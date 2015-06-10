تقرير مؤشر السعادة العالمي

”هل أنت سعيد؟“ سؤال يحتار أمامه الكثير من الناس. حيث توجد الكثير من الآراء المتناقضة عن السعادة، فهناك حكمة صينية قديمة (في كتاب التاريخ الصيني العظيم ”شيكي“)، تقول ”الرخاء والشدة متشابكان كخيوط الحبل“ ويقصد بها أن الرخاء والشدة يتعاقبان أي ”إن مع العسر يسرا“. كما كتب بليز باسكال الفيلسوف الفرنسي في كتابه ”خواطر“ يقول ”طالما نحن في حالة سعي وراء السعادة لن نكون سعداء!“. وبالرغم من ذلك يشغل بالنا تصنيف السعادة في العالم، والتي قد أعلنت عنه الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان في ”تقرير السعادة العالمي لعام ٢٠١٥“ (World Happiness Report 2015) وذلك من أجل دفع الدول لتخطيط سياسات نحو النمو والتطوير باستمرار. وقد حصدت اليابان المركز الـ٤٦ من أصل ١٥٨ دولة شملها التقرير.