تزايد اللامبالاة تجاه العلاقات الغرامية والجنس في اليابان

وجدت دراسة استقصائية أجراها المعهد الوطني للسكان والضمان الاجتماعي أن المزيد والمزيد من اليابانيين لم يدخلوا في علاقة غرامية أبدًا وليسوا في الأصل من الدخول في علاقة مع الجنس الأخر.

اتخذت الحكومة اليابانية بعض الإجراءات لمواجهة انخفاض عدد المواليد في البلاد من خلال دعم تربية الأطفال وتحسين بيئة العمل للمرأة. ومع ذلك، يبدو أن العديد من الشباب يفقدون الاهتمام حتى بوجود صديقة أو صديق، ناهيك عن الزواج.

سأل المسح الوطني للخصوبة الذي أجراه المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي في يونيو/ حزيران 2021 الأشخاص غير المتزوجين عن علاقاتهم الرومانسية مع أفراد من الجنس الآخر. تظهر النتائج أن حوالي نصف الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا لم يسبق لهم الدخول في أي علاقة غرامية، في حين أن النسبة تبلغ حوالي 30٪ للنساء في الفئة العمرية 20 إلى 34 عامًا وحوالي 40٪ للرجال من نفس الفئة العمرية.

انخفضت النسبة المئوية للنساء اللواتي ليس لديهن خبرة جنسية من التسعينيات إلى أوائل القرن الحادي والعشرين قبل أن ترتفع مرة أخرى من عام 2005. ووفقًا لمسح 2021، فإن 52.6٪ ممن تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا، و 35.0٪ ممن تتراوح أعمارهن بين 25 و 29 عامًا، و 39.7٪ من أولئك الذين تتراوح أعمارهن بين 30 و 34 ليس لديهن خبرة. كما أن نسبة الرجال الذين ليس لديهم خبرة جنسية آخذة في الارتفاع منذ عام 2005.

كما ارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين ليسوا على علاقة مع أي شخص من الجنس الآخر، سواء كصديق أو حبيب، مقارنة باستطلاعي 2010 و2015. في عام 2021، لم يكن لدى 64.2٪ من النساء و72.2٪ من الرجال مثل هذه العلاقة. علاوة على ذلك، أشار واحد من كل ثلاثة مشاركين من الرجال والنساء إلى أنهم غير مهتمين بشكل خاص بعلاقة مع فرد من الجنس الآخر.

يتم إجراء المسح الوطني للخصوبة كل 5 سنوات لقياس المواقف تجاه الزواج وإنجاب الأطفال. (تم تأجيل استطلاع هذا العام لمدة عام بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك، فقد فصلته 6 سنوات عن المسح السابق.) شمل استطلاع 2021 14011 فردًا و9401 زوجًا في زواجهم الأول. يعتمد محتوى هذه المقالة على الاستطلاع الذي يستهدف الأفراد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)