全球幸福指数报告

在被问道“你幸福吗？”这个问题时，很多人大概都会一时语塞，不知如何回答是好。古代中国的史书《史记》中，有“……因祸为福。成败之转，譬若纠墨”的名言，法国哲学家帕斯卡在《思想录》中，对幸福做了反论式的表述：“只要我们永远都准备着幸福生活，我们就必然永远不会幸福。”话虽如此，但还是让人对幸福指数排名无法释怀。联合国旨在促进各国制定可持续发展政策的全球幸福指数报告（World Happiness Report 2015），4月发布了最新的2015年版，在全部158个国家及地区中，日本排在第46位。

前十名中，有七个欧洲国家

名列第一的是瑞士，冰岛第二，其后是丹麦、挪威、加拿大。第六到第十名分别是芬兰、荷兰、瑞典、新西兰和澳大利亚。在前十名中，七个名额由欧洲国家占据。

冰岛进入二十一世纪后陷入了金融危机，但报告中高度评价了国民间的相互支援，由此而提升了幸福指数。西欧大国英国、德国、法国分别名列第21、26和29名。美国排在第15名，与第11名的以色列和第14名的墨西哥的评价属同等程度。另一方面是排名最低的10个国家，都集中在非洲。它们是战争纠纷不断的阿富汗、叙利亚以及为贫困、传染病问题困扰的多哥、布隆迪、贝宁、卢旺达、布基纳法索、科特迪瓦、几内亚、乍得。

用于计算幸福度的指标，包括①人均国内生产总值(GDP)、②健康寿命、③有可依赖之人、④人生选择之自由、⑤贪污腐败程度、⑥社会的包容性。受联合国委托组成的专家和研究人员小组基于这一系列变数，用0至10的数字进行打分，计算出幸福指数。平均值为5.1。

东日本大地震后的行动受到肯定

参与编辑制作该报告的美国哥伦比亚大学经济学教授杰佛里・萨克斯介绍说，进入前13名的国家与上次相同；而且，排名前列的国家，共同之处是富有、团结，并拥有比较正直且问责制作用得以发挥的政府及各类组织。该报告指出，只有金钱不足以决定人们的幸福感，作为一个社会，它是否公平，作为每一个人，他是否诚实、可信和健康，都是必不可缺的衡量因素，表明了经济危机、自然灾害未必对幸福感产生很大影响的见解。

其中，列举了东日本大地震后福岛的例子，评价称，“可以从中看到人与人之间建立起的相互依靠和合作的关系”。形成对照的是希腊，长期的经济及债务危机，令国民的幸福感大大丧失，并破坏了人们之间的互信关系。