Ōsumi Yoshinori es galardonado con el Premio Nobel, un fuerte terremoto golpea a Tottori, y fallece el miembro más longevo de la Familia Imperial. Estas fueron las noticias más destacadas del mes de octubre de 2016 en Japón.

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Ōsumi Yoshinori es galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2016. Actualmente profesor emérito del Instituto de Tecnología de Tokio, Ōsumi es premiado por sus descubrimientos en torno a los mecanismos de la autofagia, el proceso por el que las células descomponen y reciclan sus propias proteínas.

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El Instituto Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural de Nara anuncia que unos análisis de imagen con infrarrojos han revelado el nombre de un funcionario que podría haber llegado de Persia en un trozo de madera de mediados del siglo VIII, en las ruinas del palacio de Heijō en Nara. Esta sería la primera evidencia de que un persa estuvo en el palacio.

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El Gobierno aprueba el primer libro blanco de Japón sobre el karōshi o muerte por sobrecarga de trabajo. Este documento revela que hay empleados fijos que hacen más de 80 horas extra al mes en un 22,7 % de las empresas. También recoge que los extensos horarios y otras cuestiones relativas al trabajo han sido un factor que ha contribuido en 2.159 suicidios en 2015.

La madre de una empleada del gigante de la publicidad Dentsū que se suicidó el año pasado ofrece una rueda de prensa en Tokio el 7 de octubre de 2016, después de que se declarara que la muerte fue el resultado de la sobrecarga de trabajo. La Oficina Laboral de Tokio allanó las oficinas de Dentsū el 14 de octubre. (© Jiji)

Los medallistas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro participan en un desfile en el centro de Tokio. En las calles de Ginza se reúnen 800.000 espectadores para ver a los 87 deportistas que las recorren en autobuses sin cubierta y otros vehículos.

El gimnasta Uchimura Kōhei y otros atletas saludan a los espectadores a medida que pasan por el centro de Tokio el 7 de octubre de 2016. (© Jiji)

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El crater número 1 del monte Aso en la prefectura de Kumamoto entra en erupción por primera vez desde enero de 1980. La Agencia Meteorológica de Japón aumenta el nivel de alerta al tres en su escala de cinco puntos, indicando que se recomienda “no acercarse al volcán”.

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Un equipo de la Universidad Shinshū liderado por el profesor Shiba Yūji publica un artículo en la versión online de Nature sobre un exitoso tratamiento para reparar daños en el corazón en monos utilizando células musculares obtenidas de las células madre pluripotenciales producidas en otro mono.

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Toyota y Suzuki anuncian que están negociando una asociación para colaborar en el desarrollo de tecnología medioambiental, de seguridad y de la información. Este movimiento consolida a los fabricantes de automóviles en Japón en tres grupos liderados por Toyota, Nissan y Honda.

El humorista Kosaka Daimaō se convierte en el primer japonés en alcanzar el Top 100 del ranking global de música de Youtube con la canción “PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen)”, caracterizado como el cantautor Pikotarō

, uno de sus personajes. El 19 de octubre se convierte en el primer artista japonés en 26 años en aparecer en el Billboard de los 100 singles más exitosos, debutando en el puesto 77.

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Un incendio en unas instalaciones de TEPCO en Niiza, en la prefectura de Saitama, provoca cortes de electricidad en varias zonas de Tokio. Esto afecta a varias oficinas del Gobierno en Kasumigaseki y a alrededor de 580.000 hogares.

El PlayStation VR, el dispositivo de realidad virtual de Sony, sale a la venta. Conectarlo a la videoconsola PlayStation 4 permite al usuario disfrutar de juegos en tres dimensiones y de otro software.

El PlayStation VR expuesto en el Tokyo Game Show celebrado en septiembre. (Fotografía de Nagasaka Yoshiaki)

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Softbank anuncia el establecimiento de un fondo de inversión en tecnología que podría llegar a los 100.000 millones de dólares. Un fondo del Gobierno de Arabia Saudí está considerando la posibilidad de invertir hasta 45.000 millones en él.

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Yoneyama Ryūichi es elegido como gobernador de la prefectura de Niigata tras presentarse a las elecciones en una plataforma que se opone a la reactivación de la central nuclear de TEPCO de Kashiwazaki-Kariwa, situada en la prefectura. En su batalla por el puesto de gobernador por primera vez como independiente, este médico logra superar a los otros tres candidatos, incluyendo a Mori Tamio, exalcalde de Nagaoka apoyado por la coalición gobernante del Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō.

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Un panel de asesoramiento del Gobierno se reúne por primera vez para debatir sobre la posible abdicación del Emperador Akihito. Puesto que al Emperador no se le permite abdicar según el sistema actual, este panel discutirá si es conveniente crear una nueva legislación y de qué manera se haría.

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La luchadora Ichō Kaori recibe el Premio de Honor del Pueblo (Kokumin Eiyoshō). Al conseguir el oro en la categoría libre femenina de 58 kg en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, se convirtió en la primera mujer en ganar oros individuales en cualquier deporte en cuatro Olimpiadas consecutivas.

Ichō Kaori (a la izquierda) recibe el escudo del Premio de Honor del Pueblo de manos del primer ministro Abe Shinzō en Tokio el 20 de octubre de 2016. (© Jiji)

Tabei Junko, la primera mujer que coronó el Everest en 1975, muere a la edad de 77 años. En 1992 se convirtió también en la primera mujer en escalar exitosamente cada una de las siete cumbres, las montañas más altas de los siete continentes.

Tabei Junko en la cima del Everest el 16 de mayo de 1975. (© Yomiuri Shimbun/Aflo)

Nintendo lanza un trailer de su nueva videoconsola híbrida Switch, que puede utilizarse como un dispositivo portátil o conectada con la televisión para jugar en casa. Saldrá a la venta en marzo de 2017.

La nueva videoconsola híbrida de Nintento Switch. (Fotografía de la nota de prensa de Nintendo)

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Se produce un terremoto de magnitud 6,6 con hipocentro en la prefectura de Tottori, alcanzando una intensidad sísmica de 6 débil en la ciudad de Kurayoshi. Seis personas quedan gravemente heridas y más de 1.000 edificios quedan dañados en las prefecturas de Tottori y Okayama.

Un almacén de paredes blancas, un edificio popular entre los turistas, muestra desperfectos después del terremoto en Kurayoshi, en la prefectura de Tottori, el 22 de octubre de 2016. (© Jiji)

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Se celebran las elecciones para cubrir los escaños vacantes en la Cámara Baja. En el décimo distrito de Tokio, Wakasa Masaru del Partido Liberal Democrático es elegido después de la renuncia de Koike Yuriko para presentarse a las elecciones a gobernador de Tokio. También se celebran unas elecciones en el sexto distrito de Fukuoka después del fallecimiento del diputado Hatoyama Kunio, exministro de Justicia. Su hijo, Hatoyama Jirō, es elegido y obtiene el apoyo del PLD después de su victoria.

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JR Kyūshū hace su debut en la bolsa de Tokio. Es la cuarta empresa de la JR que sale a bolsa desde la separación y privatización de la empresa estatal de Ferrocarril Nacional de Japón en 1987. Las acciones abren a 3.100 yenes, 500 yenes más que el precio ofrecido. Con una capitalización de mercado de alrededor de 496.000 millones de yenes, esta apertura es la segunda mayor del año después de la de Line.

Apple lanza su sistema de pago Apple Pay en Japón. Los dueños del iPhone 7 y del iPhone 7 Plus japoneses pueden utilizar la tecnología basada en las tarjetas IC FeliCa para hacer pagos utilizando servicios como el de la tarjeta Suica.

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El director de cine y estrella televisiva Kitano Takeshi recibe la Legión de Honor de Francia por su contribución al cine y la comedia.

Kitano Takeshi (a la derecha) con Jack Lang (a la izquierda), el exministro de Cultura de Francia en la ceremonia en la que recibió la Legión de Honor en París el 25 de octubre de 2016. (© Jiji)

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El primer ministro Abe Shinzō mantiene conversaciones con el presidente filipino Rodrigo Duterte en Tokio, después de la elección de este líder en unas elecciones en junio. Duterte asegura que buscará una solución pacífica y basada en el imperio de la ley a las presentes disputas territoriales con China en el Mar de la China Meridional.

La municipalidad de Ishinomaki y la prefectura de Miyagi fueron obligadas a indemnizar a las familias de 23 menores que murieron en el tsunami provocado por el Gran Terremoto del Este de Japón con un total de 1.400 millones de yenes después de que una sentencia del tribunal del distrito de Sendai encontrara a la escuela local culpable de negligencia. Un total de 74 menores murieron en la Escuela de Primaria de Ōkawa en Ishinomaki.

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El Museo de Arte Moderno de Nueva York anuncia que ha adquirido los 176 “emoji” originales lanzados por NTT Docomo en 1999 para su uso en correos entre teléfonos móviles. Los “emoji” estarán expuestos desde el 10 de diciembre.

Los 176 “emoji” originales. (Shigetaka Kurita, NTT Docomo. Emoji [conjunto original de 176] 1998-99. Software e imágenes digitales. Donado por NTT Docomo Inc., Japón)

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Takahito, el príncipe Mikasa, tío del Emperador Akihito y hermano menor del Emperador Shōwa, fallece a la edad de 100 años.