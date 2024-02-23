ترشيح فيلم «الصبي ومالك الحزين» لنيل جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أنيمي

رُشح فيلم ’’الصبي ومالك الحزين‘‘ للمخرج ميازاكي هاياو لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أنيمي. فهل يمكن أن يحذو حذو فيلم ’’المخطوفة‘‘ ويفوز بهذه الجائزة أيضا لتصبح جائزة الأوسكار الثانية للمخرج الشهير عن هذه الفئة؟

رُشح آخر فيلم لميازاكي هاياو بعنوان ”الصبي ومالك الحزين“ لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أنيمي روائي. وكان قد حصل بالفعل على جوائز مماثلة من النقاد في نيويورك ولوس أنغلوس، وسبب ترشيحه لهذه الجائزة كان حصول الفيلم على جائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل فيلم أنيمي روائي في 7 يناير/كانون الثاني، ليصبح أول عمل ليس باللغة الإنكليزية يحصد هذه الجائزة. كما رشح لنيل جوائز آني للأنيمي في 7 فئات.

رُشحت الأفلام التي أخرجها ميازاكي لجائزة أفضل فيلم أنيمي أربع مرات بما في ذلك ”الصبي ومالك الحزين“، لم يفز بها إلا فيلم ”المخطوفة“ في عام 2003.



يلتقي الصبي ماهيتو بشخصيات غريبة في رحلته إلى عالم آخر (© 2023 ستوديو غيبلي)

”الصبي ومالك الحزين“ هو الفيلم الروائي الثاني عشر لميازاكي. وكان يخطط ميازاكي للتقاعد بعد الانتهاء من فيلم ”مهب الرياح“ عام 2013 ، لكنه غير رأيه وعاد إلى صناعة الأفلام. كما كتب ميازاكي سيناريو الفيلم الجديد. ترك فيلم ”كيف تعيشون؟“ المستوحى من كتاب كلاسيكي للأطفال للصحفي والمحرر يوشينو غينزابورو، انطباعا قويا على ميازاكي عندما قرأه. ولكن في حين أن ميازاكي استلهم عنوان الفيلم من تلك الرواية، إلا أن الفيلم لم يكن تجسيدا لأحداثها.



استوحى ميازاكي هاياو فكرة فيلمه من رواية كلاسيكية للأطفال في اليابان (© 2023 ستوديو غيبلي)

تدور أحداث الفيلم في زمن الحرب في اليابان. تتوفى والدة الصبي ماهيتو في قصف جوي أمريكي، وبينما يذهب للبحث عن زوجة أبيه المفقودة، يرشده طائر مالك الحزين غريب إلى عالم غامض.

طُرح الفيلم في الولايات المتحدة في 8 ديسمبر/كانون الأول عام 2023، ووفقا للموقع الإلكتروني Box Office Mojo فقد تصدر العمل تصنيفات الأفلام في البلاد في الأيام السبعة الأولى من صدوره. وبلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر حتى 5 فبراير/شباط نحو 45 مليون دولار في الولايات المتحدة و 165 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.



حقق فيلم ”الصبي ومالك الحزين“ نجاحا كبيرا في اليابان وحول العالم (© 2023 ستوديو غيبلي)

وقد أقيم حفل توزيع جوائز آني في 17 فبراير/شباط، بينما ستُعلن نتائج جوائز الأوسكار في 10 مارس/آذار.

الجوائز والترشيحات الخارجية الكبرى لأفلام ميازاكي هاياو

بوركو روسو (1992)

فاز بجائزة مهرجان آنسي الدولي لأفلام الأنيمي عن أفضل فيلم روائي طويل.

المخطوفة (2001)

فاز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

فاز بجائزة دائرة نقاد السينما في نيويورك عن أفضل فيلم أنيمي.

فاز بجائزة جمعية نقاد السينما في لوس أنغلوس عن أفضل فيلم أنيمي.

فاز بجائزة آني عن أفضل فيلم أنيمي روائي.

فاز بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أنيمي روائي.

قلعة هاول المتحركة (2004)

فاز بجائزة أوسيلا الذهبية لمساهمته الفنية المتميزة في مهرجان البندقية السينمائي.

فاز بجائزة دائرة نقاد السينما في نيويورك عن أفضل فيلم أنيمي.

رُشح لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أنيمي.

بونيو (2008)

تنافس في مهرجان البندقية السينمائي.

مهب الرياح (2013)

فاز بجائزة دائرة نقاد السينما في نيويورك عن أفضل فيلم أنيمي.

رُشح لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أنيمي.

الصبي ومالك الحزين (2023)

فاز بجائزة دائرة نقاد السينما في نيويورك عن أفضل فيلم أنيمي.

فاز بجائزة جمعية نقاد السينما في لوس أنغلوس عن أفضل فيلم أنيمي.

فاز بجائزة غولدن غلوب عن أفضل فيلم أنيمي روائي.

رُشح لجوائز آني عن أفضل فيلم أنيمي (أعلنت النتيجة في 17 فبراير/شباط)

رُشح لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أنيمي (إعلان النتيجة في 10 مارس/آذار)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: من فيلم ”الصبي ومالك الحزين“ عام 2023. © ستوديو غيبلي)