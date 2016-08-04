Se celebran las elecciones a la Cámara Alta, algunos medios aseguran que el Emperador Akihito tiene la voluntad de abdicar, y el fenómeno cultural Pokémon Go es lanzado en Japón. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas durante el pasado mes de julio en Japón.

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Un grupo de cinco terroristas asesina a 20 rehenes en un ataque en un café de Dhaka, en Bangladesh, antes de ser abatidos. Siete japoneses que estaban trabajando en proyectos de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés) se encuentran entre las víctimas.

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Minamiya Marin, estudiante de 19 años de la Universidad de Waseda, alcanza a 6.190 metros la cima del monte Denali (antes conocido como monte McKinley) en Alaska. De esta forma se convierte en la ciudadana japonesa más joven en alcanzar exitosamente cada una de las siete cumbres—las montañas más altas en los siete continentes.

Minamiya Marin en la cumber del Everest el 23 de mayo de 2016. (Fotografía cortesía de Uniqlo)

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Japón y los Estados Unidos acuerdan limitar el número de empleados civiles en las bases estadounidenses que reciben protección legal bajo el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas. Esta decisión llega después de que un civil estadounidense que ejercía de contratista en Okinawa fuese procesado por el asesinato de una mujer del lugar. Este acuerdo se refleja en un nuevo documento, en lugar de en una revisión del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas tal como había solicitado el Gobierno de la prefectura de Okinawa.

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El astronauta japonés Ōnishi Takuya parte en una aeronave Soyuz desde el Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán para llegar a la Estación Espacial Internacional el 9 de julio. Estará en esta estación hasta finales de octubre llevando a cabo análisis y experimentos, incluyendo la síntesis de proteínas de alta calidad para el desarrollo de nuevos fármacos.

Ōnishi Takuya (a la derecha) junto a sus compañeros astronautas antes del despegue en el Cosmódromo de Baikonur. (Fotografía cortesía de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón)

Ei Rokusuke, autor de la letra del éxito internacional de Sakamoto Kyū en 1961 “Ue o muite arukō” (conocido internacionalmente como “Sukiyaki”), fallece a causa de una neumonía a la edad de 83 años. Ei trabajó estrechamente con el compositor Nakamura Hachidai para crear una serie de grandes éxitos. Su libro de 1994 Daiōjō (Una muerte dulce) fue un éxito editorial con más de dos millones de copias vendidas.

Ei Rokusuke en 2013. (© Jiji)

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La coalición gobernante del Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō obtiene 70 de los 121 escaños en disputa en las elecciones a la Cámara Alta. Junto a Iniciativas desde Osaka, el Partido que Cuida del Corazón de Japón (Kokoro) y el apoyo de varios independientes alcanzan una mayoría de más de dos tercios, lo que permitiría a este bloque avanzar hacia la reforma de la Constitución.

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NHK y otros grandes medios de Japón informan que el Emperador Akihito ha expresado su voluntad de abdicar y renunciar en favor del Príncipe heredero Naruhito. Al no existir ningún tipo de provisión respecto a la abdicación en la Ley de la Casa Imperial, será necesaria una enmienda a dicha ley u otro tipo de legislación especial.

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población de Japón el 1 de enero de 2016 era de 125,9 millones, registrándose un descenso de 270.000 personas respecto al año anterior. Es el séptimo año consecutivo en el que se registra un descenso de la población, y la mayor caída desde que comenzasen a reunirse estos datos en 1968. La población extranjera en Japón aumentó en 110.000 hasta los 2,2 millones.

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El primer ministro Abe Shinzō se reúne con el premier chino Li Keqiang durante la Cumbre Asia-Europa celebrada en Ulán Bator, Mongolia. Abe pide a China que acepte el veredicto del 12 de julio sobre el Mar de la China Meridional dictado por la Corte de Arbitraje Permanente, afirmando que “Japón ha abogado siempre por la importancia de resolver pacíficamente los litigios basándose en el ‘imperio de la ley’”.

La empresa responsable de la aplicación de mensajería Line se estrena en la Bolsa de Tokio, subiendo un 31,7 % en su primer día de actividad para terminar en los 4.345 yenes por acción y una capitalización de mercado de 910.000 millones de yenes. Se lanza en la Bolsa de Nueva York el 14 de julio, donde sube un 26,6 % terminando su primer día de actividad en 41,58 dólares (alrededor de 4.400 yenes).

Miembros de la dirección ejecutiva de Line y personajes de la compañía en Nueva York. (© Jiji)

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El Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO anuncia que registrará oficialmente “La obra arquitectónica de Le Corbusier, una contribución excepcional al Movimiento Moderno” en su lista del Patrimonio Mundial. Uno de los lugares incluídos es el Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio, que se convierte en el vigésimo Patrimonio de la Humanidad de Japón.

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El Grupo Softbank anuncia la adquisición de la empresa británica de semiconductores ARM Holdings por 24.000 millones de libras. Es la mayor adquisición de una empresa extranjera realizada por una compañía japonesa. Se espera que la tecnología puntera de semiconductores de ARM impulse a Softbank en el campo del “Internet de las cosas”, con un gran potencial.

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Murata Sayaka gana la edición número 155 de los Premios Akutagawa con su novela Konbini ningen (Gente de la tienda de 24 horas), una historia sobre una mujer soltera en su treintena que trabaja en una tienda de 24 horas, basada en parte en sus propias experiencias. Ogiwara Hiroshi gana el Premio Naoki por Umi no mieru rihatsuten (La barbería con vistas al mar).

El ganador del Premio Naoki Ogiwara Hiroshi (izquierda) y la ganadora del Premio Akutagawa Murata Sayaka (derecha). (© Jiji)

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La Agencia Nacional del Turismo Japonés anuncia que una cifra récord de 11,7 millones de visitantes del extranjero llegaron a Japón entre enero y junio de 2016. Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transportes y Turismo, no obstante, el gasto por turista entre abril y junio cayó un 9,9 % respecto al año anterior hasta los 159.930 yenes, debido en parte al encarecimiento del yen.

La J-League anuncia que ha firmado un contrato de 10 años para la cesión de derechos a la distribuidora de contenidos británica Perform comenzando en 2017. Este acuerdo, que alcanza los 210.000 millones de yenes, permitirá retransmitir todos los partidos de la J1, J2 y J3 en teléfonos móviles en Japón.

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Pokémon Go, el juego de realidad aumentada desarrollado por Niantic y basado en personajes de Nintendo, es lanzado en Japón. Este juego se convirtió en un fenómeno internacional cuando apareció en el mercado a comienzos de julio. Los analistas están monitorizando el impacto económico que podría tener, aunque muestran al mismo tiempo preocupación por los accidentes relacionados con el juego.

Estudiantes de instituto jugando a Pokémon Go en un McDonald’s de Shibuya, en Tokio. (© Jiji)

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19 personas son asesinadas y 26 heridas en una serie de apuñalamientos en la residencia para personas con discapacidad Tsukui Yamayuri-en situada en Sagamihara, en la prefectura de Kanagawa. La policía arresta a un exempleado de 26 años después del crimen, que se ha convertido en el ataque indiscriminado con más víctimas en Japón desde que finalizara la guerra.

La célebre pianista Nakamura Hiroko fallece a causa de un cáncer colorrectal a la edad de 72 años. En 1965 terminó en cuarta posición en la Competición Internacional Chopin de Piano, convirtiéndose en la primera japonesa en obtener un premio en este certámen. Fue asimismo jurado en la Competición Internacional Tchaikovsky y en otros concursos.

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El Banco de Japón anuncia que ampliará la flexibilización monetaria en su junta de política. Asimismo, anuncia que prácticamente doblará la compra de fondos negociables en el mercado de los actuales 3,3 billones de yenes al año hasta 6 billones de yenes.

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Koike Yuriko se convierte en la primera mujer en ser elegida gobernadora de Tokio. La exministra de Defensa y de Medioambiente vence a Masuda Hiroya, el candidato oficial del Partido Liberal Democrático, al que también pertenece Koike, y al periodista Torigoe Shuntarō, el candidato apoyado por la oposición. Después de trabajar como intérprete de árabe y como presentadora de televisión, Koike trabajó durante 24 años como miembro de la Dieta, puesto que abandonó para presentarse como candidata en las elecciones a gobernador de Tokio.

El legendario campeón de sumō Chiyonofuji muere a la edad de 61 años a causa de un cáncer de páncreas. Nacido como Akimoto Mitsugu, este luchador llegó al rango de yokozuna y ganó 31 torneos durante su carrera, colocándose tercero en el ránking histórico de ganadores del basho. Su musculatura escultural le diferenció de sus pesados oponentes y le valió el sobrenombre de “el lobo”, y fue el primer rikishi en este deporte que logró ganar 1.000 combates en torneos.