Élections à la Chambre des conseillers, l’empereur Akihito exprime son intention d’abdiquer et le jeu Pokémon Go est lancé au Japon : retour sur les évènements marquants du mois de juillet 2016.

Vendredi 1er

Un groupe de cinq individus attaque un café à Dacca au Bangladesh et tue 20 civils avant d’être abattu par la police. Sept Japonais de l’Agence japonaise de coopération internationale sont parmi les victimes.

Pour que la coopération internationale du Japon continue à être racontée dans le monde

Lundi 4

Minamiya Marin, étudiante âgée de 19 ans de l’Université Waseda, atteint le sommet de Denali (anciennement appelé mont McKinley) en Alaska, qui culmine à 6 190 mètres. Elle devient la plus jeune personne de nationalité japonaise à gravir avec succès les « sept sommets », les plus hautes montagnes de chacun des sept continents.

Minamiya Marin au sommet du mont Everest, le 23 mai 2016. (Photo avec l’amabilité de UNIQLO)

Mardi 5

Le Japon et les États-Unis parviennent à un accord sur la restriction de l’éventail des travailleurs civils des bases américaines bénéficiant d’une protection juridique en vertu de l’Accord sur le statut des forces (SOFA). Cela fait suite à la mise en accusation d’un ancien soldat de la marine américaine pour le meurtre d’une femme japonaise d’Okinawa. Les deux pays rédigent un nouvel accord au lieu de réviser le texte existant, ce que le gouvernement préfectoral d’Okinawa avait demandé.

Le « problème des bases » aujourd’hui à Okinawa

Jeudi 7

L’astronaute japonais Ônishi Takuya quitte la Terre depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à bord d’un vaisseau Soyouz. Il arrive à la Station spatiale internationale le 9 juillet. Il restera dans la station jusqu’à la fin octobre. Il y mènera des expériences pendant son séjour, dont la synthèse de protéines de haute qualité dans le cadre du développement de nouveaux médicaments.

Ônishi Takuya (à droite) avec d’autres astronautes avant le décollage depuis le cosmodrome de Baïkonour. (Photo avec l’amabilité de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise)

L’écrivain et poète Ei Rokusuke meurt d’une pneumonie à l’âge de 83 ans. Son best-seller de 1994 Daiôjô s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires. Il a travaillé en étroite collaboration avec le compositeur Nakamura Hachidai. Ils ont ensemble écrit et composé de nombreux chansons à grand succès, notamment le hit international de 1961 Ue o muite arukô (connu mondialement comme Sukiyaki) interprêté par le chanteur Sakamoto Kyû.

Ei Rokusuke en 2013. (Jiji Press)

Dimanche 10

La coalition au pouvoir formée par le Parti libéral-démocrate et le Kômeitô remporte 70 des 121 sièges lors des élections à la Chambre des conseillers. En formant une majorité de plus de deux tiers des deux chambres du parlement avec Initiatives d’Osaka, le Parti pour le Kokoro japonais et d’autres partis indépendants, la coalition pourrait obtenir une réforme constitutionnelle.

Le contexte politique du projet de révision de l’article 96 de la Constitution

Mecredi 13

La NHK et d’autres grands médias japonais rapportent que l’empereur Akihito a exprimé sa volonté d’abdiquer et de passer la main à son héritier, le prince Naruhito. Comme il n’y a pas de dispositions dans la loi de la maison impériale concernant l’abdication d’un souverain, un amendement serait nécessaire pour que l’empereur Akihito renonce à son statut.

L’avenir préoccupant de la lignée impériale japonaise

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications annonce que la population du Japon au 1er janvier 2016 était de 125,9 millions, ce qui représente une baisse de 270 000 par rapport à l’année précédente. C’est la septième année consécutive de déclin démographique du Japon et la plus forte baisse depuis que les recensements ont commencé en 1968. La population étrangère dans l’Archipel a augmenté de 110 000 et est désormais de 2,2 millions.