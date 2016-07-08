消費稅率上調再度延期、東京都知事舛添要一辭職、參議院選舉公告……，請看2016年6月日本要聞回顧。

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安倍晉三首相在記者會上正式宣布，原定於2017年4月上調消費稅率至10%的計劃將再度延期2年半時間，推遲到2019年10月實施。他解釋稱，這個決定的理由是新興國家經濟增速放緩，導致全球經濟面臨巨大風險，明言將「堅持」實現財政健全化的目標，並表示將在秋季召集臨時國會，編制包括經濟對策在內的補充預算。

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5月28日在北海道七飯町的山林裡失蹤的7歲男孩田野岡大和，6天後在陸上自衛隊駒岳訓練場內的小屋里平安無事地被自衛隊員發現。該男孩與家人在公園遊玩時，因向遊人和車子投擲石子，在回家途中被父母以「管教」為由而趕下汽車。但待稍後其父母返回原地點時，男孩已不見蹤影。

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美國海軍第七艦隊和駐日美國海軍，向全體駐日官兵下達了全面禁酒令；並且，在沒有必要的情況下，還限制他們去基地以外的地方。這項措施，是鑑於在整頓紀律期間，嘉手納基地所屬的海軍士兵又一次因酗酒釀成車禍而做出的。

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國際純粹與應用化學聯合會（IUPAC）公布，由九州大學教授森田浩介等組成的理化學研究所的研究小組發現並由日本首次獲得命名權的113號新元素，名稱擬定為「nihonium」，符號「Nh」，2017年夏將做出正式決定。

著名汽車製造商鈴木汽車公司公布，因能效造假問題，會長兼CEO鈴木修將於29日辭去CEO職務。但他將繼續留任會長一職。鈴木修就任公司總裁近40年，一手領引了公司的經營發展，今後公司將加速朝「集體經營」轉向。

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中國海軍的一艘護衛艦首次駛入尖閣諸島（釣魚臺的日本名稱——譯註）久場島東北的毗連區內，但沒有侵入領海。外務省召見中國駐日大使程永華，對此提出了強烈抗議。

廣島市和平紀念資料館對外公開展出了5月27日美國總統歐巴馬來訪時贈送的4只親手製作的紙鶴。同時展出的還有歐巴馬面向「無核世界」的留言。展期至8月31日。

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東京證券交易所批准提供免費SNS App的LINE公司掛牌上市，該App在全球的用戶超過2億人。 LINE將於7月15日在東京證券交易和紐約證券交易所上市，總市值約6,000億日圓，是今年最大規模的首次公開募股（IPO）。

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因挪用政治資金等問題而導致東京都政府工作混亂，東京都知事舛添要一提交了辭呈，並將於21日引咎辭職。新的東京都知事的選舉將於7月14日發布公告，31日進行投計票。

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美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊（Miami Marlins）的外野手Ichiro（42歲，原名鈴木一朗），在聖地牙哥舉行的與教士隊（San Diego Padres）的比賽中，打出兩支安打，至此他在日本和美國的職業生涯中打出的安打總數累計達到4,257支（日本1,278支、米國2,979支），作為參考記錄，超過了羅斯（Pete Rose）在大聯盟創下的4,256支安打的最高紀錄。

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約65,000名（主辦方公布）沖繩縣民參加了在那霸市舉行的集會，抗議5月發生的原美軍士兵姦殺女性事件。大會通過決議，要求美國海軍陸戰隊撤出沖繩，關閉並撤除美軍普天間機場（宜野灣市），並對日美地位協定做出徹底修改。

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英國的《泰晤士高等教育（Times Higher Education）》雜誌公布了亞洲大學排名。截至去年連續3年蟬聯榜首的東京大學暴跌至第7，京都大學從去年的第9降至第11，東北大學從第19後退至第23。進入100名以內的日本大學共14所，比上一年減少了5所。日本前首相鳩山由紀夫的弟弟，曾擔任過總務大臣的自民黨眾議院議員鳩山邦夫，因十二指腸潰瘍引發的出血性休克，在東京市內的醫院去世，享壽67歲。軟銀集團副社長艾若拉（Nikesh Arora）在股東年會之際辭職離任。社長孫正義表示自己將繼續為公司掌舵，「希望在這個位子上至少再做5年，或是10年」。艾若拉早前供職於Google，作為孫正義的接班人而於2014年加入軟銀，主管海外投資等業務。日本發布了第24屆參議院選舉公告，投票定於7月10日進行，為期18天的參議院競選戰正式拉開戰幕。此次將改選121個議席（其中小選舉區73席，比例代表48席），共有389名候選人參加競選。安倍政府的經濟政策「安倍經濟學」的是是非非將成為此次選舉的最大爭論點，並且，修憲派勢力在參議院能否占據3分之2議席也深為人們矚目。英國公投決定脫離歐盟（EU），受此結果影響，日圓急升，股市大跌。東京股市的日經平均股價收盤價為14,952.02日圓，比前一天下跌1,286.33日圓，超過了2008年雷曼危機時的暴跌記錄。日圓匯率一時間也上升至1美元兌換99日圓的水準。日本第2大石油煉油及經銷商出光興業的創始人方面在股東年會上表示，反對與第5大煉油及經銷商昭和殼牌石油的合併計劃。雙方的合併因此可能出現變數。兩家公司與2015年11月就合併達成基本一致，並為在2017年4月的正式合併而開始了準備工作。總務省公布了2015年人口普查統計速報。65歲以上人口占總體人口數量的比例（老化率）為26.7%，老年人的比例首次超過了全體人口的4分之1。不滿15歲的兒童占比為12.7%，創歷史新低。這個結果意味著少子老齡化又有了進一步的發展。