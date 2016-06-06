日产与三菱汽车资本结盟、伊势志摩峰会召开、美国总统奥巴马访问广岛……，请看2016年5月日本要闻回顾。

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安倍晋三首相历访欧洲5国，在七国集团（G7）首脑会议（伊势志摩峰会）召开之前，与意大利、法国、比利时、德国和英国领导人举行会谈，就峰会的主要议题世界经济等要求进行合作。之后，他于6日还对俄国进行了非正式访问，与普京总统举行了会谈。双方一致同意,将“基于新思路新方法”积极推进谈判工作，以期解决领土问题。

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国外外汇市场日元升值，一时达到105日元兑换1美元水平，这是继2014年10月中旬以来，时隔约1年半突破105日元大关。由于日本国内处于长假中，参与交易者较少，海外投资者购入日元抛售美元，令汇率波动的幅度增强。

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总务省公布，根据估算结果（截至4月1日），日本不满15周岁的儿童数量为1605万人，较上一年减少15万人，创下自1950年以来有可比统计数据后的历史新低。儿童在总人口中的占比为12.6％，较上一年降低0.1个百分点，不及65岁以上人口比例（27.0％）的一半。

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电子音乐的最高权威、作曲家冨田勲因慢性心脏衰竭于本月5日去世，终年84岁。他在20世纪70年代赴美，用新发明的声音合成器重新诠释古典名曲，成为第一个获格莱美奖提名的日本人，受到世人的瞩目。

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日产和三菱汽车宣布，双方就资本结盟达成基本一致。日产出资2370亿日元（约142亿人民币），收购三菱汽车已发行股票的约34%，成为三菱汽车最大股东。通过此次资本业务合作，处在油耗造假风波中的三菱汽车实际上归入了日产集团旗下。

享誉世界的日本著名戏剧导演蜷川幸雄在东京去世，终年80岁。从日本的戏剧到莎士比亚作品，他执导的剧目涉及领域十分广泛，而且从上世纪80年代开始几乎每年都进行海外公演，2010年获授文化勲章。

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东京都知事舛（chuan3）添要一就挪用政治资金问题召开记者招待会，承认使用公款饮食并对此表示道歉。但他表示不会辞职。

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熊本地震发生整整一个月。期间的余震超过1400次，截至14日，有1万多人生活在避难中心。内阁府23日公布的估算数据显示，熊本、大分两县以住宅为中心受害总额达2.4～4.6万亿日元。

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内阁府发布了2016年1～3月期国内生产总值（GDP）速报。统计数据显示，剔除物价变动影响后的实际同比增长0.4%，换算成年率增长1.7%。这是时隔两季的正增长。另外，今年是闰年，2月天数比往年多出1天，这也被认为是增长的一个因素。

三菱汽车公司总裁相川哲郎宣布，他对燃耗数据造假问题负有主要责任，将在6月举行的年度股东大会上引咎辞职。另外，铃木汽车公司董事长铃木修在记者会上公布称，国内销售的轻型汽车等共16款（包含提供给其他公司的汽车在内共27款），没有按照国家规定的方法测定燃耗数据，但表示没有操纵篡改数据。

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就冲绳县URUMA市一名20岁公司女员工的失踪事件，该县警察以涉嫌奸杀弃尸逮捕了现在美军嘉手纳基地工作的前美国海军陆战队队员（32岁）。外相岸田文雄为此在外务省召见美国驻日本大使肯尼迪，并提出了强烈抗议。

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日本政府宣布，作为支援中东难民政策的一环，将从2017年开始在5年时间里接受最多达150名的叙利亚留学生。与其他发达国家相比，日本接受难民的数量可谓微乎其微。此次的决定，是希望利用日本国际协力机构（JICA）的技术合作制度，培养人才，让他们担负起重建叙利亚的重任。

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以偶像身份在东京都小金井市进行演出活动的女大学生富田真由（20岁），遭一名男性“粉丝”（27岁）持刀刺杀，身负重伤，陷入昏迷状态，生死未卜。该男子以行凶嫌疑（后改为杀人嫌疑）被捕，他曾利用推特多次给富田留言，进行恐吓威胁。

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厚生劳动省公布了2015年人口动态统计。每个妇女在育龄期间平均的生育子女数“总合生育率”为1.46，比上一年提高0.04百分点，时隔2年出现上升。出生率超过1.45是自1994年后21年来的第一次。

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众议院全体会议表决通过了旨在消除针对特定人种和民族发表“仇恨言论”的对策法。该法要求中央和地方政府积极采取措施努力消灭这种煽动性的歧视言论。

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安倍首相和奥巴马总统在三重县志摩市举行会谈。安倍就冲绳县发生的前美国海军陆战队队员奸杀日本女性事件，向奥巴马总统提出抗议，并要求采取措施以防再次发生。奥巴马总统对该事件表达了哀悼和遗憾之意。

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东京都武藏野市井之头自然文化园饲养的日本国内最高龄雌性大象“花子”因衰老死亡，估计年龄为69岁。它是1949年泰国赠送给东京上野动物园的，是二战后最早来到日本的大象，受到了许许多多人的喜爱。

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七国集团（G7）首脑会议（伊势志摩峰会）在三重县召开。首脑宣言中承诺，G7将共同应对世界经济陷入衰退危机的挑战。担任峰会主席的安倍首相在峰会结束后的记者会上强调，世界经济“面临陷入危机的巨大风险之中”。

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