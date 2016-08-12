参议院选举、天皇“有意生前退位”报道、《口袋妖怪GO》上线……，请看2016年7月日本要闻回顾。

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7月1日晚（当地时间），武装分子袭击了孟加拉国首都达卡的一家餐厅，劫持并杀害了20名人质。其中7人是参与日本国际协力机构（JICA）项目的日本人。

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早稻田大学2年级学生南谷真铃（19岁）成功登上了位于阿拉斯加州的北美洲最高峰迪纳利山（旧称麦金利山）山顶，成为征服世界七大陆最高峰的最年轻日本人。

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鉴于近期发生在冲绳的美国军属杀害女性事件，日美两国政府达成协议，将重新界定《日美地位协定》中享有美方优先审判权的驻日美军军属的对象范围，并予以缩小。但它不是通过冲绳县要求的修改《日美地位协定》来实现，而是将制定一份有关军属问题的新文件。

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日本宇航员大西卓哉等人搭乘的俄罗斯“联盟号”宇宙飞船，在哈萨克斯坦的拜科努尔航天基地发射升空，并于9日（日本时间）到达国际空间站（ISS）。大西将在太空生活到10月底，进行有助于新药开发的高质量蛋白质合成实验及各种观测工作。

坂本九的全球畅销曲《昂首向前走》（1961年）的作词者永六辅，因肺炎去世，终年83岁。永六辅从电视初创期开始就是广为人知的广播作家，他与作曲家中村八大搭档，在NHK的综艺节目《在梦里见吧》中推出了大量脍炙人口的名曲。1994年发表的《大往生》一书，畅销200多万册。

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第24届参议院选举举行了投计票，在改选的121个议席中，执政联盟自民党和公明党共计以70席获胜，再加上大阪维新会等“修宪势力”的席位在内，总数超过了发起修宪动议所需的参议院三分之二以上的议席。

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艺人大桥巨泉因急性呼吸衰竭去世，终年82岁。他曾担任日本电视台“11PM”、TBS电视台“问答德比”等节目的主持，支撑了日本电视的黄金时代。

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NHK等日本主要媒体报道称，明仁天皇有意“生前退位”，将皇位让给皇太子德仁。规定了皇室制度的法律《皇室典范》，对天皇生前退位没有做出规定，因而需要修改《皇室典范》或制定其他特别法律，为此有观点认为障碍很大，实现不易。

总务省公布，根据居民基本信息登记卡的数据统计，日本人口2016年1月1日时为1.2589亿人，同比减少约27万人。人口呈现7年连续减少，并且减少数量是自1968年调查开始以来最大的一次。外籍居民217万人，同比增加约11万人。

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亚欧会议（ASEM）首脑峰会在蒙古首都乌兰巴托召开，安倍晋三首相与中国总理李克強举行了会谈。就12日仲裁法院在南海问题上做出的中国的主张无效的判决，表达了“法制与和平解决争端至关重要”这一日本的立场，要求中方接受裁决。

提供智能手机聊天应用软件的LINE公司在东京证券交易所一部（主板市场）挂牌上市。收盘报4345日元，高出发行价31.7％，市值达到9100亿日元。它同时还在纽约证券市场14日（当地时间）上市，收盘报41.58美元，涨幅26.6％。

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联合国教科文组织(UNESCO)在土耳其伊斯坦布尔举行的世界遗产大会上决定，将“勒·柯布西耶建筑作品”列入世界文化遗产名录，其中包括位于东京都台东区的日本国立西洋美术馆。由此，日本的世界遗产总计达到20项。

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软银集团宣布，将斥资240亿英镑收购英国芯片巨头ARM，这是迄今日本企业最大规模的一桩海外企业并购。软银通过将拥有节电等最尖端半导体技术的ARM收归旗下，以期强化物联网领域的业务。

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第155届芥川奖授予了村田沙耶香（36岁）的《便利店人生》。作品主人公是个30来岁的便利店单身女店员，故事就取材于作者本人的生活。直木奖由荻原浩（60岁）的《看得见海的理发店》获得。

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日本政府观光局公布，2016年上半年（1～6月）访日外国游客人数为1171万人，创历史新高，首次半年超过千万人。同时发表的4～6月人均消费额显示，因受日元升值等因素影响，同比减少了9.9%，为159930日元。

日本职业足球联赛(简称J联赛)宣布，与英国著名的数字体育传媒集团Perform Group签订了从2017年开始为期10年的J联赛转播权协议。转播费总额约2100亿日元。Perform从今年夏季开始面向日本国内提供J1～J3三个级别联赛全部比赛的网络直播服务。

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风靡世界的智能手机游戏《口袋妖怪Go》在日本上线。这股游戏热潮，使人大大看好其带来的经济效益；同时，因用户埋头于游戏而招致事故、麻烦连连，也引起人们关切。

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一名持刀男子闯入位于神奈川县相模原市绿区的智障人福利院“津久井山百合园”行凶，刺死19人，另有包括2名工作人员在内的26人身负轻重伤。警方随后逮捕了曾是该福利院员工的嫌疑犯（26岁）。如此大量的死伤人数，被认为是战后日本最为恶性的杀人事件。

日本著名钢琴家中村纮子因大肠癌去世，终年72岁。她在1965年获得肖邦国际钢琴比赛第四名，成为首位获该奖的日本人，还曾担任柴可夫斯基国际钢琴比赛等的评委。

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日本银行在金融政策决策会议上做出了进一步采取金融宽松政策的决定。扩大收购交易所交易基金（ETF），从现在的年购3.3万亿日元扩大到年购6万亿日元，几近增加一倍。

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东京都知事选举举行了投计票，前防卫大臣小池百合子（64岁）以绝对优势击败了前总务大臣増田宽也（64岁）、新闻记者鸟越俊太郎（76岁）等多名候选人，当选首位 “首都女市长”。小池原是阿拉伯语翻译，新闻主播，后步入政坛，已担任国会议员24年。

在大相扑比赛中以夺冠31次而闻名的前横纲(相扑最高级别)千代富士“九重亲方”(师傅)，因患胰腺癌去世，终年61岁。在相扑运动员中，他身材不算高大，但却凭豪放痛快的着数而获得超高人气，强悍无畏的神情和健硕魁梧的身材，为他赢得了“狼”的爱称。