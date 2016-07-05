El primer ministro Abe Shinzō retrasa la subida del impuesto al consumo, el gobernador de Tokio Masuzoe Yōichi dimite de su cargo, y comienza la campaña electoral para las elecciones a la Cámara Alta. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas durante el pasado mes de junio en Japón.

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El primer ministro Abe Shinzō anuncia en una rueda de prensa que pospondrá la subida planeada del impuesto al consumo del 8 % al 10% a octubre de 2019, alegando posibles riesgos para la economía mundial. La subida de este impuesto estaba programada para octubre de 2015 y fue posteriormente retrasada a abril de 2017.

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Tanooka Yamato, de siete años, es encontrado con vida en un campamento de las Fuerzas de Autodefensa en Hokkaidō, seis días después de su desaparición en un bosque. Sus padres le habían hecho bajar del coche y dejado solo como castigo por lanzar piedras. Cuando volvieron cinco minutos más tarde, ya había desaparecido.

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La armada de los Estados Unidos prohíbe la ingesta de bebidas alcohólicas y restringe las salidas innecesarias fuera de la base a todos sus miembros en Japón a raíz de un incidente en el que se vió envuelto un soldado americano que condujo bajo los efectos del alcohol el 5 de junio.

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La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada anuncia que el elemento 113 en la tabla periódica será llamado “nihonium” y tendrá el símbolo químico Nh. Es el primer elemento nombrado por Japón, y fue creado por un equipo del Instituto de Investigación Riken liderado por el profesor de la Universidad de Kyūshū Morita Kōsuke. El nombre será adoptado oficialmente por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada en noviembre después de un período de revisión.

Suzuki Osamu anuncia que dejará de ser Director Ejecutivo de Suzuki Motor Corp. el 29 de junio después de que saliesen a la luz detalles sobre el fraude en los test de uso de combustible. Renunciará a estar al mando de la compañía después de casi 40 años liderándola, pero permanecerá en su puesto de presidente del directorio.

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Una fragata china navega sobre aguas cercanas a las islas Senkaku, pero se detiene antes de entrar en las aguas territoriales de Japón (que se extienden a lo largo de 22 kilómetros desde la línea de la costa). Es el primer navío militar de China que navega por la zona contigua al límite de los 22 kilómetros. El Ministerio de Asuntos Exteriores llama a su presencia al embajador Cheng Yonghua para transmitirle una protesta.

Cuatro grullas de origami ofrecidas por el presidente estadounidense Barack Obama durante su visita a Hiroshima el 27 de mayo de 2016 son expuestas en el Museo Memorial de la Paz de la ciudad. Serán exhibidas hasta el 31 de agosto.

Un grupo de visitantes observa las grullas de origami ofrecidas por el presidente estadounidense Barack Obama en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima el 9 de junio de 2016. (© Jiji)

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La Bolsa de Tokio aprueba la salida a bolsa de la empresa del operador de mensajería Line. Las acciones de la compañía saldrán a la venta el 15 de julio en Tokio y el 14 de julio en la Bolsa de Nueva York. Con una capitalización prevista en el mercado de 600.000 millones de yenes, se convertirá en una de las mayores ofertas públicas iniciales del año.

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El gobernador de Tokio Masuzoe Yōichi anuncia su dimisión, que se hará efectiva el 21 de junio, después de verse envuelto en un escándalo relacionado con el uso de fondos para actividades políticas en cuestiones privadas. La elección de la persona que le sucederá tendrá lugar el 31 de julio, con el inicio oficial de la campaña electoral el 14 de julio.

Suzuki Ichirō consigue un doble para los Miami Marlins, superando a Pete Rose y haciendo carrera como bateador alcanzando un récord de 4.257 bateos en total, de los que 1.278 tuvieron lugar en la Liga Profesional de Béisbol de Japón (NPBL, Nippon Professional Baseball League), y 2.979 en la Major League estadounidense (MLB, Major League Baseball).

Suzuki Ichirō, de los Miami Marlins, es elogiado por el público después de alcanzar los 4.257 bateos en su carrera en el noveno turno del partido contra los San Diego Padres. (© Jiji)

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En Naha, Okinawa, tienen lugar manifestaciones en protesta por la presencia militar estadounidense en la isla después del asesinato en mayo de una mujer de la localidad a manos del exmarine Kenneth Franklin Shinzato. Los convocantes aseguran que participaron 65.000 personas.

Una manifestante sostiene un cartel en la protesta contra la presencia militar estadounidense en Naha, Okinawa, el 19 de junio de 2016. (© Jiji)

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La Universidad de Tokio cae hasta la séptima posición en el Ranking de Universidades de Asia de 2016 elaborado por Times Higher Education tras estar en lo más alto de la lista durante los últimos tres años. La Universidad de Kioto y la Universidad de Tōhoku también caen hasta la decimoprimera y vigesimotercera posición respectivamente. Solo 14 universidades japonesas están entre las 100 primeras, un descenso respecto a las 19 que había en 2015.

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Hatoyama Kunio, hermano del ex primer ministro Hatoyama Yukio, muere de una úlcera duodenal a la edad de 67 años. Como miembro del Partido Liberal Democrático ocupó el cargo de ministro de Justicia en el primer Gobierno de Abe Shinzō.

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Nikesh Arora dimite como presidente de Softbank. Trabajaba en Google cuando fue contratado en 2014 y se esperaba que sustituyese al Director Ejecutivo Son Masayoshi, pero Son ha anunciado que pretende seguir en el cargo durante 5 o 10 años más.

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