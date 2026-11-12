El ex primer ministro Fukuda Yasuo falleció el 22 de octubre a los 90 años. Había asumido el cargo 19 años antes, en septiembre de 2007. Aunque solo gobernó un año, durante mucho tiempo se siguió contando con él para las relaciones con Asia, especialmente con China, por ser un “hombre sensato”, una figura poco común en la política actual.

No hacer a los demás lo que a uno no le gustaría que le hicieran

El 30 de octubre, el funeral de la familia Fukuda, celebrado en el barrio tokiota de Aoyama, congregó a numerosas figuras de la política, la empresa, la universidad y los medios de comunicación, entre ellas la primera ministra Takaichi Sanae, el ministro de Defensa Koizumi Shinjirō y los ex primeros ministros Kishida Fumio e Ishiba Shigeru. El diputado Fukuda Tatsuo, hijo mayor del fallecido, lo recordó en su discurso como anfitrión del funeral con estas palabras: “Mi padre hablaba poco, incluso en familia. En cambio, siempre nos decía que no traicionáramos a nadie y que actuáramos siempre con sentido común”.

En octubre de 2017 antiguos simpatizantes de Fukuda se reunieron en Takasaki (prefectura de Gunma), en la que había sido su circunscripción. Allí pronunció estas palabras.

“Los seres humanos provocan conflictos. Pero, si no dejamos de enfrentarnos, la humanidad no podrá sobrevivir. ¿Qué podemos hacer entonces? No hacer a los demás lo que a uno no le gustaría que le hicieran. Hay que ponerse en el lugar del otro y buscar un punto de acuerdo. Esta enseñanza vale para cualquier época. El presente no lo es todo. Y eso vale aún más para las relaciones entre países. No hay que hacer lo que sabemos que molesta a la otra parte”.

Esta forma de pensar estaba en la base de la filosofía diplomática de Fukuda. De ella nació su convicción de que “evitar la guerra es el objetivo último de la política”. También explica que Fukuda se esforzara por mantener el diálogo con China y se ganara la confianza de sus dirigentes, pese a que algunos sectores de la extrema derecha lo tachaban de “servil con China”.

Tras graduarse en la Universidad de Waseda, trabajó 17 años en la petrolera Maruzen, hoy Cosmo Oil, hasta que decidió entrar en política a instancias de su padre, Fukuda Takeo, que había sido primer ministro. Tenía ya 53 años cuando fue elegido por primera vez diputado de la Cámara de Representantes. Pese a su tardío desembarco en la política, Fukuda empezó a hacerse respetar cuando asumió el cargo de secretario jefe del Gabinete en los Gobiernos de Mori Yoshirō y Koizumi Jun’ichirō.

Koizumi había nombrado ministra de Asuntos Exteriores a Tanaka Makiko por su popularidad, pero los continuos choques de esta con los funcionarios del ministerio acabaron por paralizarlo y Fukuda pasó a ejercer también, de hecho, las funciones de ministro de Exteriores. Por entonces estrechó su relación con Howard Baker, embajador de Estados Unidos en Japón durante la presidencia de George W. Bush, y gestionó los asuntos pendientes tras los atentados del 11 de septiembre, a la vez que entabló con el embajador chino, Wang Yi (actual ministro de Relaciones Exteriores y miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino), una relación que les permitía ponerse en contacto por teléfono móvil.

Veía con escepticismo, sin embargo, la insistencia del primer ministro Koizumi en visitar el santuario de Yasukuni. Dada la airada reacción de China y Corea del Sur y sus graves consecuencias diplomáticas, cabe pensar que Fukuda aplicaba su criterio pragmático de “evitar lo que molesta a la otra parte”.

Objetos conmemorativos de Fukuda expuestos en el tanatorio de Aoyama, en Tokio. (Fotografía del autor)

En busca de una salida a la controversia de Yasukuni

En diciembre de 2001, Fukuda constituyó un grupo asesor a título personal como secretario jefe del Gabinete para estudiar cómo lograr que “cualquiera pueda, sin reparos, rendir sincero homenaje a los caídos en la guerra y a las demás víctimas, y rezar por la paz”. En diciembre de 2002, el grupo recomendó crear “un recinto conmemorativo nacional, permanente y laico”. Según se cuenta, Fukuda alzó la voz contra Abe Shinzō, entonces secretario jefe adjunto del Gabinete y miembro del grupo, cuando este abandonó la reunión antes de que terminara por su postura favorable a Yasukuni.

Fukuda siguió buscando una salida a la controversia de Yasukuni. En diciembre de 2005 visitó en solitario el monumento nacional a las víctimas de los bombardeos de la guerra del Pacífico, situado en el monte Tegara, en Himeji (prefectura de Hyōgo), y depositó allí una ofrenda floral. El monumento se erigió en 1956 en memoria de las víctimas civiles, que carecían de medios para defenderse.

Fukuda diría más tarde: “Es importante que el emperador y el primer ministro puedan acudir allí una vez al año sin reparos y comprometerse a no volver a hacer la guerra”. Sin embargo, tras la renuncia de Koizumi, hubo quienes quisieron promover la candidatura de Fukuda a la presidencia del Partido Liberal Democrático (PLD) en septiembre de 2006 bajo la bandera de un “recinto conmemorativo nacional”, por lo que Fukuda vio el peligro y tomó distancias. Optó por no presentarse a aquellas elecciones internas, que acabaría ganando Abe, y dejó una frase: “No hay señales de vida”.

Cuando visitó China en diciembre de 2007 como primer ministro, su caligrafía tuvo una buena acogida al transformar la máxima “Estudiar lo antiguo para conocer lo nuevo” (温故知新) en “Estudiar lo antiguo para crear lo nuevo” (温故創新). Sin embargo, le tocó lidiar con un Parlamento dividido entre las dos cámaras, herencia de la severa derrota que había sufrido el PLD en las elecciones a la Cámara de Consejeros bajo el Gobierno de Abe, y dimitió al cabo de un año. En la rueda de prensa en la que anunció su dimisión, un periodista le dijo que hablaba “como si el asunto no fuera con él”, y Fukuda replicó: “Yo soy distinto de usted. Soy capaz de verme con objetividad”, una respuesta que cayó mal y que también reflejaba su sentido de la dignidad.

El primer ministro Fukuda Yasuo estrecha la mano del presidente chino Hu Jintao (izquierda) antes de la cumbre entre Japón y China, el 7 de mayo de 2008, en la sede del Gobierno en Tokio. (Jiji Press)

Los preparativos del encuentro entre Abe y Xi

En la década de 2010, el ascenso de China como potencia económica, tras superar a Japón, contribuyó al deterioro de la imagen que las poblaciones de ambos países tenían la una de la otra. Abe regresó al poder a finales de 2012, pero la celebración de una cumbre entre Japón y China seguía sin vislumbrarse.

Abe pidió entonces a Fukuda que allanara el camino para la reunión. Sus convicciones políticas distaban mucho, pero aunaron esfuerzos porque coincidían en que no se podía dejar que la relación entre Japón y China siguiera deteriorándose. Fukuda viajó discretamente a China en junio y julio de 2014 y planteó al presidente Xi Jinping la posibilidad de reunirse con Abe. Esas gestiones abrieron el camino al primer encuentro entre Abe y Xi, en noviembre de ese mismo año.

Por parte china, Wang Yi sirvió de enlace con Fukuda. Tras dejar el cargo de primer ministro, Fukuda viajó con frecuencia a China y Wang llegó a desplazarse desde Pekín hasta Shanghái para verlo durante un viaje privado. Probablemente Fukuda fue también el político japonés con el que más veces se reunió Xi Jinping.

Tanino Sakutarō, exembajador de Japón en China, era amigo íntimo de Fukuda desde la escuela primaria, cuando formaban pareja de lanzador y receptor en un equipo infantil de béisbol. A Fukuda le preocupaba mucho que Wang Yi, convertido en un leal servidor de Xi Jinping, encabezara ahora las críticas a Japón. “Fukuda se distinguía por su serenidad y su objetividad. Hoy más que nunca hace falta alguien como él, capaz de tender puentes”, recuerda Tanino.

Su padre, Takeo, dejó un diario minucioso. A partir de él se publicó en 2021 Hyōden Fukuda Takeo (Fukuda Takeo: una biografía crítica; Ed. Iwanami Shoten). Fukuda también llevaba un diario en el que consignaba su actividad política. Dada su reserva a la hora de hablar de sí mismo, el estudio de ese diario podría aportar nuevos datos sobre las negociaciones con Corea del Norte por los secuestros de ciudadanos japoneses, las conversaciones sobre una “gran coalición” en un Parlamento dividido e incluso los matices de sus conversaciones con Xi Jinping.

(Traducido al español del original en japonés.)