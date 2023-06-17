La remota prefectura de Akita, en la región septentrional de Tōhoku de la isla de Honshū, es conocida por sus fríos inviernos blancos, así como por ser la cuna de muchas mujeres hermosas.

La prefectura de Akita, situada en la costa del mar del Japón de la región de Tōhoku, es la sexta prefectura más extensa del país por área pero la 38.ª por población. Sus escarpadas montañas, dura climatología invernal y distancia respecto a los núcleos más poblados del país la convierten en un lugar ideal para perderse; más del 10 % de su territorio está compuesto por parques naturales.

Un vistazo a la prefectura de Akita

Establecida en 1871 (antiguamente formaba parte de las provincias de Dewa y Mutsu)

Capital: Akita

Población: 960.000 (a octubre de 2020)

Área: 11.638 km2

Akita, la capital, es la ciudad más extensa de la prefectura y cuenta con más de 300.000 residentes. Los temporales que llegan de Siberia en invierno dejan intensas nevadas, como en buena parte de las regiones en la costa del mar del Japón en Honshū y Hokkaidō—la ciudad suele ser incluida en las listas de las 10 urbes del mundo que experimentan más nevadas al año. Su línea de costa es en general recta y suave, con la excepción de la península de Oga, en el noroeste de la prefectura. Además, en el centro y el este se encuentran las cordilleras de Dewa y Ōu.

Akita limita en el norte con Aomori, con Iwate en el este y con Miyagi y Yamagata en el sur. En 1997 se inauguró la línea de tren bala Akita Shinkansen, que conecta la capital con Morioka, en Iwate, y con Tokio en la ruta Tōhoku Shinkansen hacia el sur.

Los recursos naturales de Akita la han convertido en una economía regional que depende en gran medida de la agricultura, la silvicultura y la pesca. Desde la Segunda Guerra Mundial, no obstante, la prefectura produce también una amplia gama de artículos industriales, como receptores de radio o lentes para cámaras, en los que fue líder nacional no hace mucho, en 2008.

El akita es una raza de perro originaria de la prefectura. (© Pixta)

Uno de los recursos naturales más adorables de la prefectura son los akita, una raza de perro designada como un monumento natural de la nación. El más famoso de todos fue el fiel Hachikō, cuya estatua es un lugar de reunión popular cerca de la estación de Shibuya, en Tokio.

Akita es también una de las principales prefecturas productoras de arroz. Una de sus más famosas contribuciones a la gastronomía del país es el kiritanpo, arroz cocido y machacado que se moldea en forma de cilindro alrededor de un palo de madera y se tuesta ligeramente para ser comido con pasta de miso o como ingrediente principal de una olla nabe.

Una olla de kiritanpo nabe, el plato perfecto para un gélido invierno en Akita. (© Pixta)

Los namahage, personas disfrazadas de terribles ogros que irrumpen en los hogares de los vecinos de la península de Oga cada Nochevieja y preguntan si hay niños o niñas que se han portado mal, son una de las figuras más famosas de la cultura local de Akita. En el verano, uno de los principales atractivos turísticos es la Competición Nacional de Fuegos Artificiales de Ōmagari, a la que acuden los pirotécnicos más prestigiosos del país para mostrar sus mejores obras a cientos de miles de espectadores.

Akita también es conocida por ser el lugar de nacimiento de Ono no Komachi, una poeta del siglo IX considerada como una de los Rokkasen, los seis “poetas inmortales” del Kokin Wakashū (Antología de poesía japonesa antigua y moderna), y famosa por su belleza. De hecho, hoy su nombre continúa siendo sinónimo de belleza femenina. El tren de Komachi que conecta Akita con Tokio en la red de Shinkansen también fue bautizado así en su honor.

Estatuas de ogros namahage en la península de Oga. En 2028 fueron incluidos en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO como parte de los “Raihō-shin: Dioses disfrazados y enmascarados”, festividades celebradas en ocho prefecturas del país. (© Pixta)

El gobernador de Akita, Satake Norihisa, presenta a Ndatchi, la mascota de la prefectura un robot que se asemeja a un niño namahage venido del futuro para difundir la palabra sobre los encantos de Akita. (© Jiji)

Personalidades ilustres

Suga Yoshihide (1948–): Político. Fue secretario en jefe del gabinete del primer ministro Abe Shinzō entre 2012 y 2020 antes de asumir la jefatura del Gobierno de 2020 a 2021.

Akashi Yasushi (1931–): Diplomático. Después de licenciarse en la Universidad de Tokio, se marchó a los Estados Unidos como un académico Fulbright y más tarde un estudiante de posgrado en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad Tufts. En 1957 se convirtió en el primer ciudadano japonés en trabajar para el Secretariado de las Naciones Unidas; más tarde ocuparía varios cargos importantes hasta ascender al puesto de secretario general adjunto. Fue además embajador de Japón en las Naciones Unidas.

Más información en nuestro artículo Akita, el lugar de origen del primer ministro Suga Yoshihide.

(Traducido al español del original en inglés. Fotografía del encabezado: un paisaje nevado en el lago Tazawa, en el este de la prefectura de Akita. © Pixta.)