أوسومي يوشينوري يفوز بجائزة نوبل، وهزة أرضية قوية تضرب محافظة توتّوري، ووفاة أقدم أعضاء العائلة الإمبراطورية. هذه هي الأخبار الرئيسية من أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦.

٣

فوز أوسومي يوشينوري بجائزة نوبل لعام ٢٠١٦ في الطب وعلم وظائف الأعضاء. حيث تم تكريم البروفيسور الذي يشغل حاليا منصب أستاذ فخري في معهد طوكيو للتكنولوجيا، لاكتشافه آليات الالتهام الذاتي، أو ”الأكل الذاتي“، وهي العملية التي من خلالها تنكسر الخلايا وتعيد تدوير البروتينات الخاصة بها.

٤

معهد نارا الوطني لبحوث الملكية الثقافية يعلن اكتشاف اسم مسؤول يعتقد أن يكون من بلاد فارس مكتوب على قطعة من الخشب من حوالي منتصف القرن الثامن. عثر على هذا الاسم عن طريق التصوير بالأشعة تحت الحمراء في أنقاض قصر هيجو في نارا، وهو أول دليل على أن الفارسي كان يعمل في العاصمة خلال تلك الحقبة.

٧

تاكاهاشي يوكيمي، والدة تاكاهاشي ماتسوري، وهي الموظفة في شركة الإعلانات العملاقة دينتسو التي انتحرت العام الماضي، تعقد مؤتمر صحافي في طوكيو يوم ٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦، بعد ثبوت أن سبب الوفاة كان نتيجة للإفراط في العمل. داهم مكتب العمل في طوكيو شركة دينتسو يوم ١٤ أكتوبر في إطار هذه القضية. (جيجي برس)

مجلس الوزراء يوافق على أول ورقة بيضاء في اليابان أجريت على الكاروشي أو الموت الناتج عن الإفراط في العمل. ويكشف التقرير أن هناك موظفين بدوام كامل أتموا أكثر من ٨٠ ساعة في العمل الإضافي خلال الشهر في ٢٢.٧٪ من الشركات. كما يشير التقرير إلى أن ساعات العمل الطويلة وقضايا العمل الأخرى كانت عاملا مساهما في ٢١٥٩ حالة انتحار في ٢٠١٥.

الفائزون بالميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو وأولمبياد المعاقين يشاركون في موكب في وسط طوكيو. شهد الموكب ٨٠٠ ألف متفرج في شوارع جينزا حيث عبر ما مجموعه ٨٧ رياضيا على متن الحافلات المفتوحة وغيرها من المركبات.

لاعب الجمباز ؤتشيمورا كوهي (في المقدمة) وغيره من الرياضيين يلوحون للمشاهدين عند مرورهم وسط طوكيو يوم ٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦. (جيجي برس)

٨

فوهة البركان رقم ١ في جبل آسو في محافظة كوماموتو تثور للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني ١٩٨٠. وكالة الإرصاد الجوية اليابانية ترفع مستوى التأهب إلى ثلاثة على مقياس من خمس نقاط، مشيرة إلى ”عدم الاقتراب من البركان“.

١١

قام فريق جامعة شينشو تحت إشراف الأستاذ شيبا يوجي بنشر ورقة في النسخة الإلكترونية لمجلة Nature حول العلاج الناجح لأضرار في القلب لأحد القرود باستخدام خلايا العضلات المشتقة من الخلايا الجذعية المحفزة المستحثة من قرد آخر.

١٢

تويوتا وسوزوكي تعلنان عن نقاش لشراكة تجارية للتعاون في مجالات البيئة والسلامة، وتكنولوجيا المعلومات. هذه الخطوة تعزز صناعة السيارات في اليابان تحت ثلاث مجموعات بقيادة تويوتا ونيسان وهوندا.

الكوميدي كوساكا دايماو، يلعب دور شخصية المغني ”بيكو تارو“، يصبح أول ياباني يحقق المرتبة الأولى على لائحة أفضل ١٠٠ أغنية عالمية على موقع يوتيوب من خلال أغنيته ”Pen-Pineapple-Apple-Pen“. في ١٩ أكتوبر/تشرين الأول، أصبح أول ياباني منذ ٢٦ عاما يظهر على قائمة بيلبورد هوت للاغاني المئة، ويحقق المرتبة ٧٧.

١٣

حريق في منشأة طوكيو للطاقة الكهربائية في نيزا بمحافظة سايتاما، يسبب انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء كبيرة من طوكيو. تأثرت بعض وكالات الحكومة المركزية في كاسوميغاسيكي وحوالي ٥٨٠ ألف أسرة.

سوني تبدأ مبيعات الجهاز المنزلي من الواقع الافتراضي بلاي ستيشن VR. توصيل الشاشة المحولة على الرأس إلى وحدة التحكم في بلاي ستيشن ٤ يسمح للمستخدمين التمتع بالألعاب ثلاثية الأبعاد وغيرها من البرامج.

عرض بلاي ستيشن VR في معرض طوكيو للألعاب الذي أقيم في سبتمبر/أيلول (الصورة: ناغاساكا يوشياكي)

١٤

شركة سوفت بنك تعلن عن إنشاء صندوق استثمار في قطاع التكنولوجيا والذي يتوقع أن يصل حجمه إلى ١٠٠ مليار دولار. وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس استثمار ما يصل إلى ٤٥ مليار دولار.

١٦

انتخاب يونياما ريويتشي محافظ محافظة نيغاتا على أرضية المعارضة لإعادة تشغيل المفاعل النووي كاشيوازاكي-كاريوا التابع لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية، والذي يقع في المحافظة. هزم الطبيب والمرشح المستقل الذي يخوض الانتخابات لأول مرة ثلاثة مرشحين، بما في ذلك موري تاميو، العمدة السابق لناغاوكا الذي حظي بتأييد الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وحزب كوميتو.

١٧

لجنة استشارية حكومية تجتمع لأول مرة لمناقشة إمكانية تنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو عن العرش. بما أن الإمبراطور غير قادر على التنازل عن العرش في ظل النظام الحالي، فإن اللجنة سوف تناقش إمكانية وكيفية إدخال تشريعات جديدة لجعل ذلك ممكنا.

٢٠

المصارعة إيتشو كاوري تحصل على جائزة الشرف الشعبية. من خلال حصد الميدالية الذهبية في حدث المصارعة الحرة للسيدات من وزن ٥٨ كيلوغراما في أولمبياد ٢٠١٦ في ريو دي جانيرو، أصبحت أول امرأة تفوز بميداليات ذهبية فردية في دورة الألعاب الأولمبية أربعة متتالية.

إيتشو كاوري تحصل على درع جائزة الشرف الشعبية من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو في ٢٠ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦. (جيجي برس)

تابيّ جونكو، التي أصبحت أول امرأة تتسلق جبل ايفرست في عام ١٩٧٥، توفيت عن عمر يناهز ٧٧. في عام ١٩٩٢، أصبحت أيضا أول امرأة تتسلق بنجاح كل القمم السبع، أعلى الجبال في كل قارة من القارات السبع.

تابيّ جونكو على قمة جبل ايفرست في ١٦ مايو/أيار ١٩٧٥. (الصورة: يوميوري شيمبون / Aflo)

كشفت شركة ”نينتندو“ النقاب عن جهاز الألعاب ”Switch“، الذي يجمع بين كونسول الألعاب وجهاز الألعاب الجوال، وبالتالي فإنه يتيح إمكانية الاستمتاع بالألعاب على أجهزة التلفاز أو أثناء التنقل. وسيتم طرح جهاز الألعاب الجديد في الأسواق خلال شهر مارس/آذار ٢٠١٧.

جهاز نينتندو للألعاب الجديد. (الصورة: البيان الصحفي نينتندو)

٢١

وقوع زلزال بلغت قوته ٦.٦ على مقياس ريختر في محافظة توتّوري، ليصل إلى ٦ درجات وفقا لمقياس شدة الزلازل الياباني في مدينة كورايوشي. إصابة ستة أشخاص بجروح خطيرة وتضرر أكثر من ١٠٠٠ مبنى في محافظتين توتوري وأوكاياما.

مخزن ذات جدران بيضاء، وهو نقطة جذب سياحي محلي، يظهر آثار الضرر الذي سببه الزلزال في كورايوشي في ٢٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦ وذلك بعد يوم من وقوع الزلزال. (جيجي برس)

٢٣

إجراء انتخابات فرعية لاثنين من النواب. انتخب واكاسا ماسارو من الحزب الديمقراطي الليبرالي في الدائرة ١٠ بطوكيو، حيث تم اختياره في أعقاب استقالة كويكي يوريكو التي أصبحت محافظة طوكيو. وعقدت الانتخابات الفرعية أيضا في الدائرة ٦ بمحافظة فوكوؤكا بعد وفاة شاغل المنصب، وزير العدل السابق هاتوياما كونيو. وانتخب ابنه هاتوياما جيرو الذي كسب تأييد الحزب الليبرالي بعد انتصاره.

٢٥

إدراج شركة JR كيوشو لأول مرة في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وتعد شركة JR الشركة الرابعة التي تبدأ في الاكتتاب العام منذ تفكك وخصخصة السكك الحديدية الوطنية اليابانية التي تديرها الدولة في عام ١٩٨٧. وقد وصل سعر السهم التجاري إلى ٣١٠٠ ين وهو أعلى بـ ٥٠٠ ين من السعر الافتتاحي الذي بدأ التدوال عليه. ويعد هذا ثاني أكبر طرح هذه السنة بعد شركة لاين مع بلوغ القيمة السوقية حوالي ٤٩٦ بليون ين.

أبل تطلق نظام Apple Pay في اليابان. ويمكن لأصحاب الأيفون ٧ و٧ بلس استخدام تكنولوجيا فيليكا لقراءة البيانات الدفع باستخدام سويكا وخدمات مماثلة. .

المخرج السينمائي والشخصية التلفزيونية الشهيرة كيتانو تاكيشي يتلقى وسام جوقة الشرف الفرنسي لإسهاماته في السينما والكوميديا.

كيتانو تاكيشي (يمين) مع جاك لانغ وزير الثقافة الفرنسي السابق في حفل جوقة الشرف في باريس في ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦. (جيجي برس)

٢٦

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجري مباحثات مع الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي في طوكيو، في أعقاب انتخابات الأخير كزعيم في يونيو. يذكر أن دوتيرتي سوف يسعى إلى تسوية سلمية للنزاع الإقليمي المستمر بين بلاده مع الصين في بحر الصين الجنوبي، على أساس سيادة القانون.

محكمة سينداي المحلية تقضي بتعويضات تصل لما مجموعه ١.٤ بليون ين على مدينة إيشينوماكي ومحافظة مياغي لصالح أسر ٢٣ طفلا لقوا حتفهم في كارثة التسونامي الناجمة عن زلزال شرق اليابان الكبير، حيث أقرت المحكمة بوجود إهمال من جانب المدرسة. قتل ما مجموعه ٧٤ طفلا فى مدرسة أوكاوا الابتدائية في إيشينوماكي.

متحف الفن الحديث في نيويورك أعلن أنه استحوذ على النسخة الأصلية للرموز التعبيرية ”إيموجي“ الـ ١٧٦ التي أطلقت من قبل شركة NTT دوكومو في عام ١٩٩٩ لاستخدامها في الهاتف المحمول. وسيبدأ عرض الرموز التعبيرية من يوم ١٠ ديسمبر/كانون الأول.

النسخة الأصلية للرموز التعبيرية ”إيموجي“ الـ ١٧٦. (شيغيتاكا كوريتا، شركة NTT دوكومو. إيموجي [المجموعة الأصلية ١٧٦]. ١٩٩٨-١٩٩٩. ملفات البرمجيات والصور الرقمية. هدية من شركة NTT دوكومو، اليابان)

٢٧

وفاة تاكاهيتو الأمير ميكاسا عم الإمبراطور الحالي أكيهيتو والشقيق الأصغر للإمبراطور شووا عن عمر يناهز ١٠٠ عام.

تاكاهيتو، الأمير ميكاسا في عام ٢٠١١. (جيجي برس)

٣١

الحكومة تعلن أن أكثر من ٢٠ مليون زائر أجنبي زاروا اليابان في الفترة من ١ يناير/كانون الثاني وحتى ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول. وفقا لإيشي كيّتشي، وزير السياحة في اليابان، من المتوقع أن يصل العدد إلى ٢٤ مليون في نهاية العام، وهذا أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ ١٩.٧٣ مليون زائر في عام ٢٠١٥.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٦)