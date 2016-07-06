في هذه المقالة نستعرض معكم أبرز المواضيع الإخبارية المتعلقة باليابان لشهر يونيو/حزيران لعام ٢٠١٦ وفيها: رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يرجئ موعد رفع ضريبة الاستهلاك، استقالة محافظ طوكيو ماسوزوئي يوئيتشي، وبدء الحملات لانتخابات مجلس المستشارين (الشيوخ).

١

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحفي أنه سيرجئ موعد الزيادة المخططة لضريبة الاستهلاك من ٨٪ الحالية إلى ١٠٪ حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٩، مشيرا إلى المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. يذكر أن الزيادة الضريبية كانت مخططة أساسا في شهر أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥، ولكن تم إرجاؤها بعد ذلك إلى أبريل/نيسان ٢٠١٧.

٣

تم العثور على الطفل تانوؤكا ياماتو ذي السبع سنوات على قيد الحياة في معسكر تدريب تابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في محافظة هوكّايدو، بعد ٦ أيام من اختفائه في الغابات. وأفادت تقارير بأن والديه أنزلاه من السيارة وتركاه وحيدا كعقوبة له على إلقاء الحجارة. وعندما عادا بعد خمس دقائق، كان الصبي قد اختفى.

٦

فرضت البحرية الأمريكية على جميع جنودها في اليابان حظرا على شرب الكحول وقيودا على إجراء جولات غير ضرورية خارج القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان. ويأتي ذلك في أعقاب قيام جندية أمريكية بالقيادة تحت تأثير الكحول في ٥ يونيو/حزيران.

٨

أعلن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية أن العنصر ١١٣ في الجدول الدوري سيُسمى ”نيهونيوم“ ورمزه الكيميائي ”Nh“. وهو أول عنصر يسمى من قبل اليابان، وقد تم اكتشافه من قبل فريق بمعهد ريكين البحثي برئاسة موريتا كوسوكي البروفيسور في جامعة كيوشو. وبعد فترة من المراجعة سيتم تبني الاسم الجديد رسميا من قبل الاتحاد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

أعلن سوزوكي أوسامو رئيس شركة سوزوكي موتور أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة في ٢٩ يونيو/حزيران وذلك في أعقاب الكشف عن أن اختبارات الكفاءة الاقتصادية لسيارات الشركة كانت غير صحيحة. ومع أنه سيتخلى عن سيطرته بعد قيادة الشركة لفترة امتدت نحو ٤٠ عاما لكنه سيحتفظ بمنصب رئيس الشركة.

٩

أبحرت فرقاطة صينية في مياه متاخمة لجزر سينكاكو، ولكنها توقفت قبيل الدخول للمياه الإقليمية اليابانية. وهذه أول سفينة عسكرية صينية تمر من خلال المياه المتاخمة للمياه الإقليمية اليابانية. وقد استدعت وزارة الشؤون الخارجية السفير الصيني تشانغ يونغهوا للاحتجاج على التصرف.

بدأ عرض ٤ طيور كركي مصنوعة بطريقة الأوريغامي والتي قدمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته إلى هيروشيما في ٢٧ مايو/أيار، في متحف السلام التذكاري في المدينة. وسيستمر عرضها حتى ٣١ أغسطس/آب.

زوار يشاهدون طيور الكركي المصنوعة بطريقة الأوريغامي والمقدمة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في متحف السلام التذكاري بهيروشيما في ٩ يونيو/حزيران ٢٠١٦ (جيجي برس).

١٠

وافقت بورصة طوكيو على خطة شركة تطبيق إرسال الرسائل ”لاين“ بتدوال أسهمها. وسيبدأ التداول في طوكيو في ١٥ يوليو/تموز وفي بورصة نيويورك في ١٤ يوليو/تموز، ما سيشكل واحدا من أكبر الطروحات الأولية للأسهم للتداول العام في هذه السنة وذلك بقيمة سوقية يتوقع أن تبلغ ٦٠٠ مليار ين.

١٥

استقال محافظة طوكيو ماسوزوئي يوئيتشي لتصبح الاستقالة نافذة في ٢١ يونيو/حزيران وذلك بعد فضيحة تتعلق باستخدامه تمويلات سياسية لأغراض شخصية. وستجرى انتخابات لاختيار خلف له في ٣١ يوليو/تموز، على أن تبدأ الحملات الانتخابية رسميا في ١٤ يوليو/تموز.

حقق سوزوكي إيتشيرو إنجازا مزدوجا لفريق ميامي مارلينز بتغلبه على بيت روز حيث كسر الرقم القياسي بإجمالي ضربات بلغت خلال كامل مشواره الرياضي ٤٢٥٧ ضربة منها ١٢٧٨ في دوري نيبون لبيسبول المحترفين و٢٩٧٩ ضربة في دوري البيسبول الكبير.

سوزوكي إيتشيرو يحيي مشجعيه بعد بلوغ إجمالي ضرباته خلال كامل مشواره الرياضي ٤٢٥٧ ضربة في الشوط التاسع من مباراة ضد فريق سان دييغو بادريس (جيجي برس).

١٩

شهدت مدينة ناها بمحافظة أوكيناوا مظاهرات كبرى احتجاجا على الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة وذلك في أعقاب جريمة قتل امرأة محلية في شهر مايو/أيار على يد جندي سابق في البحرية الأمريكية اسمه فرانكلين شينزاتو. وقال المنظمون إن ٦٥ ألف شخص شاركوا فيها.

متظاهرة تحمل لافتة في مظاهرة ضد الوجود العسكري الأمريكي في ناها بأوكيناوا في ١٩ يونيو/حزيران ٢٠١٦ (جيجي برس).

٢٠

حلت جامعة طوكيو في المرتية ٧ في تصنيف الجامعات الآسيوية لمجلة التايمز للتعليم العالي لعام ٢٠١٦، بعد أن كانت في صدارة القائمة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما انخفض ترتيب جامعتي كيوتو وتوهوكو إلى المرتبتين ١١ و١٩ على التوالي. وقد حلت ١٤ جامعة يابانية فقط من ضمن أفضل ١٠٠ جامعة بعد أن كانت ١٩ جامعة في عام ٢٠١٥.

٢١

توفي هاتوياما كونيؤ شقيق رئيس الوزراء الياباني السابق هاتوياما يوكيؤ عن عمر ناهز ٦٧ عاما بعد معاناته من قرحة الاثني عشر. وباعتباره أحد مشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي، فقد كان يشغل منصب وزير العدل في ظل حكومة آبي.

٢٢

استقال نيكيش أرورا من منصبه كرئيس لشركة سوفت بانك. وكان أرورا يعمل في شركة غوغل عند تعيينه في منصبه بشركة سوفت بانك عام ٢٠١٤، وكان يُتوقع له أن يخلف المدير التنفيذي للشركة سون ماسايوشي، ولكن سون أعلن أنه يعتزم البقاء في منصبه لمدة ٥-١٠ سنوات أخرى.

بدأت الحملات لانتخابات مجلس المستشارين (الشيوخ) المقررة في ١٠ يوليو/تموز. وسيتنافس ٣٨٩ مرشحا على ١٢١ مقعدا، منها ٧٣ مقعدا للدوائر الانتخابية و٤٨ مقعدا ستمنح من خلال التمثيل النسبي.

٢٤

ارتفعت قيمة الين بصورة كبيرة بينما انهارت أسعار الأسهم اليابانية بعد أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء وطني. فقد انخفض مؤشر نيكي ٧.٩٪ ليصل إلى ١٤٩٥٢.٠٢ - وهو أكثر انخفاض حاد يشهده المؤشر منذ زلزال شرق اليابان الكبير عام ٢٠١١ - بينما ارتفع الين لفترة وجيزة ليصل إلى ٩٩ ين مقابل الدولار الأمريكي.

٢٨

أعلنت الأسرة المؤسسة لشركة إيديميتسو كوسان معارضتها الاندماج مع شركة شووا شيل. وتعتبر الشركتان ثاني وخامس أكبر شركة تكرير نفط في اليابان على التوالي، وقد اتفقتا في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥ على اندماج يكتمل في أبريل/نيسان ٢٠١٧. ولكن هذا البيان يعني أن خطة الاندماج قد لا تمضي قدما.

٢٩

نشرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تقريرها الموجز حول التعداد السكاني الوطني لعام ٢٠١٥. ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٦٥ عاما وأكثر لتصل إلى ٢٦.٧٪، ما يعني أنه ولأول مرة فإن من بين ٤ يابانيين أكثر من شخص واحد من المعمرين. بينما انخفضت نسبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٤ أو أقل إلى ١٢.٧٪ وهو رقم قياسي في الانخفاض.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ يونيو/حزيران ٢٠١٦.)