全球幸福指數報告

在被問道「你幸福嗎？」這個問題時，很多人大概都會一時語塞，不知如何回答是好。古代中國的史書《史記》中，有「……因禍為福。成敗之轉，譬若糾墨」的名言，法國哲學家帕斯卡（Blaise Pascal）在《思想錄》中，對幸福做了反論式的表述：「只要我們永遠都準備著幸福生活，我們就必然永遠不會幸福。」話雖如此，但還是讓人對幸福指數排名無法釋懷。聯合國旨在促進各國制定可持續發展政策的全球幸福指數報告（World Happiness Report 2015），4月發布了最新的2015年版，在全部158個國家及地區中，日本排在第46位。

前十名中，有7個歐洲國家

名列第1的是瑞士，冰島第2，其後是丹麥、挪威、加拿大。第6到第10名分別是芬蘭、荷蘭、瑞典、紐西蘭和澳洲。在前10名中，7個名額由歐洲國家占據。

冰島進入21世紀後陷入了金融危機，但報告中高度評價了國民間的相互支援，由此而提升了幸福指數。西歐大國英國、德國、法國分別名列第21、26和29名。美國排在第15名，與第11名的以色列和第14名的墨西哥的評價屬同等程度。另一方面是排名最低的10個國家。它們是戰爭糾紛不斷的阿富汗、敘利亞以及為貧困、傳染病問題困擾的多哥、蒲隆地、貝南、盧安達、布吉納法索、象牙海岸、幾內亞、查德等非洲各國。

用於計算幸福度的指標，包括①人均國內生產毛額（GDP）、②健康壽命、③有可依賴之人、④人生選擇之自由、⑤貪污腐敗程度、⑥社會的包容性。受聯合國委託組成的專家和研究人員小組基於這一系列變數，用0至10的數字進行打分，計算出幸福指數。平均值為5.1。

東日本大地震後的行動受到肯定

參與編輯製作該報告的美國哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）介紹說，進入前13名的國家與上次相同；而且，排名前列的國家，共同之處是富有、團結，並擁有比較正直且問責制作用得以發揮的政府及各類組織。該報告指出，只有金錢不足以決定人們的幸福感，作為一個社會，它是否公平，作為每一個人，他是否誠實、可信和健康，都是必不可缺的衡量因素，表明了經濟危機、自然災害未必對幸福感產生很大影響的見解。

其中，列舉了東日本大地震後福島的例子，評價稱，「可以從中看到人與人之間建立起的相互依靠和合作的關係」。形成對照的是希臘，長期的經濟及債務危機，令國民的幸福感大大喪失，並破壞了人們之間的互信關係。