El presidente estadounidense Barack Obama visitó Hiroshima, se celebró la Cumbre del G7 en la prefectura de Mie, y Nissan y Mitsubishi Motors anunciaron una alianza de capital. Repasamos las noticias más relevantes del pasado mes de mayo en Japón.

1–7

El primer ministro Abe Shinzō se reúne con los líderes de Italia, Francia, Bélgica, Alemania y Gran Bretaña para una serie de discusiones preparatorias para la Cumbre del Grupo de los Siete (G7) que se celebrará en Ise-Shima más adelante en mayo. Concluye su gira por seis países con una visita a Rusia el 6 de mayo, donde coincide con el presidente Vladímir Putin en enfocar de una forma diferente la disputa en los territorios del norte.

3

El yen sube hasta alcanzar los 105 yenes por dólar, su nivel más alto desde mediados de octubre de 2014. La relativa escasez de comercio interior durante el período de la Golden Week anima a los inversores internacionales a comprar yenes y vender dólares.

4

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población de niños menores de 15 años en Japón cayó hasta los 16,05 millones a 1 de abril de 2016. Esta es la cifra más baja desde que comenzaron publicarse estadísticas comparables en 1950. La cifra de niños menores de 15 años han caído 0,1 puntos porcentuales hasta el 12,6 % del total de la población, menos de la mitad de la cifra del 27 % que representa la población mayor de 65 años.

8

Tomita Isao en el año 2000. (© Jiji)

Se anuncia que el compositor y pionero de la música electrónica Tomita Isao falleció el 5 de mayo a la edad de 84 años a causa de una disfunción cardíaca. En la década de 1970 utilizó el sintetizador, inventado pocos años antes, para reinterpretar piezas famosas de la música clásica. Se convirtió en el primer artista japonés en ser nominado a los Grammy por su álbum de 1974 Tsuki no hikari (El brillo de la luna), conocido en el extranjero como Snowflakes are dancing.

12

Nissan y Mitsubishi Motors anuncian un acuerdo para formar una alianza de capital y negocios. Nissan pagará 237.000 millones de yenes por el 34 % de las acciones de Mitsubishi, convirtiéndose así en el accionista mayoritario. Mitsubishi ha sufrido un importante descenso en sus ventas desde que surgieran noticias sobre la falsificación de datos sobre eficiencia del combustible.

El director de teatro japonés Ninagawa Yukio fallece en Tokio a la edad de 80 años. Ninagawa fue aclamado internacionalmente por la dirección de varias obras, desde clásicos japoneses hasta adaptaciones de Shakespeare, y había estado a cargo de la dirección de producciones en el extranjero casi cada año desde la década de 1980. Fue premiado con la Orden de la Cultura en 2010.

13

El Gobernador de Tokio Masuzoe Yōichi ofrece una conferencia de prensa para disculparse por el uso de fondos para actividades políticas en cuestiones privadas, aunque no presenta su dimisión. En los informes de ingresos y gastos de su grupo de financiación se encontraron estancias en hoteles y cenas no relacionadas con sus actividades políticas.

14

Un mes después de que una serie de terremotos afectaran a la prefectura de Kumamoto, más de 10.000 evacuados permanecen en los refugios. Se registran más de 1.400 réplicas durante el primer mes. El 23 de mayo, la Oficina del Gabinete anuncia que los daños en las prefecturas de Kumamoto y Ōita, principalmente en áreas residenciales, alcanzan entre los 2,6 y 4,6 billones de yenes.

El Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko visitan un centro de evacuados en Mashiki, en la prefectura de Kumamoto, el 19 de mayo de 2016. (© Jiji)

18

La Oficina del Gabinete anuncia que el PIB aumentó un 0,4 % en el primer trimestre de 2016 equivalente al crecimiento anual de un 1,7 %. Se cree que ha podido contribuir a esta tendencia positiva el hecho de que 2016 sea bisiesto.

El presidente de Mitsubishi Motors Aikawa Tetsurō se hace responsable de la falsificación de los datos sobre eficiencia del combustible y anuncia que presentará su dimisión en la asamblea general de accionistas en junio. El presidente de Suzuki, Suzuki Osamu, declara por otra parte que su empresa no ha seguido las directrices gubernamentales en cuando a eficiencia del combustible en sus vehículos, pero niega que se hayan manipulado los datos.

19

El exmarine estadounidense Kenneth Franklin Shinzato, que trabaja actualmente en la base aérea de Kadena, es arrestado en conexión con el asesinato de Shimabukuro Rina, una vecina de Uruma en la prefectura de Okinawa. El Ministro de Asuntos Exteriores Kishida Fumio convoca a la embajadora estadounidense Caroline Kenedy para transmitirle una enérgica protesta.

20

Japón anuncia que aceptará a 150 refugiados sirios como estudiantes de intercambio durante cinco años desde 2017, relajando así levemente su restrictiva política sobre los refugiados. Con la ayuda de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, este proyecto tiene como objetivo formar a personas que puedan ayudar a reconstruir a la nación destruida por la guerra.

21

La aspirante a idol y estudiante universitaria Tomita Mayu es apuñalada varias veces por Iwazaki Tomohiro, un fan obsesionado, en un evento en Tokio. Iwazaki, que fue arrestado en la escena del crimen, había enviado numerosas amenazas a Tomita a través de su cuenta de Twitter. La idol permanece ingresada en estado crítico a comienzos de junio.

23

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que la tasa total de fertilidad aumentó 0,04 puntos en 2015 hasta alcanzar los 1,46 puntos. Es la primera vez que la tasa de natalidad ha subido por encima de los 1,45 puntos desde 1994.

24

Japón aprueba su primera legislación contra los “discursos del odio” en un intento de acabar con las declaraciones violentas basadas en la discriminación racial.

25

El primer ministro Abe y el presidente estadounidense Barack Obama se reúnen en Shima, en la prefectura de Mie. Abe le transmite una protesta a Obama por el asesinato de una ciudadana japonesa a manos de un exmarine en la prefectura de Okinawa el 19 de mayo. Obama lamenta públicamente dicho suceso.

26

La elefanta más longeva de Japón, Hanako, muere a la edad de 69 años en el Zoológico de Inokashira en Tokio. Fue la primera elefanta en llegar a Japón tras la Segunda Guerra Mundial como regalo al zoológico de Ueno por parte de Tailandia en 1949.

26–27

Se celebra la Cumbre del Grupo de los Siete en la prefectura de Mie. La Declaración de los Líderes promete “Afrontar de manera colectiva los retos económicos actuales, mientras se ponen los cimientos para un mejor crecimiento global a largo plazo”. En una rueda de prensa tras la Cumbre, el primer ministro Abe provoca revuelo al sugerir que el estado de la economía mundial es similar al de 2008, antes de la crisis económica global.

El primer ministro Abe Shinzō (delante, a la izquierda) y el presidente estadounidense Barack Obama (delante, a la derecha) asisten a una sesión de trabajo de la Cumbre del Grupo de los Siete en la prefectura de Mie, el 27 de mayo de 2016. El resto de líderes desde la izquierda de Abe, en el sentido de las agujas del reloj, son el presidente francés François Hollande, el primer ministro británico David Cameron, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, el primer ministro italiano Matteo Renzi, y la canciller alemana Angela Merkel. (© Jiji)

27

Barack Obama se convierte en el primer presidente estadounidense en el cargo en visitar Hiroshima. Obama visita el Parque Memorial de la Paz antes de depositar una ofrenda floral en el cenotafio junto al primer ministro Abe. A continuación ofrece un discurso en el que lamenta todas las muertes de la Segunda Guerra Mundial y expresa la necesidad de lograr un mundo sin armas nucleares.

30

El primer ministro Abe se reúne con el ministro de Finanzas Asō Tarō y otros miembros destacados del Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō. Los principales medios de comunicación japoneses informan que Abe tiene planeado retrasar el aumento del impuesto al consumo al 10 %, y que renuncia a celebrar elecciones a la Cámara Baja el mismo día de las elecciones a la Cámara Alta en el verano de 2016.

31

La Oficina de la Fiscalía del Distrito de Tokio retira todos los cargos contra el exministro para la Revitalización Económica Amari Akira y dos de sus secretarios políticos. Amari renunció a su cargo de ministro en enero después de que se publicasen reportajes que afirmaban que él y sus secretarios habían aceptado millones de yenes de una empresa constructora en 2013 y 2014. Los fiscales aluden una insuficiencia de evidencias como motivo para retirar estos cargos.

La exestrella del béisbol Kiyohara Kazuhiro es condenado a dos años y seis meses de prisión con cuatro años de suspensión por posesión y uso de drogas estimulantes ilegales. La acusación pide una sentencia de 30 meses para el bateador que se retiró en 2008 después de una exitosa carrera con los Leones de Seibu y los Gigantes de Yomiuri.