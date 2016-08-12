參議院選舉、天皇陛下「有意生前退位」報道、《Pokémon GO》上線……，請看2016年7月日本要聞回顧。

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7月1日晚（當地時間），武裝分子襲擊了孟加拉國首都達卡（Dacca）的一家餐廳，劫持並殺害了20名人質。其中7人是參與日本國際協力機構（JICA）項目的日本人。

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早稻田大學2年級學生南谷真鈴（19歲）成功登上了位於阿拉斯加州的北美洲最高峰德納利山（Denali，舊稱麥金利山）山頂，成為征服世界7大陸最高峰的最年輕日本人。

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鑑於近期發生在沖繩的美國軍屬殺害女性事件，日美兩國政府達成協議，將重新界定《日美地位協定》中享有美方優先審判權的駐日美軍軍屬的對象範圍，並予以縮小。但它不是通過沖繩縣要求的修改《日美地位協定》來實現，而是將制定一份有關軍屬問題的新文件。

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日本太空人大西卓哉等人搭乘的俄羅斯「聯盟號」宇宙飛船，在哈薩克的貝科奴太空發射場發射升空，並於9日（日本時間）到達國際太空站（ISS）。大西將在太空生活到10月底，進行有助於新藥開發的高品質蛋白質合成實驗及各種觀測工作。

坂本九的全球暢銷曲《昂首向前走》（1961年）的作詞者永六輔，因肺炎去世，享壽83歲。永六輔從電視初創期開始就是廣為人知的廣播作家，他與作曲家中村八大搭檔，在NHK的綜藝節目《在夢裏見吧》中推出了大量膾炙人口的名曲。1994年發表的《大往生》一書，暢銷200多萬冊。

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第24屆參議院選舉舉行了投開票，在改選的121個議席中，執政聯盟自民黨和公明黨共計以70席獲勝，再加上大阪維新會等「修憲勢力」的席位在內，總數超過了發起修憲動議所需的參議院3分之2以上的議席。

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藝人大橋巨泉因急性呼吸衰竭去世，享壽82歲。他曾擔任日本電視臺「11PM」、TBS電視臺「Quiz Derby」等節目的主持，支撐了日本電視的黃金時代。

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NHK等日本主要媒體報道稱，天皇陛下有意「生前退位」，將皇位讓給皇太子殿下。規定了皇室制度的法律《皇室典範》，對天皇生前退位沒有做出規定，因而需要修改《皇室典範》或制定其他特別法律，為此有觀點認為障礙很大，實現不易。

總務省公布，根據居民基本資訊登記卡的資料統計，日本人口2016年1月1日時為1.2589億人，同比減少約27萬人。人口呈現7年連續減少，並且減少數量是自1968年調查開始以來最大的一次。外籍居民217萬人，同比增加約11萬人。

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亞歐會議（ASEM）首腦峰會在蒙古首都烏蘭巴托召開，安倍晉三首相與中國總理李克強舉行了會談。就12日仲裁法院在南海問題上做出的中國的主張無效的判決，表達了「法制與和平解決爭端至關重要」這一日本的立場，要求中方接受裁決。

提供智慧手機通訊APP的LINE公司在東京證券交易所一部上市。收盤報4,345日圓，高出發行價31.7％，市值達到9,100億日圓。它同時還在紐約證券市場14日（當地時間）上市，收盤報41.58美元，漲幅26.6％。

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聯合國教科文組織(UNESCO)在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行的世界遺產大會上決定，將「勒‧科比意（Le Corbusier）建築作品」列入世界文化遺產名錄，其中包括位於東京都臺東區的日本國立西洋美術館。由此，日本的世界遺產總計達到20項。

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軟銀集團宣布，將斥資240億英鎊收購英國半導體設計巨頭ARM公司，這是迄今日本企業最大規模的一樁海外企業併購。軟銀通過將擁有能耗省等最尖端半導體技術的ARM收歸旗下，以期強化IoT領域的業務。

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第155屆芥川獎授予了村田沙耶香（36歲）的《超商人》。作品主角是個30多歲的超商單身女店員，故事就取材於作者本人的生活。直木獎由荻原浩（60歲）的《看得見海的理髮店》獲得。

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日本政府觀光局公布，2016年上半年（1～6月）訪日外國遊客人數為1,171萬人，創歷史新高，首次半年超過千萬人。同時發表的4～6月人均消費額顯示，因受日圓升值等因素影響，同比減少了9.9%，為159,930日圓。

日本職業足球聯賽（簡稱J.League）宣布，與英國著名的數位體育傳媒集團Perform Group簽訂了從2017年開始為期10年的J.League轉播權協議。轉播費總額約2,100億日圓。Perform從今年夏季開始面向日本國內提供J1～J3三個級別聯賽全部比賽的網路直播服務。

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風靡世界的智慧手機遊戲《Pokémon GO（精靈寶可夢GO）》在日本上線。這股遊戲熱潮，使人大大看好其帶來的經濟效益；同時，因用戶埋頭於遊戲而招致事故、麻煩連連，也引起人們關切。

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一名持刀男子闖入位於神奈川縣相模原市綠區的智能障礙者福利院「津久井山百合園」行凶，刺死19人，另有包括2名工作人員在內的26人身負輕重傷。警方隨後逮捕了曾是該院員工的嫌疑犯（26歲）。如此大量的死傷人數，被認為是戰後日本最為惡性的殺人事件。

日本著名鋼琴家中村纮子因大腸癌去世，享壽72歲。她在1965年獲得肖邦國際鋼琴比賽第4名，成為首位獲該獎的日本人，還曾擔任柴可夫斯基國際音樂比賽等的評審。

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日本銀行在金融政策決策會議上做出了進一步採取金融寬鬆政策的決定。擴大收購交易所交易基金（ETF），從現在的年購3.3兆日圓擴大到年購6兆日圓，幾近增加一倍。

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東京都知事選舉舉行了投開票，前防衛大臣小池百合子（64歲）以絕對優勢擊敗了前總務大臣増田寬也（64歲）、新聞記者鳥越俊太郎（76歲）等多名候選人，當選首位「首都女市長」。小池原是阿拉伯語翻譯，新聞主播，後步入政壇，已擔任國會議員24年。

在大相撲比賽中以奪冠31次而聞名的前橫綱千代富士「九重親方」（師傅），因患胰臟癌去世，享壽61歲。在相撲運動員中，他身材不算高大，但卻憑豪放痛快的招數而獲得超高人氣，強悍無畏的神情和健壯魁武的身材，為他贏得了「狼」的愛稱。