儿童遭虐待，受害人数刷新纪录

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2019年，日本全国公布的虐童案为1972起，受害儿童达1991人。这两项数据皆为去年的1.4倍，刷新历史纪录。虐待致死儿童为54人。仅警察向儿童咨询所通报的儿童人数为98222人，该项数据也为历史最多。

日本警察厅的统计显示，2019年给警察报案的虐童事件中，绝大多数为“身体虐待”，达1641起；其次是“性虐待” 246起；“心理虐待”50起；“疏忽或放弃养育” 35起。从2003年以来的统计看，前两项没有发生顺序变化，但从2015年开始，原来排在第四的“心理虐待”反超了“疏忽或放弃养育”，成为第三名。

虐童案施暴者共2024人，其中最多的“身体虐待”中，施暴者以生父为多（801人），接着依次是生母（492人）、养父或继父（195人），同居男伴（143人）。在“性虐待”中，男性施暴者也尤为突出。而在“心理虐待”和“疏忽或放弃养育”方面，施暴者多为生母（分别为23人、28人），其次是生父（分别为20人、12人）。

儿童咨询所收到的来自警察的通报也在逐年增加。2019年为98222人。受警察保护的儿童人数达5553人，相较上一年的4571人，有大幅增加。

另一方面，虐待致死的儿童人数虽然时增时减，但总体呈现出缓慢下降趋势。2019年为54人，约为2008年（98人）的一半。关于2019年虐待致死的原因，“带孩子一起自杀”为21人，“出生后不久遭虐待而死”8人，“其他”25人。

其背景原因被认为是，不伴有身体摧残的虐待及伤害致死的身体虐待近年出现增长趋势。此外，还有人指出，报案和受害儿童数量在统计上增加，是因为虐待问题受到越来越多人的关注，警察在虐童案方面实施搜查和逮捕行动也更为积极了。

标题图片： Graphs/PIXTA