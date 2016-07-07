Отсрочка повышения ставки потребительского налога, отставка губернатора Токио Масудзоэ Ёити, начало кампании выборов в Палату советников Парламента Японии и другие события июня 2016 года.

1

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо провёл пресс-конференцию, чтобы официально объявить о том, что повышение ставки потребительского налога до десяти процентов с действующего восьмипроцентного уровня, которое было запланировано на апрель 2017 года, откладывается на два с половиной года до октября 2019-го. Сославшись в качестве причины на риски, с которыми мировая экономика сталкивается в связи с падением темпов в быстрорастущих странах, он заявил о намерении «неуклонно придерживаться» цели оздоровления государственных финансов. Премьер-министр дал понять, что намерен разработать дополнительный бюджет, предусматривающий меры улучшения экономической конъюнктуры, к осенней внеочередной парламентской сессии.

3

В городке Нанаэ на острове Хоккайдо в лесной гористой местности шесть дней спустя после пропажи был благополучно найден в сторожке на территории полигона Сил самообороны Комагадакэ 7-летний Таноока Ямато, пропавший 28 мая. Во время прогулки с родителями в парке Ямато бросался камнями в людей и машины, и по пути домой родители «в порядке воспитания» высадили его из автомобиля, а когда через некоторое время вернулись, не обнаружили мальчика.

6

Командование Седьмого флота США и дислоцированных в Японии американских морских пехотинцев объявило о полном запрете употреблять спиртное, а также ограничении возможности покидать базы в отсутствие необходимости для всего личного состава. Эти меры приняты после того как, несмотря на дисциплинарные меры, морской пехотинец с базы Кадэна в нетрезвом состоянии совершил очередное дорожно-транспортное происшествие.

8

Открытый в НИИ естественных наук RIKEN группой исследователей под руководством профессора Университета Кюсю Мориты Косукэ новый химический элемент с атомным номером 113, право назвать который впервые в истории получила Япония, был официально наименован «нихоний» (nihonium). С соответствующим объявлением выступил Международный союз теоретической и прикладной химии. Обозначение элемента Nh будет официально утверждено летом 2017 года.

Председатель правления и главный директор крупного японского производителя автомобилей компании Suzuki Судзуки Осаму заявил о своём выходе в отставку с поста главного директора 29 июня, взяв на себя ответственность за ненадлежащий расчёт показателей экономичности автомобилей фирмы. Судзуки, который оставил за собой пост председателя правления, взял на себя всю полноту власти около 40 лет назад. Теперь компания спешно переходит к «командному менеджменту».

9

Фрегат Военно-морских сил НОАК Китая совершил заход в прилежащую зону территориальных вод Японии северо-восточнее острова Кубадзима группы островов Сэнкаку. Впервые боевой корабль ВМС Китая совершил заход в прилежащую зону. Он воздержался от проникновения в территориальные воды. Министерство иностранных дел Японии вызвало посла КНР в Японии Чэн Юнхуа и заявило решительный протест в связи с действиями фрегата.

В Мемориальном музее мира города Хиросима на обозрение посетителей были выставлены 4 бумажных журавлика, которые собственоручно сложил и лично преподнёс музею в ходе визита 27 мая президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама. Они демонстрируются вместе с призывом к миру, свободному от ядерного оружия, который оставил американский президент. Увидеть эти экспонаты можно до 31 августа.

Посетители с живым интересом рассматривают запись, которую президент США Барак Обама оставил в журнале для почётных гостей, 9 июня 2016 г., Мемориальный музей мира, г. Хиросима, район Нака (фотография предоставлена Jiji Press)

10

Акционерная компания Line, провайдер приложения для бесплатного обмена сообщениями, насчитывающее по всему миру свыше двухсот миллионов пользователей, получила одобрение размещения акций на Токийской фондовой бирже. Акции поступят в обращение 15 июля. Кроме того, акции фирмы будут котироваться и на Нью-Йоркской фондовой бирже. При текущей рыночной стоимости около 600 млрд йен выход Line на биржу является крупнейшим публичным размещением акций года.

15

Губернатор Токио Масудзоэ Ёити принял на себя ответственность в связи с подозрениями об использовании средств политических фондов в личных целях и подал в отставку. Он сложил полномочия 21 июня. Кампания выборов, на которых определится преемник Масудзоэ на посту губернатора, начнется 14 июля, голосование запланировано на 31 июля.

16 июня (15 по местному времени)

Играющий в Главной лиге бейсбола США 42-летний аутфилдер команды «Майами Марлинс» Итиро (полное имя Судзуки Итиро) в матче с «Сан-Диего Падрес» сделал два хита, доведя общее число хитов в играх японской и американской профессиональных лиг до 4 257 (1 278 в Японии и 2 979 в США) и превзошёл рекорд Главной лиги бейсбола США, установленный Питом Роузом (4 256 хитов).

Аутфилдер «Майами Марлинс» Итиро отвечает на приветствия болельщиков после достижения второй базы в девятом иннинге матча с «Сан-Диего Падрес» и 4 257-го хита по результатам игр в японской и американской лигах, 15 июня 2015 г., США, Сан-Диего (фотография предоставлена Jiji Press)

19

В городе Наха состоялось массовое собрание жителей префектуры Окинава с участием около 65 тысяч человек (по данным организаторов) в знак протеста против майского инцидента с убийством местной жительницы, в котором подозревается бывший морской пехотинец США. Участники приняли резолюцию с требованием вывести из префектуры морских пехотинцев, закрыть американскую авиабазу Футэмма (расположена в городе Гинован), а также коренным образом пересмотреть соглашение о статусе американских военнослужащих в Японии.

Плакат в руках участницы массовой акции протеста против инцидента с убийством местной жительницы бывшим морским пехотинцем США, 19 июня 2016 г., стадион Онояма, город Наха, преф. Окинава (фотография предоставлена Jiji Press)

20

Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг высших учебных заведений Азии, в котором Токийский университет, удерживавший в течение трёх лет до прошлого года первую строчку, откатился на 7-ю позицию. Киотский университет, который в прошлом году находился на 9-й позиции, занял 11-ю, а Университет Тохоку опустился с 19-й на 23-ю строчку. Общее число японских вузов, входящих в первую сотню, уменьшилось на 5 – до 14-ти.

21

В одной из токийских больниц в возрасте 67 лет скончался от кровотечения, вызванного язвой 12-перстной кишки, Хатояма Кунио, старший брат бывшего премьер-министра Хатояма Юкио, депутат Палаты представителей парламента Японии от ЛДП, занимавший в прошлом пост министра по общенациональным делам и другие министерские должности.

22

Вице-президент корпорации SoftBank Group Никеш Арора заявил о выходе в отставку на очередном собрании акционеров. Предполагалось, что он сменит на посту президента корпорации, однако Сон Масаёси сообщил о своём намерении оставаться на посту ещё как минимум 10-15 лет. Никеш Арора пришел из американской компании Google в качестве будущего преемника главы руководства в 2014 году и занимался зарубежными инвестиционными проектами.

22

Объявлено начало предвыборной кампании двадцать четвёртых выборов в Палату советников (верхнюю палату) парламента Японии. Предвыборная борьба продолжительностью 18 дней завершится ко дню голосования 10 июля. По обновленной системе борьбу за 121 депутатский мандат (73 в избирательных округах и 48 по системе пропорционального представительства) будут вести 389 кандидатов. Главной темой предвыборных дебатов станет экономическая политика кабинета Абэ Синдзо, известная как «абэномика», а главной интригой выборов – удастся ли выступающим за пересмотр Конституции Японии политическим силам обеспечить большинство в две трети голосов в верхней палате.

24

Новость о решении выйти из состава Европейского Союза, принятом в результате референдума в Великобритании, привела к резкому удорожанию японской валюты и падению котировок акций. На Токийской фондовой бирже индекс Nikkei 225 подешевел на 1 286,33 йены относительно предыдущего дня, закончив день на отметке 14 952,02 пункта. Величина падения превысила показатель, зарегистрированный в 2008 году во время экономического шока, вызванного крахом инвестиционного банка Lehman Brothers. Японская валюта на некоторое время подорожала до 99 йен за доллар США.

28

На собрании акционеров второй по объему торговли нефтью в Японии компании «Идэмицу Косан» семья основателя фирмы выступила против слияния с компанией «Сёва Шелл Сэкию» (пятая по продажам). Таким образом, слияние оказалось под вопросом. Компании заключили принципиальное соглашение о сделке в ноябре 2015 года. Завершить слияние предполагалось в апреле 2017-го.

29

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи опубликовало обобщающие результаты переписи населения 2015 года. Доля людей в возрасте 65 лет и старше (процент старения) составила 26,7%. Впервые пожилых людей в стране стало больше, чем каждый четвёртый. Доля детей до 15 лет обновила минимальный рекорд, составив 12,7%. Процесс падения рождаемости и старения населения Японии существенно продвинулся вперёд.

(Статья на японском языке опубликована 1 июля 2016 г.)