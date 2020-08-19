静心挨过暑期，开启节俭模式

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受到停课期间延长影响，孩子们的暑假缩短了。从新冠确诊人数较多的大城市前往观光景区旅游，似乎也不受当地人的欢迎。期盼明年可以尽情度过一个欢快的夏天！

明治安田生命保险公司6月中旬实施的《夏季相关问题调查》结果显示，用于2020年暑期的花费平均为65157日元。2019年，日本因“改朝换代”更改年号实施了包括每年黄金周在内的10天长假。受此影响，紧接着到来的暑期的消费明显受到抑制。而今年的暑期消费更进一步地走低，创下2006年开始该项调查以来的最低值。从不同性别来看，女性的暑期花费与上年持平，为63275日元，男性则同比减少5800日元，为67039日元。

在被问及“计划减少支出”的理由时，63%的受访者回答称，新冠疫情之下，尽量避免外出，因而无处花钱；其次有32.9%的人表示，对未来感到不安，所以有钱就储蓄起来。

有70.2％的受访者回答说，新冠疫情的蔓延给今年的暑期计划“带来了影响”，其中，有48.3%的人表示“暑假计划定不下来”。哪怕只是1～2个月之后的情况也不甚明朗，无法预测，这成了今年夏天的一大特点。

关于今年暑期的度假方式，包括认为新冠疫情对自己“没有影响”的受访者在内，约六成人表示“居家放松”。另一方面，“回乡探亲”（较上年减少6.1个百分点）、“国内旅行”（同比减少6.3个百分点）、“海外旅行”（同比减少3.1个百分点）等伴有移动的度假方式都较上年出现了减少。还有许多人或是取消了旅行及回老家探亲的计划，或是变更了旅行目的地，而且决定取消外出休闲计划的人也不在少数。

针对“如何用一个汉字来形容今年的暑期”这个问题，从受访者的答案中可以看出，他们选择的汉字都和夏天灿烂欢快的氛围相去甚远。看来这个夏天人们只能“静下心来挨过去”了。

标题图片：PIXTA