大隅良典獲諾貝爾生理學或醫學獎、三笠宮崇仁殿下薨逝……，請看2016年10月日本要聞回顧。

3

瑞典卡羅琳學院（Karolinska Institutet）諾貝爾評獎會決定，將2016年諾貝爾生理學或醫學獎授予東京工業大學名譽教授大隅良典（71歲），以表彰他在細胞自噬作用（Autophagy）研究中作出的貢獻。

配合閱讀

大隅良典:獲2016年諾貝爾生理學或醫學獎

4

奈良文化遺產研究所在調查中發現，從奈良市平城宮遺址出土的8世紀中期的木簡上，記載有一名意為波斯的官員的名字「破斯」。這是第一次發現能夠證實古代日本有波斯人前來的史料。

7

日本政府在內閣會議上通過了首部《過勞死白皮書》。其中顯示，有正式員工月加班時間超過80小時的企業占22.7%。該白皮書指出，2015年，有2,159起自殺案件與長時間勞動等「工作問題」有關。

里約奧運暨帕運的日本獲獎運動員在東京市內聯合舉行了慶祝遊行。87名選手分乘多輛無頂式巴士，在銀座的中央通大道巡遊，受到沿途80萬觀眾的祝福。

8

熊本縣阿蘇山中岳（海拔1,506m）第1火山口發生爆發性噴發。日本氣象廳將火山噴發預警級別從2級（不可接近火山口周圍）提升至3級（禁止進山）。該火山口的爆發性噴發是自1980年1月以來的第1次，時隔36年。

11

日本信州大學柴祐司副教授等組成的科研團隊在英國科學雜誌《自然》上發表論文稱，使用猴子的誘導多能幹細胞（iPS細胞）製作的心肌細胞，在移植到患有心肌梗塞的猴子身上後，該猴子的心臟功能成功地得到了恢復。

12

豐田汽車和鈴木汽車聯合宣布，雙方一致同意探索可共同合作的業務領域，在環保、安全技術以及資訊技術方面展開合作。由此，日本汽車行業形成豐田鈴木聯盟、日產三菱聯盟和本田三大陣營的鼎立之勢。

日本藝人Piko太郎古坂大魔王身扮創作歌手，以一首《Pen-Pineapple-Apple-Pen》（PPAP）成為第1個登上「YouTube音樂全球100強」榜單的日本人。在19日發布的一週一次的美國「Billboard Charts」上名列77位，是日本人26年來首次進入百強。

13

位於埼玉縣新座市的東京電力公司設施發生火災，在下午3時30分前後造成東京市內廣大地區一時停電，影響到霞關的中央政府機關等約586,000用戶。

Sony Interactive Entertainment公司發售家用VR體驗遊戲機「PlayStation VR」。其特點是，玩家戴上頭戴式顯示器，可身臨其境地體驗影像中的世界。

14

軟銀集團宣布，將成立最大達1,000億美元規模的IT投資基金。目前已開始與世界著名的投資家進行出資協商，沙烏地阿拉伯主權財富基金正考慮出資450億美元。

16

圍繞是否應該重啟東京電力公司柏崎刈羽核電廠問題而展開的新潟縣知事選舉舉行了投開票，反對重啟的無黨派人士、首次參加選舉的醫生米山隆一，擊敗了由執政聯盟自民黨和公明黨推薦的原長岡市市長森民夫等3名候選人，成功當選。

17

為商討有關天皇陛下生前退位等問題而由政府成立的專家委員會，在首相官邸舉行了第1次會議。由於現行制度沒有將天皇生前退位設想在內，因此，會議決定將以生前退位是否可行、法制化等8個項目為中心推進商討工作，或於2017年春提交相關報告。

配合閱讀

解讀天皇陛下透露退位之意的「講話」

20

角力運動員伊調馨被授予了國民榮譽獎。她在里約奧運58kg級角力比賽中榮獲金牌，並成為第1位連續4屆奧運獲得個人項目金牌的女選手。

配合閱讀

里約奧運會 日本運動員的風采

1975年第1位登上世界最高峰聖母峰（8,848m）的女登山家田部井淳子，因腹膜癌去世，享年77歲。她還先後成功登上非洲的吉力馬札羅山（Mt. Kilimanjaro）、南美的阿空加瓜山（Mt. Aconcagua）等，並於1992年成為世界上首位征服7大洲最高峰的女性。

任天堂發布了正在開發中的新一代遊戲機「任天堂Switch」的預告視訊。它可與電視連接，主機帶有液晶螢幕和遙控器，因此也可以隨身攜帶，是一款掌上遊戲機、家用遊戲機2合1混合型設備。計劃將於2017年3月上市。

21

鳥取縣下午2時7分左右發生地震，震央位於該縣中部，震級為芮氏規模6.6級。鳥取縣倉吉市和湯梨濱町等地震度6弱，岡山縣真庭市等地震度5強，鳥取、岡山兩縣共有6人受傷，1,000多棟房屋受到不同程度的損毀。

23

眾議院的2個補缺選舉舉行了投開票。這是7月參議院選舉後的首次國政選舉。東京10區實際上是朝野黨派的一對一競爭，結果自民黨的若狹勝（獲公明黨支持）當選。福岡6區則成了自民黨的分裂選舉，已故原法務大臣鳩山邦夫的次子鳩山二郎在沒有得到自民黨公認的情況下以獨立候選人參加選舉，並在當選後獲自民黨認可。

25

九州鐵路公司（JR九州）在東京證券交易所東證1部上市。這是1987年原日本國有鐵路公司分拆私營後上市的第4家JR鐵路公司。開盤價為每股3,100日圓，比新股發行價高出500日圓。以此計算的市值總額為4,960億日圓，在今年上市的企業中，其規模僅次於LINE。

蘋果公司獨家提供的「Apple Pay」登陸日本市場。支持非接觸式IC卡技術「FeliCa」的日本款「iPhone7」和「7 Plus」，可通過JR東日本的「Suica」等3種電子貨幣進行支付。

藝人、電影導演北野武獲授法國榮譽勳位第4等級「軍官勳位」勳章，以表彰他長期以來在喜劇及電影等領域的功績。

26

安倍首相在首相官邸與6月就任菲律賓總統後首次訪日的杜特蒂（Rodrigo Duterte）舉行了會談。在該國與中國有領土爭議的南海問題上，確認了在「法治」基礎上和平解決爭端的重要性。

在東日本大地震的海嘯中遇難的宮城縣石巻市立大川小學的74名兒童中，有23人的家屬向市與縣提起訴訟，要求支付共計23億日圓的損害賠償。仙臺地方法院的高宮健二庭長作出判決，命令市與縣賠償14.26億日圓。

配合閱讀

震災通訊 東北對中央政治極度不信任

通訊報道 重訪災區（上篇）：重建事業需要更多支援

美國紐約的現代藝術博物館（MoMA）宣布，將NTTdocomo1999年在世界上率先應用於手機等郵件中的176個圖形符號，作為美術作品加入收藏品中，並於12月10日開始在該館展出。

MoMA收錄的新藏品「圖形符號」 （自該館新聞稿Shigetaka Kurita, NTT DOCOMO. Emoji [original set of 176]. 1998–99. Software and digital image files. Gift of NTT DOCOMO Inc., Japan）

配合閱讀

圖形符號——「繪文字」

27

昭和天皇的幼弟、當今天皇的叔父、以古代東方史學者而聞名的三笠宮崇仁殿下，因心臟功能衰竭薨逝。他是明治以來首位壽命超過100歲的皇族。

31

配合閱讀

國土交通大臣石井啟一公布，截止10月30日，2016年的訪日外國遊客人數累計超過了2,000萬人。照此趨勢，加上未來兩個月，全年的外國遊客人數將可能達到2,400萬人。2015年的訪日外國遊客為1,973萬人，2016年是年度首次突破2,000萬人大關。