نقدم لكم في هذا القسم تعريفا مبسطا عن اليابان بالكلمات والصور، ويشمل أهم العناوين المتداولة مثل المناسبات السنوية، العادات والتقاليد، الثقافة، التسوق، المأكولات وغيرها من الموضوعات الشيقة والغنية بالمعلومات عن اليابان من كافة الجوانب المختلفة.
- نمط المعيشة
- التسوق
- المأكولات والأطعمة
- المناسبات السنوية
- التعليم
- التسلية والترفيه
- الحب والمناسبات العائلية
- ألعاب الدفاع عن النفس والرياضة
- الثقافة التقليدية (المسرح / الفنون والحرف اليدوية / الموسيقى وما إلى ذلك)
- الموضة
- السياحة والأحياء الشهيرة
- المواسم
- الثقافة الفرعية
- العادات والتقاليد والأخلاق اليابانية