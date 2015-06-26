Чем измерить счастье?

Наверное, многие люди затруднятся ответить на вопрос о том, счастливы ли они. Мы можем слышать весьма противоречивые высказывания о счастье – так, в древности в Китае говорилось, что счастье и несчастье подобны двум связанным концам одной верёвки («Исторические записки»), а французский учёный и мыслитель Паскаль в своих «Мыслях» писал, что мы всегда рассчитываем на счастье, но никогда его не достигаем. В этом свете интересную пищу для размышлений представляет определение степени счастья людей. В апреле 2015 года ООН, с целью поддержки политических мер, направленных на устойчивое развитие каждой страны, опубликовала очередной «Доклад о мировом счастье 2015» (World Happiness Report 2015). В нём Япония заняла 46 место среди 158 стран.

В первой десятке – 7 европейских стран

На первом месте оказалась Швейцария. За ней идут Исландия, Дания, Норвегия, Канада, Финляндия, Голландия, Швеция, Новая Зеландия и Австралия. Из десяти стран, возглавляющих список, семь европейских.

Исландия в XXI веке пережила финансовый кризис, но в докладе среди прочих факторов учитывается взаимная поддержка населения, что и подняло её «индекс счастья». Что касается крупных западноевропейских стран, то Англия оказалась на 21 месте, Германия на 26-м, Франция – на 29-м. США заняли 15 место, рядом с Израилем и Мексикой, 11-е и 14-е места соответственно. Нижнюю десятку списка составили страны с затяжными военными конфликтами – Афганистан, Сирия, а также африканские страны, которые испытывают проблемы с бедностью и инфекционными заболеваниями – Того, Бурунди, Бенин, Руанда, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Чад.

Как же рассчитывается «индекс счастья»? За основу берут следующие параметры:

1) ВВП на душу населения;

2) продолжительность здоровой жизни;

3) возможность положиться на кого-либо;

4) свобода жизненного выбора;

5) свобода от коррупции;

6) степень великодушия в обществе.

Группа учёных и исследователей, выбранных ООН, оценивает каждый из этих параметров по десятибалльной шкале и рассчитывает показатель степени счастья. Средний уровень составил 5,1 балла.

Оценка влияния Великого восточно-японского землетрясения

Один из авторов доклада, профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс, указывает на то, что первые 13 мест занимают те же страны, что и в прошлом году. Кроме того, отличительными чертами стран, занимающих первые места в списке, являются благосостояние, сильные социальные связи, относительная честность и прозрачное ответственное администрирование. В том же докладе отмечено, что для счастья недостаточно одних денег, необходимы также социальная справедливость, честность между людьми, доверие и здоровье, и указано, что экономические кризисы или стихийные бедствия вовсе не обязательно приносят только ущерб и отрицательно сказываются на уровне счастья.

В качестве одного из примеров приведена Фукусима, пострадавшая от Великого восточно-японского землетрясения 2011 года. О ней сказано, что там были отмечены взаимопомощь и построение отношений сотрудничества между людьми. Напротив, экономический долговой кризис в Греции привёл к падению уровня счастья, и взаимное доверие между людьми пострадало.

«Валовое национальное счастье» в Бутане

ООН начала издавать доклады о мировом уровне счастья в 2012 году. Ещё до этого в небольшом азиатском королевстве Бутан, по аналогии с материальным показателем благосостояния населения, принятым в западных странах, ВНП (валовым национальным продуктом), в качестве показателя вклада экономического развития в культуру Бутана, основанную на буддийских ценностях, стали использовать «валовое национальное счастье», ВНС (GNH, gross national happiness). Для его подсчёта используются четыре основных параметра:

1) устойчивое развитие;

2) охрана и продвижение культурных ценностей;

3) состояние окружающей среды;

4) эффективное государственное управление.

Правда, точного численного определения у ВНС пока нет, и правительство Бутана издаёт обозрение различных политических мер, основываясь на понятии ВНС.

Представление о ВНС было впоследствии воспринято ООН в виде создания докладов об «индексе счастья». На уровне отдельных стран это получило своё продолжение в том, что в Таиланде с 2007 года публикуется «Индекс экологии и счастья» (Green and Happiness Index). В Южной Корее в 2012 году начали публиковать «Индекс счастья» (Happiness Index). Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2011 года публикует «Индекс лучшей жизни» (Better Life Index), который также перекликается с понятием о счастье.

Уровень счастья в Японии

Япония заняла в списке 46-е место. О чём говорит такой результат? По продолжительности здоровой жизни она набрала хорошие баллы, но уступила западноевропейским странам, находящимся в первой десятке, по свободе жизненного выбора. По реальному ВВП на душу населения Япония также не входит в группу лидеров. В «Исследовании жизненных предпочтений японцев» (Кокумин сэйкацу сэнкодо тёса) Кабинета министров Японии за 2008 год приводятся факторы, влияющие на степень счастья.

Факторы, оказывающие положительное влияние Факторы, оказывающие отрицательное влияние Факторы, не оказывающие влияния Принадлежность к женскому полу Преклонный возраст Принадлежность к индивидуальным предпринимателям Наличие детей Безработица Опыт трудностей в прошлом Нахождение в браке Стресс Повышение годовых доходов домохозяйства Высшее образование или оконченная аспирантура Учёба в университете или аспирантуре Наличие человека, с которым можно посоветоваться в трудное время

Счастье, конечно, понятие во многом субъективное и зависит от личных предпочтений, но уровень великодушия в обществе, здоровье его членов, наличие тех, на кого можно положиться, – всё это действительно оказывает большое влияние на ощущения человека, и для того, чтобы, по словам английского философа и экономиста Иеремии Бентама, «обеспечить максимальное количество счастья для максимально большего количества людей», следует стремиться к устойчивому развитию общества в сторону улучшения этих показателей.

Список первых 50 стран по уровню «индекса счастья»

Место Страна Индекс счастья Место Страна Индекс счастья 1 Швейцария 7,587 26 Германия 6,75 2 Исландия 7,561 27 Чили 6,670 3 Дания 7,527 28 Катар 6,611 4 Норвегия 7,522 29 Франция 6,575 5 Канада 7,427 30 Аргентина 6,574 6 Финляндия 7,406 31 Чехия 6,505 7 Голландия 7,378 32 Уругвай 6,485 8 Швеция 7,364 33 Колумбия 6,477 9 Новая Зеландия 7,286 34 Таиланд 6,455 10 Австралия 7,284 35 Саудовская Аравия 6,411 11 Израиль 7,278 36 Испания 6,329 12 Коста-Рика 7,226 37 Мальта 6,302 13 Австрия 7,200 38 Тайвань 6,298 14 Мексика 7,187 39 Кувейт 6,295 15 США 7,119 40 Суринам 6,269 16 Бразилия 6,983 41 Тринидад и Тобаго 6,168 17 Люксембург 6,946 42 Эль-Сальвадор 6,130 18 Ирландия 6,940 43 Гватемала 6,123 19 Бельгия 6,937 44 Узбекистан 6,003 20 ОАЭ 6,901 45 Словакия 5,995 21 Великобритания 6,867 46 Япония 5,987 22 Оман 6,853 47 Республика Корея 5,984 23 Венесуэла 6,810 48 Эквадор 5,975 24 Сингапур 6,798 49 Бахрейн 5,960 25 Панама 6,786 50 Италия 5,948

Текст: Мураками Наохиса (член редакции)

(Статья на японском языке опубликована 2 июля 2015 г.)