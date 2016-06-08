نستعرض معكم هنا أهم المواضيع الإخبارية المتعلقة باليابان لشهر مايو/أيار ٢٠١٦ وفيها: الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور هيروشيما، وقمة مجموعة السبع تعقد في محافظة ميئي، وشركتا نيسان وميتسوبيشي موتورز تدخلان في تحالف لرأس المال.

١-٧

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلتقي مع قادة دول إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا من أجل إجراء مناقشات تحضيرية قبل قمة مجموعة السبع التي ستعقد في إيسي شيما في وقت لاحق من الشهر. واختتم آبي جولته التي شملت ٦ دول بزيارة روسيا في ٦ مايو/أيار حيث توصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتباع نهج جديد لحل النزاع بين الدولتين على الأراضي الشمالية.

٣

ارتفعت قيمة الين لتصل لمستوى ١٠٥ ين للدولار الواحد وهو أعلى مستوى للين منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤. فقد شجع النقص النسبي في التداول المحلي خلال فترة عطلة الأسبوع الذهبي ”غولدين ويك“ حركة شراء الين وبيع الدولار بين المستثمرين خارج البلاد.

٤

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن التعداد السكاني في اليابان للأطفال الذين هم دون سن الـ١٥ قد انخفض إلى ١٦.٠٥ مليون نسمة حتى شهر أبريل/نيسان ٢٠١٦. وهو أقل رقم منذ بدء توافر إحصاءات مقارنة في ١٩٥٠. وفيما يتعلق بنسبتهم من إجمالي تعداد السكان، فقد انخفضت بـ٠.١ نقطة مئوية لتصل إلى ١٢.٦٪ وهو أقل من نصف نسبة المسنين الذين تبلغ أعمارهم ٦٥ عاما أو أكبر والبالغة ٢٧٪‏.

٨

توميتا إيساو عام ٢٠٠٠ (جيجي برس)

تم الإعلان عن وفاة الملحن ورائد الموسيقى الإلكترونية توميتا إيساو في ٥ مايو/أيار عن عمر ناهز ٨٤ عاما بسبب إصابته بقصور قلبي. يذكر أنه في سبعينيات القرن العشرين استخدم الراحل جهاز السنثسيزر الموسيقي المختَرع حديثا في ذلك الوقت في إعادة إنتاج أعمال كلاسيكية مشهورة. وكان أول ياباني يتم ترشيحه لجائزة غرامي عن ألبومه ”ندف الثلج تتراقص (Snowflakes are Dancing)“ لعام ١٩٧٤.

١٢

أعلنت شركتا نيسان وميتسوبيشي موتورز عن اتفاقية لتحالف في رأس المال والأعمال. وستدفع شركة نيسان ٢٣٧ مليار ين لشراء حصلة تبلغ ٣٤٪ من أسهم شركة ميتسوبيشي لتصبح أكبر مالك للأسهم فيها. يذكر أن شركة ميتسوبيشي المصنعة للسيارات وهي أصغر حجما من نيسان قد عانت من تراجع كبير في مبيعاتها بعد انتشار أنباء عن قيامها بتلفيق بيانات كفاءة استهلاك الوقود.

رحل المخرج المسرحي الياباني الكبير نيناغاوا يوكيو في طوكيو عن عمر ناهز الـ٨٠ عاما. يذكر أن نيناغاوا يحظى بشهرة على الساحة الدولية بسبب إخراجه طيفا من الأعمال التي تراوحت بين مسرحيات يابانية إلى أعمال مقتبسة من أعمال شكسبير، كما قام بإخراج أعمال في الخارج تقريبا كل عام اعتبارا من ثمانينيات القرن الماضي. وقد تم منحه وسام الثقافة في عام ٢٠١٠.

١٣

عقد محافظ طوكيو ماسوزوئي يوئيتشي مؤتمرا صحفيا للاعتذار عن استخدام تمويلات سياسية لأغراض شخصية ولكنه لم يقدم استقالته. يذكر أنه تم اكتشاف أن التقارير عن دخل ومصاريف المجموعة التي تموله كانت تتضمن الإقامة في فنادق وتناول وجبات عشاء خارج أنشطته السياسية.

١٤

لا يزال أكثر من ١٠ آلاف نازح يقيمون في ملاجئ بعد شهر من زلازل كبرى ضربت محافظة كوماموتو. وقد تم رصد ما يزيد عن ١٤٠٠ هزة ارتدادية في الشهر الأول من بداية الزلازل. وفي ٢٣ مايو/أيار أعلن مجلس الوزراء أن تكلفة الأضرار المادية في محافظتي كوماموتو وأويتا تتراوح بين ٢.٦ -٤.٦ ترليون ين.

الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو يزوران مركز إيواء في بلدة ماشيكي بمحافظة كوماموتو في ١٩ مايو/أيار ٢٠١٦ (جيجي برس).

١٨

أعلن مكتب الوزراء الياباني أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بـ٠.٤٪ وأن الاقتصاد نما بـ١.٧٪ على أساس سنوي وذلك في الربع السنوي الأول من عام ٢٠١٦. ويعتقد أن وجود يوم إضافي في شهر فبراير/شباط من هذا العام الذي يوافق سنة كبيسة قد ساهم في هذا المنحى الإيجابي.

تحمل رئيس شركة ميتسوبيشي موتورز آيكاوا تيتسورو مسؤولية تلفيق بيانات كفاءة استهلاك الوقود وأعلن أنه سيستقيل من منصبه في الاجتماع السنوي العام للشركة في شهر يونيو/حزيران. في غضون ذلك، صرح سوزوكي أوسامو رئيس شركة سوزوكي أن شركته لم تكن تتبع القواعد الحكومية فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الوقود لسياراتها ولكنه أنكر أن تكون شركته قد تلاعبت بالبيانات.

١٩

ألقي القبض على فرد سابق في البحرية الأمريكية هو كينيث فرانكلين شينزاتو والذي يعمل حاليا في قاعدة كادينا الجوية على خلفية حادثة قتل شيمابوكورو رينا من سكان مدينة أوروما بمحافظة أوكيناوا. وقد استدعى وزير الخارجية كيشيدا فوميو السفيرة الأمريكية لدى اليابان كارولاين كينيدي لتقديم احتجاج شديد اللهجة.

٢٠

أعلنت اليابان أنها ستستقبل ١٥٠ شابا سوريا كطلاب دوليين برعايتها على مدى ٥ سنوات اعتبارا من عام ٢٠١٧ وذلك ضمن تخفيف طفيف في سياسة البلاد الخاصة باللجوء شديدة الصرامة. ويهدف المشروع إلى تدريب ٢٠ شخصا سنويا سيلعبون أدوارا رئيسية في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب وذلك بمساعدة وكالة اليابان للتعاون الدولي ”جايكا“، وتقديم منحة وزارة التعليم ”مونبو كاغاكو شو“ لـ١٠ أشخاص كل عام.

٢١

تعرضت الطالبة الجامعية ومحبوبة الجماهير الطموحة الأيدول توميتا مايو للطعن عدة مرات من قبل معجب مهووس بها هو إيوازاكي توموهيرو في حادثة وقعت بطوكيو. يذكر أن إيوازاكي الذي تم اعتقاله في موقع الحادثة كان قد أرسل لها عدة رسائل تهديد على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وحتى بداية شهر يونيو/حزيران كانت توميتا لا تزال في حالة خطرة.

٢٣

أعلنت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية أن معدل الخصوبة الإجمالي ارتفع بـ٠.٠٤ نقطة في عام ٢٠١٥ ليصل إلى ١.٤٦. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل المواليد ١.٤٥ منذ عام ١٩٩٤.

٢٤

مررت اليابان أولى قوانينها المناهضة لخطاب الكراهية في مسعى لمواجهة تصريحات تحريضية تستند إلى التمييز العنصري.

٢٥

عقد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي باراك أوباما محادثات في شيما بمحافظة ميئي، وقد احتج آبي لدى أوباما على حادثة قتل مواطنة يابانية من قبل فرد سابق في البحرية الأمريكية والتي وقعت في ١٩ مايو/أيار في محافظة أوكيناوا. من جهته أعرب أوباما عن أسفه عن الحادثة.

٢٦

توفيت هاناكو وهي أكبر فيلة معمرة في اليابان عن عمر ناهز ٦٩ عاما في حديقة الحيوانات بمنتزه إينوكاشيرا بطوكيو. يذكر أن هاناكو أول فيل يدخل اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قُدمت كهدية من قبل تايلند لحديقة أوينو للحيوانات في عام ١٩٤٩.

٢٦-٢٧

عُقدت قمة مجموعة السبع ”G7“ في محافظة ميئي. وتعهد إعلان القادة ”بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بصورة جماعية بينما يقومون بإرساء أسس من أجل نمو عالمي أقوى وطويل الأمد“. وفي مؤتمر صحفي عقد عقب القمة، أثار آبي مفاجئة بإشارته إلى أن حالة الاقتصاد العالمي مشابهة لتلك التي كانت قبل الأزمة الاقتصادية العالمية في عام ٢٠٠٨.

رئيس الوزراء شينزو آبي (أمام، يسار) والرئيس الأمريكي باراك أوباما (أمام، يمين) يحضران جلسة عمل في قمة مجموعة السبع بمحافظة ميئي في ٢٧ مايو/أيار ٢٠١٦. المشاركون الآخرون من على يسار آبي باتجاه عقارب الساعة هم: الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (جيجي برس).

٢٧

أصبح باراك أوباما أول رئيس أمريكي يزور هيروشيما خلال فترة توليه المنصب. وقد قام بجولة في متحف السلام التذكاري قبل أن يضع إكليلا من الزهور على نصب السلام التذكاري مع رئيس الوزراء آبي. وقد ألقى أوباما كلمة رثى فيها جميع الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية وأعرب عن الحاجة للسعي لإيجاد عالم بدون أسلحة نووية.

٣٠

عقد رئيس الوزراء آبي اجتماعا مع وزير المالية أسو تارو وشخصيات أخرى كبيرة من الحزبين الليبرالي الديمقراطي وكوميه. وأفادت كبريات وسائل الإعلام اليابانية أن آبي يعتزم إرجاء موعد زيادة ضريبة الاستهلاك إلى ١٠٪ بصورة أكبر وأنه ينوي أيضا إجراء انتخابات لمجلس النواب في نفس يوم انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى صيف ٢٠١٦.

٣١

أسقطت النيابة العامة في دائرة طوكيو جميع التهم الموجهة ضد وزير الانعاش الاقتصادي السابق أماري أكيرا واثنين من مساعديه السياسيين. يذكر أن أماري استقال من منصبه كوزير في شهر يناير/كانون الثاني في أعقاب تقارير بأنه والمساعدين تلقوا ملايين الينات من شركة بناء في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤. وفي معرض إسقاطهم للتهم، أشار المدعون العامون إلى عدم وجود دليل كاف على تلقى رشى.

تم تعليق حكم صادر بحق نجم البيسبول السابق كييوهارا كازوهيرو على خلفية حيازته واستخدامه عقاقير منشطة غير قانونية، لمدة ٤ سنوات. وكانت النيابة العامة قد طالبت بإصدار حكم بالسجن ثلاثين شهرا بحق لاعب البيسبول الذي تقاعد في عام ٢٠٠٨ بعد حياة مهنية ناجحة مع فريقي ”أسود سيئيبو“ و”عمالقة يوميؤري“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ يونيو/حزيران ٢٠١٦)