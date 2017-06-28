На протяжении всей истории человечества женская природа остается неизменной: современные женщины, как и их предшественницы во все времена, мечтают превратиться в красавиц.

Летнее солнце – злейший враг кожи

Многие японки предпочитают избегать вредного для кожи загара. В солнечные дни на улице нередко можно увидеть женщин в широкополых шляпах под специальными зонтами с защитой от ультрафиолета. Защиту рукам обеспечивают длинные черные перчатки, а чтобы защитить открытые участки кожи, используется тональный крем на антизагарной основе.

В крупных японских торговых центрах и универмагах покупателям предлагается широкий выбор первоклассной косметической продукции по уходу за кожей от таких косметических гигантов, как Shiseido, Kanebo, Kao, Kose и Pola, а также SK-II и других производителей. Как правило, известные фирмы имеют в универмагах свои собственные отделы, в которых работают косметологи-консультанты, готовые дать любому желающему полезный совет по использованию фирменной косметики. Более доступную бюджетную косметику можно купить в драгсторах, круглосуточных комбини и стойеновых магазинах, где представлен довольно широкий выбор косметических средств от крупных производителей в дисконтном сегменте, таких как Chifure или Cezanne. Кроме собственно косметики в этих местах также продаются различные аксессуары и гигиенические средства: накладные ресницы, скрабы, маски и увлажняющие лосьоны.

В последние годы в Японии вырос спрос на натуральную органическую косметику, которая подходит людям с повышенной чувствительностью и тем, кто страдает от аллергии. Это привело к развитию нишевой косметики и появлению на косметическом рынке новых брендов и производителей, в том числе и таких компаний, которые изначально не были связаны с косметической индустрией. Например, производитель вкусовых добавок и приправ Ajinomoto выпустил линейку косметических средств с аминокислотами; фирма Yakult, производящая пробиотические напитки, предлагает косметическую продукцию с молочной кислотой; производитель жемчуга Mikimoto разработал косметику с жемчужным омолаживающим компонентом. Производством косметики занялись и такие фирмы, как Suntory и Fujifilm.

Вековые традиции натуральной косметики

Традиция производства косметики из натуральных материалов существует в Японии уже не первый век, и сейчас происходит переоценка исторического наследия в этой области. Возьмём, к примеру, люффу (яп. хэтима) – сок из её стебля деревенские жительницы использовали в качестве увлажняющего средства и тоника для кожи лица и рук. Этот сок получил название хэтима-суи, он и в наши дни входит в самые разные косметические средства. Рисовые отруби (яп. комэнука) и сакэ также обладают натуральным косметическим эффектом. Рисовые отруби богаты витаминами Е и В2, они «омолаживают» кожу, помогают избавиться от прыщей и пигментных пятен, замедляют появление морщин. Благодаря этим свойствам комэнука часто входят в состав масок и очищающих пенок для лица. Сакэ содержит большое количество аминокислот, поэтому косметика, изготовленная на его основе, служит хорошим увлажняющим средством. Щедрый источник олеиновой кислоты, масло камелии, которое так любили использовать гейши, считалось отличным средством для ухода за кожей и волосами благодаря тому, что оно идеально впитывается и практически не окисляется. Это масло, которое по-японски называется цубаки-абура, в наши дни используется в качестве ингредиента в шампунях и кремах.

Одно из самых экзотических традиционных косметических средств – косметика с использованием экскрементов соловьёв. Белки и расщепляющие жиры энзимы, которыми богат соловьиный помёт, значительно повышали эффективность косметических средств для мытья лица: кожа заметно разглаживалась и светлела. В семнадцатом веке (эпоха Эдо) эти препараты пользовались у женщин большой популярностью.

Другой уникальный косметический продукт – изготовленная традиционным способом промокательная бумага для снятия жира, выступающего на поверхности кожи (яп. абуратори-ками). Она отлично впитывает остатки макияжа, убирает блеск и жирность, «проветривая» поры. Еще один излюбленный японский косметический аксессуар – кисти Кумано (яп. кумано-фудэ) из префектуры Хиросима. Их основное назначение – каллиграфия, но они повсеместно используются в качестве косметических кистей.

Косметика открывает женщинам глаза

Ярко выраженная тенденция в современном японском макияже – виртуозное комплексное использование карандаша для глаз, теней для век и туши для ресниц, позволяющее визуально увеличить размер глаз. Кроме того, умело используя тушь, можно добиться эффекта «длинных ресниц» или «пушистых ресниц», но этого, очевидно, мало – за последние несколько лет стала заметно более востребованной процедура наращивания ресниц, особенно в тех случаях, когда речь идет о таких памятных и активно «протоколируемых» событиях, как свадьбы, церемонии поступления в школу и выпускные экзамены. Появились специализированные салоны, где можно нарастить ресницы, но существуют и другие, менее дорогостоящие варианты. Те, кто готов заплатить по максимуму, могут рассчитывать на более длинные и «долгоиграющие» (от трех недель до месяца) ресницы.

В больших городах в общественном транспорте все чаще можно увидеть женщин, которые без всякого стеснения достают из сумочек свои пудреницы, зеркальца, помаду и тональный крем и начинают краситься на глазах у всех присутствующих. На некоторых линиях Токийского метро даже проводилась социальная кампания под девизом «Макияж – дело личное, а не публичное» Это вызвало немало жарких споров, и полемика вокруг этой проблемы не утихает и по сей день. Как говорится, у каждого времени своя косметика и свой парфюмерный ландшафт.