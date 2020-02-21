El pie del monte Kyūshō, sobre el que antaño se asentó el castillo de Tottori, ha sido convertido en un parque en el que hay plantados unos 240 somei yoshino y otros cerezos, principalmente junto al antiguo foso.

Las ruinas del castillo de Tottori en el parque Kyūshō (Tottori)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 240

: 240 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 2-chōme, Higashimachi, Tottori-shi, Tottori

: 2-chōme, Higashimachi, Tottori-shi, Tottori Sitio web: Información Turística de Tottori

El castillo de Tottori es conocido, entre otras cosas, por haber sufrido un despiadado sitio de 200 días organizado por Toyotomi Hideyoshi en 1581 para debilitar a las tropas que lo defendían. Este castillo era en su origen un ejemplo esencial de yamashiro (castillo de montaña) que utilizaba defensas naturales, pero cuando pasó al control de Ikeda Mitsumasa—señor del castillo de Himeji (hoy un tesoro nacional)—en el período Edo, se replicó el estilo de este último y la fortaleza fue trasladada al pie de la montaña. Desde entonces Himeji y Tottori fueron conocidos como castillos “hermanos”. El parque Kyūshō, donde se encuentran los restos del castillo, es hoy un enclave popular para disfrutar de los cerezos iluminados por la noche.

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(Fotografía del encabezado: © Prefectura de Tottori.)