Выборы в Палату советников, сообщение о намерении императора Японии «покинуть престол при жизни», выход игрового приложения для смартфонов Pokemon Go и другие события июля 2016 года.

2

Вечером 1 июля (по местному времени) в столице Бангладеш городе Дакка группа вооружённых людей ворвалась в один из ресторанов, захватив в заложники находившихся там людей и убив 20 человек. Семь из убитых были японцами, которые занимались в этой стране реализацией проекта Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

4

Минамия Марин, 19-летняя студентка второго курса Университета Васэда совершила успешное восхождение на гору Денали (бывш. Мак-Кинли), став самой молодой среди японцев, покоривших высочайшие вершины всех семи континентов.

Минамия Марин на вершине высочайшей горы мира – Эвереста, 23 мая (фотография предоставлена Uniqlo)

5

В свете убийства жительницы префектуры Окинава, в котором обвиняется работник одной из военных баз США, правительства Соединенных Штатов и Японии договорились пересмотреть рамки двустороннего соглашения о статусе американских баз на территории Японии, ограничив действие условия, устанавливающего приоритет американской юрисдикции. Пересмотр в форме подписания отдельного документа не учитывает требование пересмотра соглашения о статусе баз, с которым выступает префектура Окинава.

7

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель с российским космическим кораблём «Союз», в состав экипажа которого входит японский астронавт Ониси Такуя. Девятого июля (по японскому времени) корабль прибыл на Международную космическую станцию. Ониси, который пробудет на борту МКС до конца октября, проведёт в ходе своей миссии опыты по синтезу белков высокого качества, связанные с разработкой лекарственных средств, а также ряд других наблюдений и экспериментов.

Ониси Такуя (справа) в составе экипажа на предстартовой церемонии на космодроме Байконур (фотография предоставлена Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA))

В возрасте 83 лет от воспаления лёгких скончался Эй Рокусукэ, автор слов песни Уэ о муйтэ аруко («Пойду со взглядом, обращённым ввысь»; в англоязычных странах получила название Sukiyaki Song). Эта песня стала мировым шлягером в исполнении Сакамото Кю. С самого появления телевидения Эй Рокусукэ активно работал в качестве телесценариста. Вместе с композитором Накамурой Хатидаем создал множество известных композиций в развлекательной программе NHK «Встретимся во сне». Его опубликованная в 1994 году книга «Спокойная смерть» (Дайодзё, стала бестселлером с тиражом более 2 млн экземпляров.

Эй Рокусукэ отвечает на вопросы интервью в одной из телепередач, снято в июне 2013 года (фотография предоставлена Jiji Press)

10

Состоялось голосование на 24-х выборах в Палату советников (верхнюю палату) парламента Японии. Победу одержала правящая коалиция – Либерально-демократическая партия и партия Комэй, обеспечившие себе в общей сложности 70 мест из 121, которые определялись на этих выборах. С учётом остальных сил-сторонников «исправлений конституции» – Ассоциации реформ Осака и других – сторонники внесения изменений в основной закон страны теперь обладают большинством, превышающим две трети общего числа депутатских мандатов, что позволяет инициировать в парламенте процесс обсуждения конституционных поправок.

12

В возрасте 82 года от острой дыхательной недостаточности скончался популярный участник телевизионных передач Охаси Кёсэн. Он был одним из столпов «золотого века» японского телевидения – ведущим телевизионных передач, в числе которых «11 пополудни» на канале «Ниппон Тэрэби», а также «Викторина-дерби» на TBS.

13

Ведущие СМИ Японии, включая NHK, разом сообщили о желании императора Японии Акихито «при жизни оставить престол», передав его наследному принцу Нарухито. Закон об императорской семье, определяющий статус императора и его династии, не предусматривает отречения императора от титула, поэтому для реализации желания императора потребуется принять законодательный акт о внесении поправок в этот закон, что, как утверждают, сопряжено с очень большими трудностями.

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи опубликовало статистические данные, согласно которым по состоянию на 1 января 2016 года, исходя из реестров регистрации проживающих, население Японии уменьшилось приблизительно на 270 тысяч человек, составив 125 миллионов 890 тысяч. Сокращение населения регистрируется седьмой год подряд, показатель сокращения его численности стал самым большим за всю историю ведения такой статистики – начиная с 1968 года. Число проживающих в стране иностранцев увеличилось по сравнению с предыдущим годом приблизительно на 110 тысяч, составив 2 миллиона 170 тысяч человек.

15

В столице Монголии Улан-Баторе, где проходил саммит Форума «Азия-Европа», состоялись переговоры премьер-министра Японии Абэ Синдзо с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. В свете вынесенного 12 июля Международным арбитражным судом постановления о необоснованности притязаний Китая в Южно-Китайском море Абэ изложил позицию Японии, заявив о важности главенства закона и решения споров мирным путём, и призвал Китай подчиниться этому решению арбитражного органа.

Акции компании-оператора приложения для обмена текстовыми сообщениями для смартфонов LINE поступили в обращение на престижной Первой секции Токийской фондовой биржи. К окончанию торгов их котировка на 31,7% превысила цену размещения, составив 4345 йен за акцию. Совокупная рыночная капитализация компании достигла 910 млрд йен. Акции LINE 14 июля (по местному времени) поступили в обращение и на Нью-Йоркскую фондовую биржу, где их котировка к окончанию торгов превысила цену размещения на 26,6%, составив 41,58 доллара (приблизительно 4400 йен).

Корпоративные управляющие и маскоты-персонажи штампов компании LINE, вышедшей на Нью-Йоркскую фондовую биржу (фотография предоставлена Jiji Press)

17

На заседании Комитета Всемирного наследия Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которое состоялось в Стамбуле, в качестве объектов Всемирного наследия были зарегистрированы «архитектурные творения Ле Корбюзье», в том числе японский Национальный музей западного искусства (расположен в столичном районе Тайто). Таким образом число объектов Всемирного наследия в Японии достигло двадцати.

18

Корпорация SoftBank Group объявила о приобретении приблизительно за 24 млрд фунтов (около 3,3 трлн йен) британской компании-проектировщика микросхем ARM Holdings. Это крупнейшая сделка японской компании по покупке зарубежного предприятия. Благодаря включению в свой состав компании ARM, которая находится на переднем крае полупроводниковых технологий, в том числе по показателям экономичности энергопотребления микрочипов, SoftBank Group рассчитывает укрепить позиции в сфере Интернета вещей (IoT) – бытовой техники, взаимодействующей через сеть Интернет.

19

155-я Премия имени Рюносукэ Акутагавы присуждена 36-летней Мурате Саяка за повесть «Человек минимаркета» (Комбини нингэн). Главная героиня произведения – одинокая продавщица в возрасте за 30 из «комбини» – круглосуточного минимаркета шаговой доступности. При написании книги Мурата воспользовалась собственным опытом работы в таком магазине. Премии имени Наоки Сандзюго удостоен 60-летний Огивара Хироси за произведение «Парикмахерская с видом на море» (Уми но миэру рихацутэн).

Удостоенные премии им. Акутагавы – Мурата Саяка (справа) и премии им. Наоки – Огивара Хироси фотографируются на пресс-конференции лауреатов (фотография предоставлена Jiji Press)

20

Японская национальная организация по туризму опубликовала данные о числе посетивших Японию зарубежных гостей за первое полугодие 2016 года, согласно которым с января по июнь в стране побывало самое большое количество иностранцев за всю историю ведения статистики, 11 миллионов 710 тысяч человек. Впервые число зарубежных путешественников за полугодие превысило 10-миллионную отметку. С другой стороны, как сообщило Японское управление по туризму, в период с апреля по июнь средняя сумма расходов на одного приезжающего составила 159 930 йен. Из-за роста обменного курса японской национальной валюты и других факторов этот показатель уменьшился на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Японская профессиональная футбольная лига (J-League) объявила о заключении 10-летнего контракта с одной из ведущих медиа-групп о правах трансляции матчей. Общая стоимость контракта с британской Perform Group, действие которого начинается в 2017 году, составляет 210 млрд йен. Уже летом 2016 года этот провайдер начинает предоставлять услуги на японском рынке. Он будет транслировать матчи J1-J3.

22

В Японии началось распространение вызвавшего сильный ажиотаж по всему миру приложения для смартфонов – игры Pokemon Go. C одной стороны, ожидается, что игра окажет существенный экономический эффект. Вместе с тем, с увлечёнными происходящим на экране смартфона игроками, не замечающими ничего вокруг, то и дело происходят происшествия и несчастные случаи.

Старшеклассники играют в Pokemon Go в одном из ресторанов «Макдоналдс» токийского района Сибуя (фотография предоставлена Jiji Press)

26

Вооружённый ножами мужчина проник в заведение по уходу за людьми с ограниченными умственными возможностями «Цукуи Ямаюриэн», расположенное в районе Мидори города Сагамихара префектуры Канагава, и устроил резню, убив 19 пациентов. Ещё 26 человек, в том числе двое работников, получили ранения разной степени тяжести. Полиция арестовала по подозрению в совершении данного преступления 26-летнего бывшего работника этого заведения. По числу жертв случай является самым большим массовым убийством за весь послевоенный период.

Выдающаяся японская пианистка Накамура Хироко скончалась от рака толстой кишки в возрасте 72 лет. В 1965 году она стала первым японским лауреатом Международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена (4-й приз). Накамура Хироко входила в состав жюри престижных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

29

На совещании по вопросам монетарной политики руководство Банка Японии приняло решение о дополнительных мерах монетарного смягчения. Сумма приобретения биржевых инвестиционных фондов (ETF) будет увеличена примерно вдвое – с нынешних приблизительно 3,3 трлн до 6 трлн йен в год.

31

В результате состоявшегося голосования на выборах губернатора Токио бывший министр обороны Коикэ Юрико (64 года) одержала победу с большим отрывом от ближайших конкурентов – бывшего министра по общенациональным делам, местной автономии и связи Масуды Хироя (64 года), а также журналиста Торигоэ Сюнтаро (76 лет). Она стала первой женщиной-губернатором японской столицы. Коикэ Юрико, в прошлом переводчица арабского языка и диктор новостей, на протяжении 24 лет была депутатом Парламента Японии.

Глава школы Коконоэ, в прошлом обладатель титула ёкодзуна и победитель 31 большого турнира сумо Тиенофудзи (ЙО) скончался от рака поджелудочной железы в возрасте 61 год. Этот борец невысокого роста завоевал большую популярность благодаря своему захватывающему стилю борьбы. За отважное выражение лица и плотное телосложение он заработал прозвище «Уруфу» – от английского wolf – «Волк».

Борец сумо Тиёнофудзи во время состязаний, сентябрь 1985 г. (фотография предоставлена Jiji Press)

(Статья на японском языке опубликована 1 августа 2016 г.)