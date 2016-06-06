日產與三菱汽車資本結盟、伊勢志摩峰會召開、美國總統歐巴馬訪問廣島……，請看2016年5月日本要聞回顧。

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安倍晉三首相歷訪歐洲5國，在G7首腦會議（伊勢志摩峰會）召開之前，與義大利、法國、比利時、德國和英國領袖舉行會談，就峰會的主要議題世界經濟等要求進行合作。之後，他於6日還對俄國進行了非正式訪問，與普丁總統舉行了會談。雙方一致同意，將「基於新思路新方法」積極推進談判工作，以期解決領土問題。

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國外外匯市場日圓升值，一時達到105日圓兌換1美元水準，這是繼2014年10月中旬以來，時隔約1年半突破105日圓大關。由於日本國內處於長假中，參與交易者較少，海外投資者購入日圓拋售美元，令匯率波動的幅度增強。

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總務省公布，根據估算結果（截至4月1日），日本不滿15周歲的兒童數量為1,605萬人，較上1年減少15萬人，創下自1950年以來有可比統計數據後的歷史新低。兒童在總人口中的占比為12.6%，較上一年降低0.1個百分點，不及65歲以上人口比例（27.0%）的一半。

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電子音樂的最高權威、作曲家冨田勲因慢性心臟衰竭於本月5日去世，享壽84歲。他在20世紀70年代赴美，用新發明的聲音合成器重新詮釋古典名曲，成為第一個獲葛萊美獎提名的日本人，受到世人的矚目。

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日產和三菱汽車宣布，雙方就資本結盟達成基本一致。日產出資2,370億日圓，收購三菱汽車已發行股票的約34%，成為三菱汽車最大股東。通過此次資本業務合作，處在油耗造假風波中的三菱汽車實際上歸入了日產集團旗下。

享譽世界的日本著名戲劇導演蜷川幸雄在東京去世，享壽80歲。從日本的戲劇到莎士比亞作品，他執導的劇目涉及領域十分廣泛，而且從上世紀80年代開始幾乎每年都進行海外公演，2010年獲授文化勲章。

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東京都知事舛添要一就挪用政治資金問題召開記者會，承認使用公款飲食並對此表示道歉。但他表示不會辭職。

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熊本地震發生整整1個月。期間的餘震超過1,400次，截至14日，有1萬多人生活在避難中心。內閣府23日公布的估算數據顯示，熊本、大分兩縣以住宅為中心受害總額達2.4～4.6兆日圓。

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內閣府發布了2016年1～3月期GDP速報。統計數據顯示，剔除物價變動影響後的實際同比成長0.4%，換算成年率成長1.7%。這是時隔兩季的正成長。另外，今年是閏年，2月天數比往年多出1天，這也被認為是成長的一個因素。

三菱汽車公司總裁相川哲郎宣布，他對油耗資料造假問題負有主要責任，將在6月舉行的年度股東大會上引咎辭職。另外，鈴木汽車公司會長鈴木修在記者會上公布稱，國內銷售的輕型汽車等共16款（包含提供給其他公司的汽車在內共27款），沒有按照國家規定的方法測定油耗資料，但表示沒有操縱篡改資料。

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就沖繩縣Uruma市一名20歲公司女職員的失蹤事件，該縣警察以涉嫌姦殺棄屍逮捕了現在美軍嘉手納基地工作的前美國海軍陸戰隊隊員（32歲）。外相岸田文雄為此在外務省召見美國駐日本大使甘迺迪，並提出了強烈抗議。

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日本政府宣布，作為支援中東難民政策的一環，將從2017年開始在5年時間裏接受最多達150名的敘利亞留學生。與其他已開發國家相比，日本接受難民的數量可謂微乎其微。此次的決定，是希望利用日本國際協力機構（JICA）的技術合作制度，培養人才，讓他們擔負起重建敘利亞的重任。

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以偶像身分在東京都小金井市進行演出活動的女大學生富田真由（20歲），遭一名男性「歌迷」（27歲）持刀刺殺，身負重傷，陷入昏迷狀態，生死未卜。該男子以行凶嫌疑（後改為殺人嫌疑）被捕，他曾利用推特多次對富田留言，進行恐嚇威脅。

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厚生勞動省公布了2015年人口動態統計。每個婦女在育齡期間平均的生育子女數「總合生育率」為1.46，比上1年提高0.04百分點，時隔2年出現上升。出生率超過1.45是自1994年後21年來的第1次。

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眾議院全體會議表決通過了旨在消除針對特定人種和民族發表「仇恨言論」的對策法。該法要求中央和地方政府積極採取措施努力消滅這種煽動性的歧視言論。

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安倍首相和歐巴馬總統在三重縣志摩市舉行會談。安倍就沖繩縣發生的前美國海軍陸戰隊隊員姦殺日本女性事件，向歐巴馬總統提出抗議，並要求採取措施以防再次發生。歐巴馬總統對該事件表達了哀悼和遺憾之意。

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東京都武藏野市井之頭自然文化園飼養的日本國內最高齡雌性大象「花子」因衰老死亡，估計年齡為69歲。它是1949年泰國贈送給東京上野動物園的，是二戰後最早來到日本的大象，受到了許許多多人的喜愛。

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G7首腦會議（伊勢志摩峰會）在三重縣召開。首腦宣言中承諾，G7將共同應對世界經濟陷入衰退危機的挑戰。擔任峰會主席的安倍首相在峰會結束後的記者會上強調，世界經濟「面臨陷入危機的巨大風險之中」。

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