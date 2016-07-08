消費税率上调再度延期、东京都知事舛添要一辞职、参议院选举公告……，请看2016年6月日本要闻回顾。
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安倍晋三首相在记者会上正式宣布，原定于2017年4月上调消费税率至10％的计划将再度延期2年半时间，推迟到2019年10月实施。他解释称，这个决定的理由是新兴国家经济增速放缓，导致全球经济面临巨大风险，明言将“坚持”实现财政健全化的目标，并表示将在秋季召集临时国会，编制包括经济对策在内的补充预算。
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5月28日在北海道七饭町的山林里失踪的七岁男孩田野冈大和，六天后在陆上自卫队驹岳训练场内的小屋里平安无事地被自卫队员发现。该男孩与家人在公园游玩时，因向游人和车子投掷石子，在回家途中被父母以“管教”为由而赶下汽车。但待稍后其父母返回原地点时，男孩已不见踪影。
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美国海军第七舰队和驻日美国海军，向全体驻日官兵下达了全面禁酒令；并且，在没有必要的情况下，还限制他们去基地以外的地方。这项措施，是鉴于在整顿纪律期间，嘉手纳基地所属的海军士兵又一次因酗酒酿成车祸而做出的。
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国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）公布，由九州大学教授森田浩介等组成的理化学研究所的研究小组发现并由日本首次获得命名权的113号新元素，名称拟定为“nihonium”，符号“Nh”，2017年夏将做出正式决定。
著名汽车制造商铃木汽车公司公布，因能效造假问题，会长兼首席执行官（CEO）铃木修将于29日辞去CEO职务。但他将继续留任会长一职。铃木修就任公司总裁近40年，一手领引了公司的经营发展，今后公司将加速朝“集体经营”转向。
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中国海军的一艘护卫舰首次驶入尖阁诸岛（钓鱼岛的日本名称——译注）久场岛东北的毗连区内，但没有侵入领海。外务省召见中国驻日大使程永华，对此提出了强烈抗议。
广岛市和平纪念资料馆对外公开展出了5月27日美国总统奥巴马来访时赠送的4只亲手制作的纸鹤。同时展出的还有奥巴马面向“无核世界”的留言。展期至8月31日。
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东京证券交易所批准提供免费聊天软件的LINE公司挂牌上市，该软件在全球的用户超过2亿人。LINE将于7月15日在东京证券交易和纽约证券交易所上市，总市值约6000亿日元，是今年最大规模的首次公开募股（IPO）。
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因挪用政治资金等问题而导致东京都政府工作混乱，东京都知事舛添要一提交了辞呈，并将于21日引咎辞职。新的东京都知事的选举将于7月14日发布公告，31日进行投计票。
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美国职业棒球大联盟迈阿密马林鱼队的外场手ICHIRO（42岁，原名铃木一朗），在圣地牙哥举行的与教士队的比赛中，打出两个安全打，至此他在日本和美国的职业生涯中打出的安全打总数累计达到4257次（日本1278次、米国2979次），作为参考记录，超过了彼得・罗斯在职棒大联盟创下的4256次安全打的最高纪录。
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约65000名（主办方公布）冲绳县民参加了在那霸市举行的集会，抗议5月发生的原美军士兵奸杀女性事件。大会通过决议，要求美国海军陆战队撤出冲绳，关闭并撤除美军普天间机场（宜野湾市），并对日美地位协定做出彻底修改。