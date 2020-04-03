El parque Mitsuike es una parcela de exuberante vegetación con tres encantadores estanques y 78 variedades distintas de cerezo—principalmente somei yoshino, yokohama hizakura y okamezakura. Los sakura pueden disfrutarse durante una buena temporada ya que florecen en distintos momentos.

Parque Mitsuike (Kanagawa)

Variedad : somei yoshino, yokohama hizakura, okamezakura

: somei yoshino, yokohama hizakura, okamezakura Número de árboles : 1.600

: 1.600 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 1-1 Mitsuikekōen, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

: 1-1 Mitsuikekōen, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Sitio web: Gobierno de la prefectura de Kanagawa

Situado en plena metrópolis, este parque atrae a numerosos visitantes que llegan no solo para pasear alrededor de sus tres estanques y sobre los senderos flanqueados por árboles, sino también para utilizar su patio de juegos, su campo de béisbol y otras canchas, sus pistas de tenis y su piscina. Es famoso también el jardín coreano y el centro de visitantes que alberga varias exposiciones.

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(Fotografía del encabezado: © Parque Mitsuike.)