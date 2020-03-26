Ce parc abrite près de 2 600 cerisiers qui ont été plantés le long du chemin vers le sanctuaire de Mochio et ses environs, dans la préfecture de Miyazaki. Une vue spectaculaire attend ceux qui se promènent dans le magnifique « tunnel de cerisiers » et montent les 290 marches en pierre jusqu’au sanctuaire sur la colline. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le festival des fleurs Miyakonojô Mochio a lieu chaque année lorsque les cerisiers sont en pleine floraison. La nuit, les arbres y sont illuminés, et des rangées de stands de nourriture attirent aussi bien les habitants que les touristes. Un endroit populaire pour les couples est le monument de plantation d’arbre pour les amoureux, censé faire le bonheur de ceux qui sonnent sa cloche.

Le parc de Mochio (Miyazaki)

Adresse : 6633 Yokoichi-chô, Miyakonojô-shi, Miyazaki-ken

Nombre d’arbres : 2 600

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, yae-zakura

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : © Ville de Miyakonojô)