Le Premier ministre Abe Shinzô reporte la hausse de la taxe sur la consommation, le gouverneur de Tokyo Masuzoe Yôichi démissionne, coup d’envoi de la campagne électorale pour la Chambre des conseillers : retour sur les évènements marquants du mois de juin 2016.

Mercredi 1er

Le Premier ministre Abe Shinzô annonce lors d’une conférence de presse que la hausse de la taxe sur la consommation de 8 % à 10 % sera reportée en octobre 2019, estimant qu’elle pourrait comporter des risques pour l’économie mondiale. Elle était initialement prévue pour octobre 2015 puis avait ensuite été reportée en avril 2017.

Les « trois nouvelles flèches » montrent les limites des Abenomics

Vendredi 3

Tanooka Yamato, un garçon âgé de 7 ans, est retrouvé vivant dans un camp d’entraînement des Forces japonaises d’autodéfense à Hokkaidô, six jours après avoir disparu dans une forêt. La presse avait signalé que ses parents l’avaient laissé seul sur le bord de la route pour le punir d’avoir jeté des pierres sur des voitures et des passants.

Lundi 6

La marine américaine impose une interdiction de la consommation d’alcool et ordonne des restrictions sur les déplacements non nécessaires hors des bases à tous ses effectifs basés au Japon. Cela fait suite à un cas de conduite en état d’ébriété survenu le 5 juin impliquant un GI, peu après l’arrestation d’un ex-marine accusé du meurtre d’une jeune Japonaise.

Mercredi 8

L’Union internationale de chimie pure et appliquée annonce que l’élément 113 du tableau périodique sera nommé « nihonium » et aura le symbole chimique Nh. C’est le premier élément dont le nom a été choisi par le Japon. Il a été créé par une équipe de l’institut de recherche Riken dirigée par le professeur Morita Kôsuke de l’Université de Kyûshû. Après une période d’examen, le nom sera officiellement adopté par le l’UICPA en novembre.

Suzuki Osamu, président-directeur général de Suzuki Motor Corp., annonce qu’il quittera son poste le 29 juin suite à des révélations de falsification de tests d’économie de carburant. Il démissionne après avoir été pratiquement 40 ans à la tête de la société, mais conservera son titre de président.

Jeudi 9

Une frégate chinoise navigue près des îles Senkaku, mais s’arrête juste avant d’entrer dans les eaux territoriales japonaises (s’étendant jusqu’à 12 milles marins depuis les côtes). C’est le premier navire militaire chinois à naviguer dans la zone contiguë des îles, l’espace maritime qui s’étend sur 12 milles marins après les eaux territoriales. Le ministère des Affaires étrangères convoque l’ambassadeur de la Chine Cheng Yonghua pour protester contre cet incident.

La question d’Okinawa et la sécurité en Asie de l’Est

Quatre grues en origami, offertes par le président américain Barack Obama lors de sa visite à Hiroshima le 27 mai, sont exposées dans le musée du Mémorial de la paix de la ville. Elles seront exposées jusqu’au 31 août.

Des visiteurs admirant les grues en origami offertes par le président américain Barack Obama à Hiroshima dans le musée du Mémorial de la paix, le 9 juin 2016. (Photo : Jiji Press)

Vendredi 10

La Bourse de Tokyo approuve le dossier d’ouverture en bourse déposé par Line, l’application japonaise de messagerie en ligne. La société fera son entrée sur la bourse de Tokyo le 15 juillet et sur celle de New York le 14 juillet. Avec une capitalisation boursière estimée à 600 milliards de yens, ce sera l’une des plus grandes offres publiques initiales de cette année.

Mercredi 15

Le gouverneur de Tokyo Masuzoe Yôichi démissionne à compter du 21 juin, suite à un scandale d’utilisation de financements politiques à des fins privées. L’élection de son successeur aura lieu le 31 juillet et la période de campagne officielle débutera le 14 juillet.