Au pied du mont Kyûshô, sur lequel s’érigeait autrefois le château de Tottori, s’étend un parc avec quelque 240 cerisiers plantés le long des douves. La floraison est visible de la fin mars au début avril, et le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le château de Tottori est historiquement célèbre pour avoir été assiégé pendant 200 jours par le seigneur de guerre Toyotomi Hideyoshi en 1581, jusqu’à laisser mourir de faim toute la garnison défensive. L’édifice était à l’origine un robuste château de montagne (yamashiro), mais en passant entre les mains d’Ikeda Mitsumasa, le seigneur du château de Himeji, pendant l’époque d’Edo, ce dernier décida de reconstruire le donjon principal au pied de la montagne. C’est pourquoi le château de Tottori et celui de Himeji sont connus comme « les châteaux jumeaux ».

Les ruines du château de Tottori (Tottori)

Adresse : 2-chôme, Higashimachi, Tottori-shi, Tottori-ken

Nombre d’arbres : 240

Floraison : fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : 24h/24

Entrée gratuite

Site Web (en japonais)

(Photo de titre © Préfecture de Tottori)