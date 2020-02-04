El parque Makino recibe su nombre de Makino Tomitarō, un nativo de Sakawa que es considerado el padre de la botánica japonesa. Además de los somei yoshino, el parque contiene muchas variedades de cerezos, algunos de los cuales, como el ōshimazakura, el sendaiyazakura o el wakakinosakura, fueron identificados y bautizados por el propio Makino.

Parque Makino (Kōchi)

Variedad: Somei yoshino, yamazakura, etc.

Somei yoshino, yamazakura, etc. Número de árboles: 350

350 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas Comida y bebida: se vende en tiendas durante el festival de los cerezos en flor

se vende en tiendas durante el festival de los cerezos en flor Entrada: gratuita

gratuita Dirección: 2458 Kō, Sakawa-chō, Takaoka-gun, Kōchi

2458 Kō, Sakawa-chō, Takaoka-gun, Kōchi Sitio web: Visit Kochi

En este parque se ha trabajado sin descanso para mantener los cerezos jóvenes y vigorosos reemplazando los árboles más envejecidos por otros más jóvenes cada 10 años. Durante el festival de los cerezos en flor se abren tiendas que venden comida y bebida, incluyendo alcohol. Estas tiendas ofrecen también espacios para hacer el hanami por una tarifa, una oferta popular entre los visitantes a los que les gusta disfrutar de los yozakura en la noche. El pueblo de Sakawa es también famoso por su sake, y su mayor bodega, Tsukasabotan, se encuentra cerca del parque Makino.

(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de Sakawa.)