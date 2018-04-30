إن ”أودين“ هو طبق ياباني ساخن كان يُستخدم سابقًا كسبيل لتدفئة الناس خلال فصل الشتاء، ولكن الآن يتم بيعه طوال العام في متاجر الكومبيني. يمكن إضافة مجموعة واسعة من المكونات إلى هذا الطبق لتلبية الأذواق المختلفة. ومن بين المكونات المفضلة عادةً فجل الدايكون والبيض المسلوق. توجد نسخ محلية مختلفة لهذا الطبق، حيث يُفضل في شمال اليابان إضافة المحار وخضروات الجبل أو ”سان-ساي“، وهي نباتات قابلة للأكل تُجمع من البرية. في المناطق الجنوبية مثل أوساكا وكانساي، يُفضل إضافة قطع من الأخطبوط وأوتار لحم البقر. هذا الطبق يُعد تجسيدًا لتنوع المأكولات اليابانية حسب المناطق، ويتيح للناس التمتع بتجربة تناول طعام محلية مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

طبق ساخن طوال العام

إن ”أودين“ هو طبق ياباني ساخن كان يُستخدم سابقًا كسبيل لتدفئة الناس خلال فصل الشتاء، ولكن الآن يتم بيعه طوال العام في متاجر الكومبيني. يمكن إضافة مجموعة واسعة من المكونات إلى هذا الطبق لتلبية الأذواق المختلفة. ومن بين المكونات المفضلة عادةً فجل الدايكون والبيض المسلوق.

توجد نسخ محلية مختلفة لهذا الطبق، حيث يُفضل في شمال اليابان إضافة المحار وخضروات الجبل أو ”سان-ساي“، وهي نباتات قابلة للأكل تُجمع من البرية. في المناطق الجنوبية مثل أوساكا وكانساي، يُفضل إضافة قطع من الأخطبوط وأوتار لحم البقر.

هذا الطبق يُعد تجسيدًا لتنوع المأكولات اليابانية حسب المناطق، ويتيح للناس التمتع بتجربة تناول طعام محلية مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

يشتق اسم ”أودين“ من ”دينغاكو“، وهو مزيج من الطعام المشوي على أسياخ مثل التوفو والكونياكو المغطى بصوص الميسو. ظهرت أودين في عصر ميجي (1868-1912)، حيث كانت المكونات تضاف إلى داشي (مرقة السمك) مع صوص الصويا وتُطهى لعدة ساعات.

يتنوع طبق أودين حسب المنطقة، ولكن بعض المكونات مثل الفجل الياباني والتوفو يُعتبران من المكونات الثابتة في جميع أنحاء اليابان. كما يُقدم عادة مع صوص الخردل الحار، المعروف باسم ”كاراشي“.

فيما يلي بعض المكونات الشعبية التي قد تجدها في طبق أودين:

1. فجل الياباني.

2. التوفو.

3. كونياكو.

4. بيض مسلوق.

5. مشروم.

6. عيدان السرطان (كامابوكو).

7. سايكو (فطر ياباني).

8. كاكو (قشر البطاطا).

9. كوبو (فطر باللون البني).

10. ساتسوما أغي (فول السويداء).

هذه بعض المكونات التي قد تُضاف إلى طبق أودين، والتي تمثل تنوعًا غنيًا في مذاق هذا الطبق الياباني الشهير.

دايكون

أحد مكونات أودين الكلاسيكية، هي فجل دايكون المطهي ليصبح طرياً مع رشة من كاراشي والتي تضمن مذاقاُ شهياً داخل الفم.

البيض المسلوق

يتم تخليل مذاق داشي للبيض المسلوق بشدة. ينصح باختيار البيض ذو اللون الغامق للاستمتاع بالمذاق الكامل، حيث أن البيضة الفاتحة اللون تكون قد أضيفت للتو ولازال يلزمها الوقت ليتخللها مذاق المرق.

كوننياكو

تشكل قطع المثلثات تلك من العجينة المصنوعة من جزور بطاطس الكوننياك. ويعد الكوننياكو طعاماً صحياً، منخفض السعرات الحرارية غني بالألياف.

الشيراتاكي

يصنع الشيراتاكي الذي يأخذ شكل المعكرونة من الكونيناكو. ويسمى كذلك إيتو كوننياكو، ويزداد لذة حين ينقع في داشي.]

أتسوئاغيه

يعد أتسوئاغيه متعة حقيقية لمحبي التوفو. فبينما يكون من الخارج مقلياً ذو لون بني ذهبي، يبقى الداخل طرياً وأبيضاً.

غانمودوكي

يشمل طبق التوفو المقلي هذا على خضروات مقطعة لشرائح رفيعة مثل الجزر وجذور نبات الأرقطيون.

لفائف الكرنب

هو نوع شعبي أكثر من كونه نوع من أودين، حيث تمنح لفائف الكرنب المحشية باللحم المفروم مذاقاً بديلاً للمذاق الأكثر اعتيادية.

كينتشاكو

تصنع تلك الحزم من التوفو المقطع لشرائح رفيعة مقلية محشية بكعك الأرز موتشي. حين يتم تسخينها في المرق، يصبح موتشي في الأكياس الصغيرة طرياً بشكل رائع، ولكن قد يحرق الفم لذا يرجى الحذر عن تناوله.

يتضمن أودين مكونات مثل سوريمي (لحم السمك المطحون) والتي تعطيه رائحة السمك المميزة والتي تباغت أحياناً زائري متاجر الكومبيني لأول مرة.

تشيكوا

يتم لف سوريمي ويتم قليه قليلا للحصول على تشيكوا.

ساتسوما-آغيه

يقال أن هذا الطعام المقلي يأخذ اسمه من ساتسوما، التسمية القديمة لمحافظة كاغوشيما في كيوشو. يمزج السوريمي المتبل مع الشرائح الرفيعة للجزر والخضروات الأخرى قبل أن يتم قليها قليلاً. قد تشمل بعض الأنواع لبعض المناطق الأخرى قد تتضمن جذور نبات الأرقطيون.

يوجد مكونات أخرى ذات شعبية، حسب المنطقة أو البائع، مثل عشب البحر وأوتار اللحم البقري، الأخطبوط، وكرات اللحم.]

أودين بصوص الخردل بأحد متاجر الكومبيني.

سعر رخيص في متناول اليد

يعد أودين طعاماّ سهل يمكن تناوله بالمنزل، في عربات الطعام أو ياتاي، أو محلات متخصصة. وتوجد بعض مطاعم أودين الشهيرة والتي تعمل في هذا المجال منذ أكثر من قرن من الزمان. بعض الأنواع التي تخرج أفضل ما في المكونات المحلية لازالت تظهر بشكل متواصل، مثل أودن ناغويا، والذي يستخدم صوص ميسو المحلي الشهير في عمل المرق. تعقد ”قمة أودين“ كل ربيع في مدينة أوداوارا، محافظة كاناغاوا، حيث تظهر النسخ المحلية المختلفة للطبق من كل أنحاء اليابان جنباً إلى جنب.

طلب أودين من أحد عربات الطعام في طوكيو. (من مستخدم فليكرmrhayata)

لا يعد أودين غالي السعر ويمنح تنوع كبير في المذاق. بيع في متاجر الكومبيني لأول مرة في سفن أليفن في عام 1979 ومن وقتها أصبح متاحاً بشكل ثابت في السلاسل الأخرى. وعادة ما يوجد بجانب المنضدة الرئيسة بالمتجر حيث يمكن للزبائن إضافة المكونات لأكواب صغيرة أو كبيرة حسب شهيتهم. سعر كل مكون 100 ين ياباني. وبخلاف صوص الخردل، تتضمن البهارات صوص ميسو وعجينة يوزوكوشو الحارة. كما يتم تقديم عيدان الطعام. وبما أن أودين طعام شعبي، تقوم أغلب السلاسل بشكل دائم على خلق أنواع جديدة وأكثر لذة.

تقديم أودين في متجر كومبيني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية صورة العنوان: mrhayata)