大隅良典获诺贝尔生理学或医学奖、三笠宮崇仁去世……，请看2016年10月日本要闻回顾。

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瑞典卡罗琳医学院诺贝尔评奖会决定，将2016年诺贝尔生理学或医学奖授予东京工业大学名誉教授大隅良典，以表彰他在细胞自噬机制研究中作出的贡献。

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大隅良典:获2016年诺贝尔生理学或医学奖

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奈良文化遗产研究所在调查中发现，从奈良市平城宮遗址出土的8世纪中期的木简上，记载有一名意为波斯的官员的名字“破斯”。这是第一次发现能够证实古代日本有波斯人前来的史料。

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日本政府在内阁会议上通过了首部《过劳死白皮书》。其中显示，有正式员工月加班时间超过８０小时的企业占22.7%。该白皮书指出，2015年，有2159起自杀案件与长时间劳动等“工作问题”有关。

里约奥运会暨残奥会的日本获奖运动员在东京市内联合举行了庆祝游行。87名选手分乘多辆双层敞篷巴士，在银座的中央通大道巡游，受到沿途80万观众的祝福。

体操选手内村航平等人向聚集在沿途的大批市民和游客挥手致意 7日于东京都中央区（提供：时事社）

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熊本县阿苏山中岳（海拔1506米）第1火山口发生爆发性喷发。日本气象厅将火山喷发预警级别从2级(不可接近火山口周围)提升至3级(禁止进山)。该火山口的爆发性喷发是自1980年1月以来的第一次，时隔36年。

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日本信州大学柴祐司副教授等组成的科研团队在英国科学杂志《自然》上发表论文称，使用猴子的诱导多能干细胞（iPS细胞）制作的心肌细胞，在移植到患有心肌梗塞的猴子身上后，该猴子的心脏功能成功地得到了恢复。

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丰田汽车和铃木汽车联合宣布，双方一致同意探索可共同合作的业务领域，在新能源汽车、安全技术以及信息技术方面展开合作。由此，日本汽车行业形成丰田铃木联盟、日产三菱联盟和本田三大阵营的鼎立之势。

日本搞笑艺人PIKO太郎古坂大魔王身扮创作歌手，以一首《PEN-PINEAPPLE-APPLE-PEN》(PPAP)成为第一个登上“YouTube音乐全球100强”榜单的日本人。在19日发布的一周一次的美国“告示牌榜单”上名列77位，是日本人26年来首次进入百强。

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位于埼玉县新座市的东京电力公司设施发生火灾，在下午3时30分前后造成东京市内广大地区一时停电，影响到霞关的中央政府机关等约586000用户。

索尼互动娱乐公司发售家用虚拟现实（VR）体验游戏机“PlayStation VR”。其特点是，玩家戴上头显（头戴式显示设备），可身临其境地体验影像中的世界。

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软银集团宣布，将成立最大达1000亿美元规模的IT投资基金。目前已开始与世界著名的投资家进行出资协商，沙特阿拉伯主权财富基金正考虑出资450亿美元。

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围绕是否应该重启东京电力公司柏崎刈（yì）羽核电站问题而展开的新潟县知事选举举行了投计票，反对重启的无党派人士、首次参加选举的医生米山隆一，击败了由执政联盟自民党和公明党推荐的原长冈市市长森民夫等3名候选人，成功当选。

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为商讨有关明仁天皇生前退位等问题而由政府成立的专家委员会，在首相官邸举行了第一次会议。由于现行制度没有将天皇生前退位设想在内，因此，会议决定将以生前退位是否可行、法制化等8个项目为中心推进商讨工作，或于2017年春提交相关报告。

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解读天皇陛下透露退位之意的“讲话”

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摔跤运动员伊调馨被授予了国民荣誉奖。她在里约奥运58公斤级摔跤比赛中荣获金牌，并成为第一位连续四届奥运获得个人项目金牌的女选手。

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里约奥运会 日本运动员的风采

1975年第一位登上世界最高峰珠穆朗玛峰（8848米）的女登山家田部井淳子，因腹膜癌去世，享年77岁。她还先后成功登上非洲的乞力马扎罗山、南美的阿空加瓜山等，并于1992年成为世界上首位征服七大洲最高峰的女性。

站在珠峰上的田部井淳子 1975年5月16日（提供：读卖新闻／Aflo）

任天堂发布了正在开发中的新一代游戏机“任天堂Switch”的预告视频。它可与电视机连接，主机带有液晶显示屏和控制器，因此也可以随身携带，是一款掌机、家用游戏机二合一混合型设备。计划将于2017年3月上市。

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鸟取县下午2时7分左右发生地震，震中位于该县中部，震级为里氏6.6级。鸟取县仓吉市和汤梨滨町等地震度6弱，冈山县真庭市等地震度5强，鸟取、冈山两县共有6人受伤，1000多栋房屋受到不同程度的损毁。

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众议院的二个补缺选举举行了投计票。这是7月参议院选举后的首次国政选举。东京10区实际上是朝野党派的一对一竞争，结果自民党的若狭胜（获公明党支持）当选。福冈6区则成了自民党的分裂选举，已故原法务大臣鸠山邦夫的次子鸠山二郎在没有得到自民党公认的情况下以独立候选人参加选举，并在当选后获自民党认可。

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九州铁路公司(JR九州)在东京证券交易所主板市场挂牌上市。这是1987年原日本国有铁路公司分拆私营后上市的第四家JR铁路公司。开盘价为每股3100日元（约合人民币200元），比新股发行价高出500日元。以此计算的市值总额为4960亿日元，在今年上市的企业中，其规模仅次于LINE（“连我”）。

苹果公司独家提供的支付服务“Apple Pay”登陆日本市场。支持非接触式IC卡技术“FeliCa”的日本款“iPhone7”和“7 Plus”，可通过JR东日本的“Suica”等三种电子货币进行支付。

艺人、电影导演北野武获授法国荣誉勋位第四等级“军官勋位”勋章，以表彰他长期以来在笑剧及电影等领域的功绩。

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安倍首相在首相官邸与6月就任菲律宾总统后首次访日的杜特尔特举行了会谈。在该国与中国有领土争议的南海问题上，确认了在“法治”基础上和平解决争端的重要性。

在东日本大地震的海啸中遇难的宮城县石巻市立大川小学的74名儿童中，有23人的家属向市与县提起诉讼，要求支付共计23亿日元的损害赔偿。仙台地方法院的高宫健二庭长作出判决，命令市与县赔偿14.26亿日元。

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震灾通讯 东北对中央政治极度不信任

通讯报道 重访灾区（上篇）：重建事业需要更多支援

美国纽约的现代艺术博物馆（MoMA）宣布，将NTTdocomo1999年在世界上率先应用于手机等邮件中的176个图形符号，作为美术作品加入收藏品中，并于12月10日开始在该馆展出。

MoMA收录的新藏品“图形符号” （自该馆新闻稿Shigetaka Kurita, NTT DOCOMO. Emoji [original set of 176]. 1998–99. Software and digital image files. Gift of NTT DOCOMO Inc., Japan）

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图形符号——“绘文字”

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昭和天皇裕仁的幼弟、现任天皇明仁的叔父、以古代东方史学者而闻名的三笠宮崇仁，因心脏功能衰竭去世。他是明治以来首位寿命超过100岁的皇族。

三笠宮崇仁 摄于2011年10月（提供：时事社）

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国土交通大臣石井启一公布，截止10月30日，2016年的访日外国游客人数累计超过了2000万人。照此趋势，加上未来两个月，全年的外国游客人数将可能达到2400万人。2015年的访日外国游客为1973万人，2016年是年度首次突破2000万人大关。