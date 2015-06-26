Чем измерить счастье?
Наверное, многие люди затруднятся ответить на вопрос о том, счастливы ли они. Мы можем слышать весьма противоречивые высказывания о счастье – так, в древности в Китае говорилось, что счастье и несчастье подобны двум связанным концам одной верёвки («Исторические записки»), а французский учёный и мыслитель Паскаль в своих «Мыслях» писал, что мы всегда рассчитываем на счастье, но никогда его не достигаем. В этом свете интересную пищу для размышлений представляет определение степени счастья людей. В апреле 2015 года ООН, с целью поддержки политических мер, направленных на устойчивое развитие каждой страны, опубликовала очередной «Доклад о мировом счастье 2015» (World Happiness Report 2015). В нём Япония заняла 46 место среди 158 стран.
В первой десятке – 7 европейских стран
На первом месте оказалась Швейцария. За ней идут Исландия, Дания, Норвегия, Канада, Финляндия, Голландия, Швеция, Новая Зеландия и Австралия. Из десяти стран, возглавляющих список, семь европейских.
Исландия в XXI веке пережила финансовый кризис, но в докладе среди прочих факторов учитывается взаимная поддержка населения, что и подняло её «индекс счастья». Что касается крупных западноевропейских стран, то Англия оказалась на 21 месте, Германия на 26-м, Франция – на 29-м. США заняли 15 место, рядом с Израилем и Мексикой, 11-е и 14-е места соответственно. Нижнюю десятку списка составили страны с затяжными военными конфликтами – Афганистан, Сирия, а также африканские страны, которые испытывают проблемы с бедностью и инфекционными заболеваниями – Того, Бурунди, Бенин, Руанда, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Чад.
Как же рассчитывается «индекс счастья»? За основу берут следующие параметры:
1) ВВП на душу населения;
2) продолжительность здоровой жизни;
3) возможность положиться на кого-либо;
4) свобода жизненного выбора;
5) свобода от коррупции;
6) степень великодушия в обществе.
Группа учёных и исследователей, выбранных ООН, оценивает каждый из этих параметров по десятибалльной шкале и рассчитывает показатель степени счастья. Средний уровень составил 5,1 балла.
Оценка влияния Великого восточно-японского землетрясения
Один из авторов доклада, профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс, указывает на то, что первые 13 мест занимают те же страны, что и в прошлом году. Кроме того, отличительными чертами стран, занимающих первые места в списке, являются благосостояние, сильные социальные связи, относительная честность и прозрачное ответственное администрирование. В том же докладе отмечено, что для счастья недостаточно одних денег, необходимы также социальная справедливость, честность между людьми, доверие и здоровье, и указано, что экономические кризисы или стихийные бедствия вовсе не обязательно приносят только ущерб и отрицательно сказываются на уровне счастья.
В качестве одного из примеров приведена Фукусима, пострадавшая от Великого восточно-японского землетрясения 2011 года. О ней сказано, что там были отмечены взаимопомощь и построение отношений сотрудничества между людьми. Напротив, экономический долговой кризис в Греции привёл к падению уровня счастья, и взаимное доверие между людьми пострадало.
«Валовое национальное счастье» в Бутане
ООН начала издавать доклады о мировом уровне счастья в 2012 году. Ещё до этого в небольшом азиатском королевстве Бутан, по аналогии с материальным показателем благосостояния населения, принятым в западных странах, ВНП (валовым национальным продуктом), в качестве показателя вклада экономического развития в культуру Бутана, основанную на буддийских ценностях, стали использовать «валовое национальное счастье», ВНС (GNH, gross national happiness). Для его подсчёта используются четыре основных параметра:
1) устойчивое развитие;
2) охрана и продвижение культурных ценностей;
3) состояние окружающей среды;
4) эффективное государственное управление.
Правда, точного численного определения у ВНС пока нет, и правительство Бутана издаёт обозрение различных политических мер, основываясь на понятии ВНС.
Представление о ВНС было впоследствии воспринято ООН в виде создания докладов об «индексе счастья». На уровне отдельных стран это получило своё продолжение в том, что в Таиланде с 2007 года публикуется «Индекс экологии и счастья» (Green and Happiness Index). В Южной Корее в 2012 году начали публиковать «Индекс счастья» (Happiness Index). Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2011 года публикует «Индекс лучшей жизни» (Better Life Index), который также перекликается с понятием о счастье.
Уровень счастья в Японии
Япония заняла в списке 46-е место. О чём говорит такой результат? По продолжительности здоровой жизни она набрала хорошие баллы, но уступила западноевропейским странам, находящимся в первой десятке, по свободе жизненного выбора. По реальному ВВП на душу населения Япония также не входит в группу лидеров. В «Исследовании жизненных предпочтений японцев» (Кокумин сэйкацу сэнкодо тёса) Кабинета министров Японии за 2008 год приводятся факторы, влияющие на степень счастья.
|Факторы, оказывающие положительное влияние
|Факторы, оказывающие отрицательное влияние
|Факторы, не оказывающие влияния
|Принадлежность к женскому полу
|Преклонный возраст
|Принадлежность к индивидуальным предпринимателям
|Наличие детей
|Безработица
|Опыт трудностей в прошлом
|Нахождение в браке
|Стресс
|Повышение годовых доходов домохозяйства
|Высшее образование или оконченная аспирантура
|Учёба в университете или аспирантуре
|Наличие человека, с которым можно посоветоваться в трудное время
Счастье, конечно, понятие во многом субъективное и зависит от личных предпочтений, но уровень великодушия в обществе, здоровье его членов, наличие тех, на кого можно положиться, – всё это действительно оказывает большое влияние на ощущения человека, и для того, чтобы, по словам английского философа и экономиста Иеремии Бентама, «обеспечить максимальное количество счастья для максимально большего количества людей», следует стремиться к устойчивому развитию общества в сторону улучшения этих показателей.
Список первых 50 стран по уровню «индекса счастья»
|Место
|Страна
|Индекс счастья
|Место
|Страна
|Индекс счастья
|1
|Швейцария
|7,587
|26
|Германия
|6,75
|2
|Исландия
|7,561
|27
|Чили
|6,670
|3
|Дания
|7,527
|28
|Катар
|6,611
|4
|Норвегия
|7,522
|29
|Франция
|6,575
|5
|Канада
|7,427
|30
|Аргентина
|6,574
|6
|Финляндия
|7,406
|31
|Чехия
|6,505
|7
|Голландия
|7,378
|32
|Уругвай
|6,485
|8
|Швеция
|7,364
|33
|Колумбия
|6,477
|9
|Новая Зеландия
|7,286
|34
|Таиланд
|6,455
|10
|Австралия
|7,284
|35
|Саудовская Аравия
|6,411
|11
|Израиль
|7,278
|36
|Испания
|6,329
|12
|Коста-Рика
|7,226
|37
|Мальта
|6,302
|13
|Австрия
|7,200
|38
|Тайвань
|6,298
|14
|Мексика
|7,187
|39
|Кувейт
|6,295
|15
|США
|7,119
|40
|Суринам
|6,269
|16
|Бразилия
|6,983
|41
|Тринидад и Тобаго
|6,168
|17
|Люксембург
|6,946
|42
|Эль-Сальвадор
|6,130
|18
|Ирландия
|6,940
|43
|Гватемала
|6,123
|19
|Бельгия
|6,937
|44
|Узбекистан
|6,003
|20
|ОАЭ
|6,901
|45
|Словакия
|5,995
|21
|Великобритания
|6,867
|46
|Япония
|5,987
|22
|Оман
|6,853
|47
|Республика Корея
|5,984
|23
|Венесуэла
|6,810
|48
|Эквадор
|5,975
|24
|Сингапур
|6,798
|49
|Бахрейн
|5,960
|25
|Панама
|6,786
|50
|Италия
|5,948
Текст: Мураками Наохиса (член редакции)
(Статья на японском языке опубликована 2 июля 2015 г.)