Le parc Makino doit son nom à Makino Tomitarô, considéré comme le père de la botanique japonaise. Cet espace vert comprend de nombreuses variétés de fleurs de cerisier différentes, dont certaines ont été identifiées et nommées par Makino lui-même. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Des efforts continus ont été faits pour garder les cerisiers du parc en pleine forme en remplaçant les arbres vieillissants par des arbres plus jeunes tous les 10 ans. Pendant le festival des cerisiers en fleurs, en plus de la nourriture et des boissons en vente, il est également possible de profiter de sièges spéciaux (payants) pour s’installer jusqu’au soir et apprécier les cerisiers illuminés.

Le parc Makino (Kôchi)

Adresse : Kô-2458, Sakawa-chô, Takaoka-gun, Kôchi-ken

Nombre d’arbres : 350

Floraison : fin mars

Variétés : somei yoshino, yama-zakura, ôshima-zakura, sendaiya-zakura, etc

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre © Association de tourisme du bourg de Sakawa)