В парке Мотио насчитывается около 2600 деревьев сакуры у дороги к святилищу Мотио и в прилегающих районах. Можно получить незабываемые впечатления, если прогуляться по красивому «тоннелю сакуры» и подняться по 290 каменным ступеням к святилищу на вершине холма.

Праздник цветения сакуры Мияконодзё Мотио проводится каждый год в сезон цветения. Ночная подсветка сакуры и ряды праздничных лавок с едой привлекают как местных жителей, так и туристов. Популярным местом у влюблённых пар является монумент посадки деревьев у «дороги любви», где можно позвонить в колокол, что, говорят, приносит счастье.

Парк Мотио (Кагосима)

Сорт: сомэй-ёсино, яэдзакура

Количество деревьев: 2600

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Часы работы: открыто постоянно, можно проводить пикники

Вход: бесплатно

Адрес: 6633 Yokoichi-chō, Miyakonojō-shi, Miyazaki

Вебсайт Туристической ассоциации г. Мияконодзё (парк Мотио, на англ. яз.)

Фотография к заголовку: © г. Мияконодзё