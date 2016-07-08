消費税率上调再度延期、东京都知事舛添要一辞职、参议院选举公告……，请看2016年6月日本要闻回顾。

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安倍晋三首相在记者会上正式宣布，原定于2017年4月上调消费税率至10％的计划将再度延期2年半时间，推迟到2019年10月实施。他解释称，这个决定的理由是新兴国家经济增速放缓，导致全球经济面临巨大风险，明言将“坚持”实现财政健全化的目标，并表示将在秋季召集临时国会，编制包括经济对策在内的补充预算。

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5月28日在北海道七饭町的山林里失踪的七岁男孩田野冈大和，六天后在陆上自卫队驹岳训练场内的小屋里平安无事地被自卫队员发现。该男孩与家人在公园游玩时，因向游人和车子投掷石子，在回家途中被父母以“管教”为由而赶下汽车。但待稍后其父母返回原地点时，男孩已不见踪影。

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美国海军第七舰队和驻日美国海军，向全体驻日官兵下达了全面禁酒令；并且，在没有必要的情况下，还限制他们去基地以外的地方。这项措施，是鉴于在整顿纪律期间，嘉手纳基地所属的海军士兵又一次因酗酒酿成车祸而做出的。

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国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）公布，由九州大学教授森田浩介等组成的理化学研究所的研究小组发现并由日本首次获得命名权的113号新元素，名称拟定为“nihonium”，符号“Nh”，2017年夏将做出正式决定。

著名汽车制造商铃木汽车公司公布，因能效造假问题，会长兼首席执行官（CEO）铃木修将于29日辞去CEO职务。但他将继续留任会长一职。铃木修就任公司总裁近40年，一手领引了公司的经营发展，今后公司将加速朝“集体经营”转向。

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中国海军的一艘护卫舰首次驶入尖阁诸岛（钓鱼岛的日本名称——译注）久场岛东北的毗连区内，但没有侵入领海。外务省召见中国驻日大使程永华，对此提出了强烈抗议。

广岛市和平纪念资料馆对外公开展出了5月27日美国总统奥巴马来访时赠送的4只亲手制作的纸鹤。同时展出的还有奥巴马面向“无核世界”的留言。展期至8月31日。

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东京证券交易所批准提供免费聊天软件的LINE公司挂牌上市，该软件在全球的用户超过2亿人。LINE将于7月15日在东京证券交易和纽约证券交易所上市，总市值约6000亿日元，是今年最大规模的首次公开募股（IPO）。

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因挪用政治资金等问题而导致东京都政府工作混乱，东京都知事舛添要一提交了辞呈，并将于21日引咎辞职。新的东京都知事的选举将于7月14日发布公告，31日进行投计票。

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美国职业棒球大联盟迈阿密马林鱼队的外场手ICHIRO（42岁，原名铃木一朗），在圣地牙哥举行的与教士队的比赛中，打出两个安全打，至此他在日本和美国的职业生涯中打出的安全打总数累计达到4257次（日本1278次、米国2979次），作为参考记录，超过了彼得・罗斯在职棒大联盟创下的4256次安全打的最高纪录。

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约65000名（主办方公布）冲绳县民参加了在那霸市举行的集会，抗议5月发生的原美军士兵奸杀女性事件。大会通过决议，要求美国海军陆战队撤出冲绳，关闭并撤除美军普天间机场（宜野湾市），并对日美地位协定做出彻底修改。

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英国的《泰晤士高等教育》杂志公布了亚洲大学排名。截至去年连续三年蝉联榜首的东京大学暴跌至第七，京都大学从去年的第9降至第11，东北大学从第19后退至第23。进入100名以内的日本大学共14所，比上一年减少了5所。日本前首相鸠山由紀夫的弟弟，曾担任过总务大臣的自民党众议院议员鸠山邦夫，因十二指肠溃疡引发的失血性休克，在东京市内的医院去世，终年67岁。软银集团副董事长尼科什·阿罗拉在股东年会之际辞职离任。董事长孙正义表示自己将继续为公司掌舵，“希望在这个位子上至少再干5年，或是10年”。阿罗拉早前供职于Google，作为孙正义的接班人而于2014年加入软银，主管海外投资等业务。日本发布了第24届参议院选举公告，投票定于7月10日进行，为期18天的参议院竞选战正式拉开战幕。此次将改选121个议席(其中小选举区73席，比例代表48席)，共有389名候选人参加竞选。安倍政府的经济政策“安倍经济学”的是是非非将成为此次选举的最大争论点，并且，修宪派势力在参议院能否占据三分之二议席也深为人们瞩目。英国公投决定脱离欧盟（EU），受此结果影响，日元急升，股市大跌。东京股市的日经平均股价收盘值为14952.02日元，比前一天下跌1286.33日元，超过了2008年雷曼危机时的暴跌记录。日元汇率一时间也上升至1美元兑换99日元的水平。日本第二大石油炼油及经销商出光兴业的创始人方面在股东年会上表示，反对与第五大炼油及经销商昭和壳牌石油的合并计划。双方的合并因此可能出现变数。两家公司与2015年11月就合并达成基本一致，并为在2017年4月的正式合并而开始了准备工作。总务省公布了2015年人口普查统计速报。65岁以上人口占总体人口数量的比例（老化率）为26.7％，老年人的比例首次超过了全体人口的四分之一。不满15岁的儿童占比为12.7％，创历史新低。这个结果意味着少子老龄化又有了进一步的发展。