Присуждение Осуми Ёсинори Нобелевской премии по физиологии и медицине, кончина принца Микаса и другие события октября 2016 года в Японии.

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Шведский Каролинский институт объявил о присуждении Нобелевской премии 2016 года по физиологии и медицине почётному профессору Токийского технологического университета Осуми Ёсинори. Профессор Ёсинори раскрыл в деталях механизмы явления под названием «аутофагия» – осуществляемого клетками расщепления и переработки собственных белков.

Нобелевская премия по физиологии и медицине: Осуми Ёсинори, открывший механизмы аутофагии

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В ходе исследования, проведённого НИИ культурного наследия Нара, на деревянной табличке, датируемой приблизительно серединой VIII века, которая была найдена в руинах дворца Хэйдзё в городе Нара, было обнаружено имя чиновника (Хаси), указывающее на его персидское происхождение. Это первая находка, свидетельствующая в пользу того, что в древней Японии мог находиться выходец из Персии.

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В день выхода «Белой книги» 7 октября мать покончившей жизнь самоубийством в конце прошлого года начинающей сотрудницы крупного рекламного агентства «Дэнцу» сообщила о том, что причиной признано переутомление на работе. 14 октября Токийское региональное трудовое управление Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения провело расследование в штаб-квартире компании «Дэнцу».

Решением кабинета министров правительство Японии впервые утвердило «Белую книгу по борьбе со смертью от чрезмерного переутомления на работе (кароси)». В этом докладе указывается, что доля предприятий, где продолжительность сверхурочных превышает 80 часов в месяц – уровня, угрожающего смертью от переутомления – достигает 22,7%, а число самоубийств, одной из причин которых считают чрезмерную продолжительность рабочего времени и другие трудовые проблемы, составило в 2015 году 2 159 случаев.

В Токио состоялся парад медалистов сборной Японии на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По Гиндзе и центральным улицам столицы в автобусах с открытым верхом проехали 87 спортсменов, которых вышли поприветствовать 800 тысяч зрителей.

Гимнаст Утимура Кохэй и его товарищи отвечают на приветствия множества людей, собравшихся вдоль маршрута следования парада олимпийских призёров, 7 октября, Токио, столичный район Тюо, официальная съёмка (фотография предоставлена Jiji Press)

Олимпиада в Рио: фотогалерея японских спортсменов

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В кратере Накадакэ-1 горы Асо в префектуре Кумамото произошло вулканическое извержение взрывного характера. В последний раз аналогичное извержение в этом кратере наблюдалось 36 лет назад, в 1980 году.

Вулканическая активность в Японии: ожидать ли сильных извержений?

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В электронной версии британского журнала Nature группа исследователей из Университета Синсю под руководством доцента Сиба Юдзи сообщила об успехе восстановления функций сердца пострадавшей от инфаркта обезьяны путём трансплантации миокардиальных клеток, выращенных из индуцированнных плюрипотентных стволовых клеток, полученных из материала от другой обезьяны.

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Автомобилестроительные компании Toyota и Suzuki сообщили о достигнутой договорённости приступить к рассмотрению вопроса о деловом партнёрстве. Оно будет охватывать области технологий безопасности и информации. Таким образом, в автомобильной отрасли Японии происходит консолидация трёх лагерей – Toyota, Nissan и Honda.

Исполнитель Косака Даймао в роли своего персонажа Пикотаро с видеороликом песенки Pen-Pineapple-Apple-Pen (PPAP) стал первым японским автором, возглавившим мировой топ-100 на видеохостинге YouTube. В недельном сводном чарте синглов американского журнала Billboard он занял 77-е место, став первым за 26 последних лет японцем, вошедшим в первую сотню.

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В результате возгорания на объекте электроэнергетической компании TEPCO в городе Ниидза префектуры Сайтама около 15:30 в обширной части Токио временно прекратилась подача электроэнергии. В общей сложности сбой энергоснабжения затронул приблизительно 586 тысяч зданий, в том числе ряд министерств и ведомств в столичном районе Касумигасэки.

Компания Sony Interactive Entertainment выпустила в продажу гарнитуру виртуальной реальности VR к домашней консоли PlayStation. Гарнитура с очками-дисплеями создаёт иллюзию присутствия в нарисованных компьютером игровых мирах.

Гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR на выставке игровой индустрии Tokyo Game Show 2016, состоявшейся в сентябре (фотография Нагасаки Ёсики)

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Корпорация SoftBank Group объявила об учреждении фонда инвестиций в информационные технологии величиной до 100 млрд долларов США (около 10 трлн йен). Переговоры о капиталовложениях ведутся с крупнейшими мировыми инвесторами, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии рассматривает вопрос участия в размере 45 млрд долларов (окло 4 трлн 700 млрд йен).

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Состоялось голосование на выборах губернатора префектуры Ниигата, где основным вопросом предвыборных дебатов стало обсуждение, следует ли возобновлять работу атомной электростанции Касивадзаки-Карива, оператором которой является электроэнергетическая компания TEPCO. Победителем стал Ёнэяма Рюити, независимый кандидат-противник возобновления эксплуатации, обошедший трёх соперников, в том числе бывшего мэра города Нагаока Мори Тамио, которого поддерживали правящие Либерально-демократическая партия и партия Комэй.

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В резиденции премьер-министра состоялось первое заседание экспертного совета по рассмотрению вопроса ухода с трона императора Японии Акихито. Действующее законодательство не предусматривает процедуры отречения, в связи с чем совет принял решение вести работу по восьми направлениям, в числе которых рассмотрение возможности такой процедуры, а также обеспечения её законодательной базы. Совет подготовит свои предложения уже весной 2017 года.

Император Японии в обращении к народу выразил желание отказаться от титула при жизни

Как императору Японии передать титул и роль символа мирной страны?

Что хотел сказать император в своём обращении?

Позволим императору уйти?

Императорский дом как послевоенный идеал семьи и упадок семейного уклада в Японии

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Золотая медалистка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в борьбе вольным стилем в весовой категории до 58 килограммов, четырёхкратная олимпийская чемпионка Итё Каори удостоена Премии народного почёта. Золотые медали четырёх олимпиад подряд в одиночной женской категории – это первое достижение такого рода в истории современного олимпийского движения.

Итё Каори получает из рук премьер-министра Абэ Синдзо (справа) знак Премии народного почёта, 20 октября, Токио, резиденция премьер-министра (фотография предоставлена Jiji Press)

В возрасте 77 лет от перитонеального карциноза скончалась альпинистка Табэи Дзюнко, которая в 1975 году стала первой женщиной, покорившей высочайшую вершину мира – Эверест (8848 метров). Совершив восхождения на Килиманджаро в Африке, Аконкагуа в Южной Америке и другие горы, в 1992 году Табэи стала первой в мире альпинисткой-покорительницей самых высоких вершин всех семи континентов.

Табэи Дзюнко на вершине горы Эверест, 16 мая 1975 г. (фотография из газеты «Ёмиури симбун» предоставлена Aflo)

Компания Nintendo опубликовала изображения и другие сведения о разрабатываемом новом гибридном игровом устройстве Nintendo Switch. Игровая консоль, подключаемая к телевизору, в то же время оснащена ЖК-дисплеем, позволяющим пользоваться ей в качестве портативного игрового устройства. Производитель намеревается выпустить новинку в продажу в марте 2017 года.

Новое игровое устройство Switch, разработку которого ведёт компания Nintendo (фотографии из пресс-релиза компании)

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Около 2 часов 7 минут пополудни в центральной части префектуры Тоттори произошло землетрясение магнитудой 6,6. В городе Кураёси, а также в городке Юрихама и других населённых пунктах этой префектуры интенсивность толчков составила 6- по шкале Метеорологического управления Японии. В городе Манива в префектуре Окаяма наблюдались толчки интенсивностью 5+. В префектурах Тоттори и Окаяма в общей сложности 6 человек получили травмы, ущерб нанесён более чем тысяче зданий.

Ущерб, нанесённый зданиям в популярном туристическом месте – «белых складах», 22 октября, преф. Тоттори, город Кураёси (фотография предоставлена Jiji Press)

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Состоялись первые после июльских выборов в Палату советников голосования на двух дополнительных выборах в Палату представителей. В 10-м токийском округе, где оппозиционные партии выступали единым фронтом, победу одержал кандидат от Либерально-демократической партии Вакаса Масару, которого также поддержала партия Комэй. Также состоялось голосование в 6-м округе префектуры Фукуока, где на смену скончавшемуся депутату от ЛДП, бывшему министру юстиции Хатояме Кунио, был избран независимый кандидат, его второй сын Хатояма Дзиро. Он получил официальную поддержку ЛДП после выборов.

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В Первой секции Токийской фондовой биржи поступили в обращение акции железнодорожной компании JR Kyushu. Таким образом, четвёртая из компаний, образованных в результате начатого в 1987 году процесса раздела и приватизации государственных железных дорог, стала открытым акционерным обществом. Начальная котировка одной акции составила 3 100 йен, превысив цену предложения на 500 йен. Исходя из первичной котировки, капитализация компании составила 496 млрд йен. Таким образом, выход JR Kyushu на биржу стал вторым по масштабу в нынешнем году вслед за компанией-провайдером услуги обмена текстовыми сообщениями LINE.

Американская компания Apple начала предоставлять в Японии услуги собственной системы расчётов ApplePay. В предназначенных для японского рынка модификациях новых моделей смартфонов iPhone 7 и 7Plus предусмотрена поддержка стандарта карт с микрочипом для бесконтактных платежей FeliCa, что позволяет осуществлять расчёты в трёх национальных системах электронных денег, в том числе Suica железнодорожной компании JR East.

iPhone 7 с функцией Suica: первый шаг к мировому распространению стандарта FeliCa?

Кинорежиссёр и актёр Китано Такэси (Бит Такэси) удостоен высшей государственной награды Франции – Ордена Почётного легиона (4-й степени). Эту высокую оценку получили плоды многолетней работы Такэси в кинематографе, развлекательных программах на телевидении и в других областях.

Бывший министр культуры Франции Жак Ланг (слева) вручает орден Китано Такэси (справа) на церемонии в Париже, 25 октября (фотография предоставлена Jiji Press)

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо провёл в своей официальной резиденции переговоры с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который нанёс первый визит в Японию со времени вступления в должность в июле нынешнего года. Стороны подтвердили важность решения мирным путём на основании принципа главенства закона территориального спора в Южно-Китайском море, который ведут Филиппины и Китай.

Окружной суд Сэндай вынес вердикт по обращению семей 23 из 74-х учащихся начальной школы в городе Исиномаки префектуры Мияги, погибших в результате цунами во время Великого стихийного бедствия восточной Японии, потребовавших от городских и префектуральных властей компенсаций на общую сумму 2 млрд 300 млн йен. Судья признал факт халатности персонала школы и постановил, что власти города и префектуры должны выплатить в общей сложности 1 млрд 426 млн йен.

Нью-йоркский музей современного искусства MoMA объявил о внесении в свою коллекцию созданных компанией NTT DoCoMo в 1999 году первых в мире 176 пиктограмм «эмодзи», которые получили распространение в электронных сообщениях на мобильных устройствах и смартфонах по всему миру. Экспозиция будет представлена в музее 10 декабря.

Пиктограммы эмодзи, вошедшие в коллекцию музея МоМА (из пресс-релиза музея / Автор Сигэтака Курита, NTT DOCOMO. Эмодзи (оригинальный набор из 176 шт.) 1998-99. Программное обеспечение и файлы-изображения получены в дар от NTT DOCOMO Inc., Япония)

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Самый младший брат императора Сёва (Хирохито), дядя нынешнего императора Акихито, известный как исследователь истории древнего Востока принц Микаса скончался от сердечной недостаточности. Столетний принц Микаса был самым пожилым членом императорской династии с эпохи Мэйдзи.