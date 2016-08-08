في هذه المقالة نستعرض معكم باقة من أهم المواضيع الإخبارية المتعلقة باليابان لشهر يوليو/تموز من عام ٢٠١٦ وفيها: إجراء انتخابات مجلس المشتارين، تقارير تفيد بأن الإمبراطور أكيهيتو يعرب عن رغبته في التخلي عن العرش، وإطلاق لعبة ”بوكيمون غو“ التي غدت ظاهرة عالمية.

١

قتلت مجموعة من ٥ مسلحين ٢٠ رهينة في هجوم على مقهى في العاصمة البنغالية دكا، قبل أن يلقوا هم أنفسهم مصرعهم. وكان من بين الضحايا ٧ يابانيين هم أعضاء في وكالة اليابان للتعاون الدولي ”جايكا“.

٤

وصلت مينامييا مارين الطالبة في جامعة واسيدا ذات الـ١٩ عاما إلى قمة دينالي (كانت تعرف سابقا بجبل ماكينلي) البالغة ٦١٩٠ مترا في ألاسكا. وبذلك تصبح أصغر ياباني يتسلق بنجاح كافة القمم السبع، وهي أعلى جبال موجود في جميع القارات السبع.

مينامييا مارين على قمة جبل إيفيرست في ٢٣ مايو/أيار ٢٠١٦ (الصورة مقدمة من يونيكلو).

٥

اتفقت اليابان والولايات المتحدة على تضييق نطاق العمال المدنيين في القواعد الأمريكية المشمولين بحماية قانونية بموجب اتفاقية تنظم وضع القوات الأمريكية في البلاد. ويأتي ذلك بعد توجيه اتهام رسمي لمتعاقد أمريكي مدني في محافظة أوكيناوا بسبب قتل سيدة محلية. وتم التوصل إلى الاتفاقية من خلال إبرام وثيقة جديدة عوضا عن تعديل اتفاقية وضع القوات، وهو ما كانت إدارة محافظة أوكيناوا قد دعت إليه.

٧

أقلع رائد الفضاء الياباني أونيشي تاكويا على متن سفينة الفضاء سويوز من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان ووصل إلى محطة الفضاء الدولية في ٩ يوليو/تموز. وسيبقى في المحطة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول يجري خلال رحلته عمليات رصد وتجارب من بينها تصنيع بروتينات عالية الجودة في إطار جهود تطوير عقارات جديدة.

أونيشي تاكويا (يمين) مع رواد فضاء آخرين قبل الانطلاق من مركز بايكونور الفضائي. (الصورة مقدمة من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ”جاكسا“)

توفي إيي روكوسوكي عن عمر ناهز ٨٣ عاما بنزلة رئوية، وكان قد كتب كلمات أغنية ”أوي أو مويتي أروكو (فلنمضي مرفوعي الرأس)“ - وتعرف عالميا باسم سوكيياكي - وقد غناها ساكاموتو كيو عام ١٩٦١ وحققت نجاحا عالميا. وعمل بصورة وثيقة مع الملحن ناكامورا هاتشيداي لإبداع سلسلة من الأغاني الناجحة. وكان كتابه ”دايوجو (موت مسالم)“ الأكثر مبيعا في عام ١٩٩٤ حيث بيعت منه أكثر من ٢ مليون نسخة.

إيي روكوسوكي في عام ٢٠١٣ (جيجي بريس)

١٠

فاز الائتلاف الحاكم في اليابان المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميه بـ٧٠ مقعدا من أصل ١٢١ مقعدا طرحت للتنافس في انتخابات مجلس المستشارين (الشيوخ). ويشكل الائتلاف الحاكم الآن بالمشاركة مع حزب مبادرات من أوساكا وحزب كوكورو الياباني ومستقلين يميلون لصالح الائتلاف، أغلبية بأكثر من الثلثين ومن الممكن أن يسعى لإجراء تعديلات دستورية.

١٣

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK ومصادر إعلامية يابانية كبرى أخرى أن الإمبراطور أكيهيتو قد أعرب عن رغبته في التنازل عن العرش وتسليم منصبه لولي العهد الأمير ناروهيتو. وعلى اعتبار أن قانون البيت الإمبراطوري لا يحتوي على أحكام تتعلق بالتخلي عن العرش، سيكون من الضروري إجراء تعديل على قانون البيت الإمبراطوري أو سن تشريعات خاصة أخرى.

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن تعداد السكان في اليابان حتى ١ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦ بلغ ١٢٥.٩ مليون نسمة بانخفاض ٢٧٠ ألف نسمة عن نفس الفترة من العام السابق. وهذا هو التراجع للعام السابع على التوالي في عدد السكان وأكبر انخفاض في عددهم منذ بدء الاحتفاظ بالبيانات في عام ١٩٦٨. بينما ازداد عدد الأجانب بـ١١٠ ألف نسمة ليصل إلى ٢.٢ مليون نسمة.

١٥

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلتقي نظيره الصيني لي كاتشيانغ على هامش اجتماع آسيا - أوروبا في العاصمة المنغولية أولان باتار. وحث آبي الصين على قبول قرار محكمة التحكيم الدائمة بشأن بحر الصين الجنوبي بالقول إن ”اليابان أيدت على الدوام أهمية حل النزاعات سلميا بموجب حكم القانون“.

ارتفعت قيمة أسهم شركة تطبيق إرسال الرسائل ”لاين“ بعد طرحها للتداول العام في بورصة طوكيو بـ٣١.٧٪ في أول يوم من تداولها لتغلق عند ٤٣٤٥ ين بقيمة سوقية تبلغ ٩١٠ مليار ين. كما تم طرحها في بورصة نيويورك في ١٤ يوليو/تموز حيث ارتفعت بـ٢.٦٦٪ لتنهي تعاملات أول يوم من تداولها عند ٤١.٥٨ دولار (نحو ٤٤٠٠ ين).

صورة في نيويورك لأعضاء مجلس إدارة ”لاين“ مع بعض شخصيات الدمى للشركة (جيجي بريس).

١٧

أعلنت لجنة التراث العالمي في اليونيسكو عن تسجيل الرسمي لـ ”أعمال المعماري لو كوربوزييه، التي قدمت مساهمة متميزة للتيار الحديث“ على قائمتها للتراث العالمي. وأحد هذه المواقع هو مبنى المتحف القومي للفنون الغربية بطوكيو والذي أصبح الموقع الياباني العشرين المدرج على قائمة التراث العالمي.

١٨

أعلنت مجموعة سوفت بنك عن استحواذها على شركة تصميم الشرائح البريطانية ARM القابضة بـ٢٤ مليار جنيه إسترليني. وهي أكبر عملية استحواذ على الإطلاق تتم من قبل شركة يابانية لأخرى في الخارج. ومن المتوقع أن تعزز تقنية أشباه الموصلات الحديثة لشركة ARM، شركة سوفت بنك في مجال ”انترنت الأشياء“ ذي الإمكانيات الكبيرة.

١٩

فازت موراتا ساياكا بجائزة أكوتاغاوا الـ١٥٥ عن روايتها ”كومبيني نينغين (أناس المتجر)“ والتي تحكي قصة امرأة عازبة في الثلاثينيات من عمرها تعمل في متجر ويستند ذلك جزئيا إلى خبرتها الخاصة. كما فاز أوغيوارا هيروشي بجائزة ناؤكي عن روايته ”أومي نو ميئيرو ريهاتسوتين (صالون الحلاقة الذي يطل على البحر)“.

أوغيوارا هيروشي الفائز بجائزة ناؤكي (على اليسار)، وموراتا ساكايا الفائزة بجائزة أكوتاغاوا (على اليمين). (الصورة جيجي بريس)

٢٠

أعلنت الهيئة القومية اليابانية للسياحة أن عددا قياسيا من السياح الأجانب زاروا اليابان في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من عام ٢٠١٦ بلغ ١١.٧ مليون سائح. ولكن بموجب الأرقام المنشورة من قبل وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، تراجع إنفاق السياح في الفترة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بـ٩.٩٪ عن نفس الفترة من عام سابق ليبلغ ١٥٩٩٣٠ ين لكل سائح، ويعزى السبب في ذلك جزئيا إلى ارتفاع قيمة الين.

أعلن الدوري الياباني لمتحرفي البيسبول أنه وقع اتفاقية حقوق بث تمتد لعشر سنوات مع شركة التوزيع البريطانية ”بيرفورم“ تبدأ من عام ٢٠١٧. وتبلغ قيمة الصفقة ٢١٠ مليار ين وستخول شركة بيرفورم بث جميع مباريات الدوري الأول والثاني والثالث على أجهزة الموبايل في اليابان.

٢٢

أطلقت في اليابان لعبة الواقع المعزز ”بوكيمون غو“ المطورة من قبل شركة نيانتيك استنادا إلى شخصيات شركة نينتيندو. وتحولت اللعبة إلى ظاهرة عالمية عندما طرحت في أسواق أخرى في وقت سابق من شهر يوليو/تموز. ويتابع مراقبون لمعرفة ما قد يكون له تأثير اقتصادي كبير بينما يعربون أيضا عن قلقهم من الحوادث الناجمة عن اللعبة.

طلاب مدرسة ثانوية يلعبون ”بوكيمون غو“ في فرع ماكدونالد بحي شيبويا في طوكيو (جيجي بريس).

٢٦

قتل ما إجماليه ١٩ شخصا وجرح ٢٦ آخرون في حادثة طعن جماعي في منشأة رعاية المعاقين ”تسوكوي يامايوريئن“ بمدينة ساغاميهارا في محافظة كاناغاوا. واعتقلت الشرطة موظفا سابقا في المنشأة يبلغ من العمر ٢٦ عاما في أعقاب الحادثة التي تعتبر حادثة القتل الجماعي الأكثر دموية في اليابان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

توفيت عازفة البيانو الشهيرة ناكامورا هيروكو عن عمر ناهز ٧٢ عاما جراء إصابتها بسرطان القولون والمستقيم. وكانت قد حلت في المرتبة الرابعة في منافسة تشوبين الدولية لعزف البيانو في عام ١٩٦٥، لتصبح بذلك أول ياباني يفوز بجائزة في هذه المسابقة. كما عملت حكما في منافسة تشايكوفسكي الدولية وفعاليات أخرى.

٢٩

أعلن بنك اليابان المركزي عن مزيد من توسيع التسهيل النقدي في اجتماع السياسات الخاص به. وسيضاعف البنك تقريبا من مشترياته من الصناديق المتداولة في البورصة من ٣.٣ ترليون ين سنويا الحالية إلى ٦ ترليون ين سنويا.

٣١

تم انتخاب كويكي يوريكو محافظة لطوكيو لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب. وقد تغلبت كويكي - التي شغلت منصبي وزيرة الدفاع والبيئة سابقا - على ماسودا هيرويا المرشح المدعوم رسميا من قبل الحزب الليبرالي الديمقراطي وهو نفس الحزب الذي تنتمي إليه كويكي أيضا، وعلى الصحفي توريغوئيه شونتارو. يذكر أن كويكي كانت تعمل مترجمة للغة العربية ومذيعة تلفزيونية، ثم عضوة في البرلمان لمدة ٢٤ عاما قبل أن تتنحى لتترشح لأعلى منصب في طوكيو.

توفي بطل السومو الأسطوري تشييونوفوجي عن عمر ناهز ٦١ عاما بسبب إصابته بسرطان البنكرياس. واسمه الحقيقي أكيموتو ميتسوغو وقد وصل إلى مرتبة يوكوزونا وهي أعلى مرتبة في السومو وفاز بـ٣١ بطولة خلال حياته المهنية، ما يجعله في المرتبة الثالثة في عدد مرات الفوز ببطولة السومو ”باشو“ بتاريخ هذه الرياضة. وقد تميز عن منافسيه بعضلاته القوية ما أكسبه لقب ”الذئب“، وقد أصبح أول لاعب سومو ’’ريكيشي‘‘ في تاريخ الرياضة يفوزبـ١٠٠٠ جولة.

تشييونوفوجي في وضعية التأهب ضد أحد خصومه في البطولة التي أقيمت بشهر سبتمبر/أيلول من عام ١٩٨٥. (جيجي بريس)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ أغسطس/آب ٢٠١٦)