Альянс капитала японских автомобилестроительных компаний Nissan и Mitsubishi Motors, проведение саммита «Большой семёрки» в Исэ-Сима, визит президента США Барака Обамы в город Хиросима и другие события мая 2016 г.

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо нанёс серию визитов в пять европейских стран, а также посетил Российскую Федерацию. В рамках подготовки к встрече на высшем уровне стран-членов «Большой семёрки» (саммиту Исэ-Сима) японский премьер-министр провёл переговоры с лидерами Италии, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании, чтобы заручиться их поддержкой в вопросах реагирования на ситуацию в мировой экономике, которой предстояло стать главной темой саммита, а также в решении других задач. Шестого мая Абэ посетил с неофициальным визитом Россию, где состоялась его встреча с президентом Владимиром Путиным. Стороны согласились взять курс на активное проведение переговоров с целью решения вопроса Северных территорий, руководствуясь «подходом, в основе которого лежат новые идеи».

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На зарубежных валютных рынках обменный курс японской национальной валюты на некоторое время достиг уровня 105 йен за доллар, что стало самой высокой стоимостью примерно за полтора года с середины октября 2014 года. В обстановке длинных весенних выходных и праздничных дней в Японии, когда на рынке присутствовало мало японских игроков, среди зарубежных инвесторов усилились настроения продавать доллары и приобретать йены.

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Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи опубликовало показатель расчётного числа детей в возрасте 14 лет и младше (по состоянию на 1 апреля). Он составил 16 млн 50 тыс. человек, что на 150 тысяч меньше, чем в прошлом году, и является новым минимальным уровнем за всё время ведения статистики с 1950 года. Доля детей в общей численности населения уменьшилась в сравнении с предыдущим годом на 0,1 пункта до 12,6%, что более чем наполовину меньше доли, которая приходится на пожилых людей возрастом 65 лет и старше (27,0%).

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Томита Исао, снимок 2000 года. (фотография предоставлена Jiji Press)

Стало известно о том, что 5 мая от хронического сердечного заболевания скончался один из наиболее заслуженных деятелей в области электронной музыки, композитор Томита Исао. Ему было 84 года. В 1970-х годах Томита отправился в США, где стал исполнять в современном прочтении популярные классические музыкальные произведения с использованием только что созданного инструмента – синтезатора. Он стал первым японцем, выдвинутым на получение музыкальной премии «Грэмми», его работа привлекла внимание людей по всему миру.

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Автомобилестроительные компании Nissan и Mitsubishi Motors объявили о достижении базового соглашения о формировании финансового и операционного партнёрства. Компания Nissan через приобретение дополнительного выпуска акций на сумму приблизительно 237 млрд йен станет держателем примерно 34-процентного пакета Mitsubishi, превратившись тем самым в крупнейшего акционера, и фактически присоединит к своей группе компанию Mitsubishi Motors, которая переживает падение продаж из-за скандала о некорректном определении показателей расхода топлива своей продукции.

В одной из токийских больниц в возрасте 80 лет скончался режиссёр Нинагава Юкио, один из наиболее видных театральных деятелей Японии, чьи постановки получили высокое международное признание. Он работал как над японскими драматическим произведениями, так и с творчеством Вильяма Шекспира, и с 1980-х годов практически ежегодно предлагал зарубежной публике свои новые постановки. В 2010 году Нинагава был удостоен Ордена культуры.