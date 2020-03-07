Le parc Mitsuike, dans la ville de Yokohama, est une parcelle de verdure luxuriante avec trois jolis étangs offrant plus de 70 variétés de cerisiers différents, permettant donc de les admirer pendant une très longue période. Le lieu dispose aussi de nombreux espaces d’activités comme des courts de tennis. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour admirer les cerisiers par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Situé en plein dans la ville de Yokohama, le parc attire de nombreux visiteurs qui viennent se promener le long des sentiers boisés et des trois étangs. Certains profitent aussi de l'aire de jeux, du terrain de baseball, des courts de tennis et de la piscine. Son centre d'accueil abritant diverses expositions est également conseillé.

Parc Mitsuike (Kanagawa)

Adresse : 1-1 Mitsuike-kôen, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken

Nombre d'arbres : 1 600

Floraison : de mi-février à mi-avril

Variétés : somei yoshino, yokohama hizakura, okame-zakura, etc

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre © Parc Mitsuike)