Парк Макино назван в честь Макино Томитаро, уроженца Сакавы, которого считают отцом японской ботаники. Помимо сомэй ёсино, в парке есть множество других сортов цветущей сакуры, некоторые из которых, такие как оосимадзакура, сэндайядзакура и вакакиносакура, были идентифицированы самим Макино и получили свои названия от него.

Здесь постоянно работают над тем, чтобы сохранить вишнёвые деревья в парке молодыми и сильными, заменяя стареющие сакуры более молодыми каждые 10 лет. Во время праздника цветения сакуры открываются лотки, торгующие едой и напитками, в том числе алкогольными. За дополнительную плату они также предлагают места для ханами – эта услуга популярна среди тех, кто хочет насладиться ночным видом на сакуру – ёдзакура. Сакава также славится местным сакэ, и самый большой завод сакэ, Цукасаботан, находится по соседству с парком Макино.

Парк Макино (преф. Сага)

Сорта: сомэй-ёсино, ямадзакура и другие

Количество деревьев: 350

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Часы работы: открыто постоянно

Еда, напитки: продаются в лотках во время праздника цветения сакуры

Вход: бесплатно

Адрес: 2458 Kō, Sakawa-chō, Takaoka-gun, Kōchi

Вебсайт «Посетите Коти» (парк Макино, на англ. яз.)

Фотография к заголовку: © Туристическая ассоциация Сакавы