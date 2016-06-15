Le président américain Barack Obama visite Hiroshima, le sommet du G7 se tient dans la préfecture de Mie, Nissan et Mitsubishi Motors concluent une alliance : retour sur les évènements marquants du mois de mai 2016 au Japon.

Dimanche 1er à samedi 7

Le Premier ministre Abe Shinzô effectue une tournée dans cinq pays européens et la Russie. Il rencontre les dirigeants italien, français, belge, allemand et anglais pour des discussions préparatoires avant le sommet du G7 qui se tiendra à Ise-Shima plus tard dans le mois. Il conclut la tournée avec une visite en Russie le 6 mai, où il s’entend avec le président Vladimir Poutine pour adopter une nouvelle approche sur la question des Territoires du Nord.

Les ressorts de la nouvelle diplomatie de M. Abe (2ème partie)

Mardi 3

Le yen atteint son plus haut niveau depuis la mi-octobre 2014, soit 105 yens face au dollar. Ceci est en partie dû à l’achat de yens contre des dollars par les investisseurs étrangers alors que les investisseurs institutionnels japonais, à cause d’une série de jours fériés, étaient moins actifs sur les marchés internationaux.

Mercredi 4

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications annonce que la population d’enfants âgés de moins de 15 ans est tombée à 16,05 millions au 1er avril 2016, chiffre le plus bas depuis que les statistiques ont commencé en 1950. Par rapport à la population totale, la proportion des enfants de moins de 15 ans a diminué de 0,1 point de pourcentage à 12,6 %, ce qui représente moins de la moitié de la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, qui est de 27,0 %.

L’impact social du déclin démographique

Dimanche 8

Tomita Isao en 2000 (Jiji Press)

La mort du compositeur et pionnier de la musique électronique japonaise Tomita Isao est annoncée. Il est décédé le 5 mai à l’âge de 84 ans. Il souffrait d'une insuffisance cardiaque chronique. Dans les années 1970, il a utilisé le synthétiseur nouvellement inventé pour réinterpréter de célèbres œuvres classiques. Il est devenu le premier artiste japonais à être nominé pour un Grammy Award pour son album Snowflakes are dancing en 1974.

Jeudi 12

Nissan et Mitsubishi Motors annoncent un accord sur une alliance capitalistique et commerciale. Nissan va débourser 237 milliards de yens pour acquérir 34 % des actions Mitsubishi, devenant l’actionnaire majoritaire. Le constructeur automobile Mitsubishi a subi une baisse considérable des ventes après l’émergence d’un scandale de falsifications de données de consommation de carburant.

Le metteur en scène japonais de premier plan Ninagawa Yukio meurt à Tokyo à l’âge de 80 ans. Il a été internationalement acclamé pour sa direction d’une série d’œuvres allant du théâtre japonais aux adaptations de Shakespeare et a dirigé des productions à l’étranger presque chaque année à partir des années 1980. Il a reçu l’ordre de la Culture en 2010.

Vendredi 13

Le gouverneur de Tokyo Masuzoe Yôichi présente des excuses lors d’une conférence de presse pour l’utilisation de fonds politiques à des fins privées en rejetant toutefois l’idée de démissionner(*1). Les rapports de revenus et dépenses de l’association de financement de son ancien parti incluaient des séjours d’hôtel et des dîners sans rapport avec ses activités politiques.

Samedi 14

Un mois après les séismes majeurs qui ont frappé la préfecture de Kumamoto, plus de 10 000 personnes vivent toujours dans des centres d’évacuation. Plus de 1 400 répliques sismiques ont été enregistrées au cours du premier mois suivant le tremblement de terre. Le 23 mai, le bureau du Cabinet annonce que les dommages causés s’élèvent – principalement dans les zones résidentielles – entre 2 600 milliards et 4 600 milliards de yens dans les préfectures de Kumamoto et Ôita.

Série de tremblements de terre à Kumamoto : plus de 40 morts

L’empereur Akihito et l’impératrice Michiko visitant un centre d’évacuation de la ville de Mashiki dans la préfecture de Kumamoto, le 19 mai 2016. (Jiji Press)

Mercredi 18

Le bureau du Cabinet annonce que le PIB du Japon a progressé de 0,4% au premier trimestre 2016, après deux trimestres consécutifs de contraction. L’économie du pays a connu une croissance de 1,7% en rythme annualisé sur la période janvier-mars. Le jour supplémentaire en février de l’année bissextile aurait contribué à cette tendance positive.

Le président de Mitsubishi Motors Aikawa Tetsurô prend responsabilité pour la falsification de données sur les performances énergétiques et annonce qu’il démissionnera en juin lors de l’assemblée générale annuelle de la société. Suzuki Osamu, président de Suzuki Motor, déclare quant à lui que sa compagnie n’avait pas suivi les règlements nationaux en matière performances énergétiques, mais nie avoir manipulé les données.

Jeudi 19

L’ancient soldat de la marine américaine Kenneth Franklin Shinzato, employé de bureau à la base aérienne de Kadena, est arrêté pour le meurtre d’une femme de 20 ans de la ville d’Uruma dans la préfecture d’Okinawa. Le ministre des Affaires étrangères Kishida Fumio convoque l’ambassadrice américaine Caroline Kennedy pour protester contre cet acte de barbarie.