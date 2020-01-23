El parque presume de contar con unos 2.600 cerezos plantados a lo largo del camino que lleva al santuario de Mochio y sus áreas circundantes. Un paisaje espectacular espera a aquellos que se acerquen a través del hermoso “túnel de sakura” y suban los 290 peldaños de piedra hasta este santuario en lo alto de una colina.

Parque Mochio (Miyazaki)

Variedad: Somei yoshino, yaezakura

Somei yoshino, yaezakura Número de árboles: 600

600 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas Picnic: sí

sí Entrada: gratuita

gratuita Dirección: 6633 Yokoichi, Miyakonojō-shi, Miyazaki

6633 Yokoichi, Miyakonojō-shi, Miyazaki Sitio web: Asociación del Turismo de Miyakonojo (Parque Mochio)

El Festival de los Cerezos en Flor de Miyakonojō Mochio se celebra cada año cuando los sakura han florecido plenamente. En este parque los cerezos son iluminados por la noche, lo que, junto con las filas de puestos de comida del festival, atrae a muchos vecinos del lugar y turistas en esta época. Un enclave popular entre las parejas es el monumento a la plantación de los árboles del parque dedicado a las personas que se aman, y del que se dice que trae la felicidad cuando se hace sonar su campana.

Fotografía del encabezado: © Ciudad de Miyakonojō.