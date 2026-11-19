Surgido en la segunda mitad del período Edo en la gran ciudad hoy conocida como Tokio, el Edo kiriko es una artesanía con más de 200 años de tradición ininterrumpida. Lejos de limitarse únicamente a conservar los patrones tradicionales, este cristal tallado ha cautivado al público durante años gracias a la flexibilidad con la que se ha ido adaptando a las necesidades de cada época.

Una artesanía que va más allá de la mera conservación

En el taller Horiguchi Kiriko, situado en un barrio residencial del distrito tokiota de Edogawa, el blanco de la decoración interior hace juego con los utensilios. El único sonido que se oye es el suave ronroneo de las ruedas que tallan el vidrio; más que un taller de artesanía tradicional, el espacio parece el laboratorio de alguna universidad o de un centro de investigación.

La mitad de los aprendices del taller son mujeres.

La imagen que muchos tienen del Edo kiriko es seguramente la de vasos de cristal tallado de vidrio rojo o azul, adornados con detallados patrones; objetos artesanales clásicos donde los haya. Y sin embargo, entre los productos del taller Horiguchi Kiriko encontramos una amplia gama de productos que se alejan en gran medida de esa idea; desde piezas puramente transparentes o decoradas con rayas de un solo color, hasta diseños sencillos de uso diario para la mesa del hogar.

En la era Shōwa (1926-1989) tuvieron mucho éxito ciertos artículos con cristal tallado al estilo Edo kiriko, como los ceniceros o las pitilleras, pero el paso del tiempo hizo que se dejaran de producir y el tipo de demanda cambió. Siempre en busca de nuevos horizontes, Horiguchi Kiriko colabora hoy con diversas empresas en ámbitos tan variados como la iluminación para salones de hoteles, componentes de relojes de lujo, pendientes o accesorios para el pelo.

Horiguchi Kiriko ofrece una gran cantidad de productos que se alejan de la imagen convencional del Edo kiriko.

“Lo distintivo del Edo kiriko es la flexibilidad con la que se ha ido adaptando a los tiempos para seguir cubriendo las necesidades del usuario. En ese sentido, no tener el aspecto del típico Edo kiriko es también algo típico del Edo kiriko”, explica Horiguchi Tōru, quien también es conocido por su nombre artístico Shūseki III.

Horiguchi Tōru.

Sorprender al usuario

Las condiciones para que una pieza se considere Edo kiriko son solo cuatro: tiene que ser de vidrio, hecha a mano, creada principalmente con herramientas rotatorias, y producida en la región de Kantō, con el distrito tokiota de Kōtō como centro principal.

Durante las eras Meiji (1868-1912) y Taishō (1912-1926) el sílice usado para la producción de vidrio se traía desde la prefectura de Fukushima en barco; esto hizo que surgieran numerosos talleres a lo largo del río Arakawa, donde se solía descargar la mercancía. La mención del distrito de Kōtō “como centro principal” se debe a que incluso hoy en día, el 60 % de los cerca de 45 talleres que forman la Asociación Cooperativa de Edo Kiriko se encuentran en dicho distrito; si se incluyen los talleres de los distritos de Sumida, Edogawa y Katsushika, se trataría casi del 90 % del total.

Así, si bien es cierto que existen patrones decorativos típicos del Edo kiriko, como el kiku-tsunagi (crisantemos entrelazados), el ichimatsu (ajedrezado), o el nanako (rombos con relieve), no hay ninguna norma que obligue a utilizarlos; el nivel de libertad creativa es por lo tanto muy grande.

Según Horiguchi, “la esencia de este arte es trabajar el vidrio de manera que sorprenda y cautive al usuario.” Acto seguido nos muestra a qué se refiere exactamente.

El vaso de cristal que pone sobre la mesa es de un diseño moderno y sencillo, con alargadas tallas verticales de forma ovalada dispuestas una junto a otra.

Observando el vaso desde un lateral, destaca la sencillez de su diseño.

Cuando Horiguchi toma el vaso y lo torna hacia mí para que pueda ver el fondo, no puedo evitar dejar escapar una exclamación. La luz se extiende desde el centro como si fueran pétalos, proyectando en el interior del vaso complejas formas que acaban por crear un espectacular patrón.

Se trata de una pieza de la colección Mangeyō (“caleidoscopia”), serie emblemática de Horiguchi Kiriko. Haciendo justicia a su nombre, provoca la misma deslumbrante sensación que cuando se mira por un caleidoscopio.

Al inclinar el vaso se aprecia el intrincado tallado que esconde su interior.

La siguiente sorpresa llega cuando Horiguchi vierte agua en el vaso. A medida que la superficie del agua sube, el complejo patrón del fondo del vaso parece alzarse como una torre. Es casi como si la catedral de Colonia o alguna otra obra maestra de la arquitectura gótica se me apareciera en cada una de las tallas ovaladas.

Dentro de los grandes cortes ovalados surgen complejas formas.

Hasta conseguir el efecto visual deseado, cuenta Horiguchi, se ha de crear prototipo tras prototipo. Para esto, se basa en la experiencia acumulada en cuestiones como la manera en la que cada tipo de corte refleja la luz, o el efecto de este o aquel ángulo; o de cómo difiere el aspecto de cierto tallado al mirarlo desde un lado o desde arriba.

Lo importante al crear una pieza, subraya, es dejar algo “en blanco” que el usuario de la pieza pueda rellenar.

“La culminación de la pieza no es el momento en el que se termina de fabricar en el taller. Es cuando el usuario llena el vaso y lo inclina —o lo adorna con una flor— cuando se convierte en un objeto que, espero, no solo cumple sino que consigue superar expectativas”.

El vidrio llegó a Japón en el siglo III y IV a. C. en forma de pequeñas cuentas esféricas traídas desde el continente asiático; llegó a haber épocas en las que en el mismo país se producían grandes cantidades de adornos de cristal, como las magatama o abalorios con forma de gota curvada. Incluso a día de hoy, en el Shōsōin —la Casa del Tesoro del templo Tōdaiji, en Nara— se conserva un cuenco de cristal tallado designado tesoro nacional que fue traído en su momento de la Persia sasánida del siglo VI (actual Irán). No obstante, el desarrollo de la alfarería a partir de la era Heian (794-1185) trajo consigo un declive en la fabricación de vidrio de Japón. Fue así como empezó un largo periodo de inactividad en la producción de vidrio que duraría hasta mediados del siglo XVI, cuando dio comienzo el comercio con los portugueses.

Los orígenes del Edo kiriko se remontan a unos siglos más tarde, en la década de 1830. Según se cree, sus inicios llegaron de la mano de Kagaya Kyūbei, un comerciante de vidrio de Edo (actual Tokio) que comenzó a trabajar sobre el cristal usando un mineral llamado esmeril. Unos 50 años más tarde, el ingeniero Emanuel Hauptmann fue invitado a venir desde Inglaterra para trabajar en una fábrica estatal de vidrio. Hauptmann trajo consigo nuevas formas de trabajar el vidrio, gracias a lo cual la técnica de tallado mediante ruedas giratorias acabó por establecerse en Japón.

Sin duda a los japoneses del periodo Edo aquel cristal les debió parecer algo tan bonito como novedoso.

Horiguchi tiene muy presente la historia del Edo kiriko, una artesanía que debe su existencia a la cultura de los comerciantes y gente común de Edo. “Yo creo que Kagaya Kyūbei pensaría: ‘voy a crear algo que nadie ha visto todavía, ya verás como se sorprende la gente’. Entonces no había ninguna tradición que hubiera que conservar; definitivamente se tuvo que devanar los sesos pensando qué producto podría crear. Precisamente en eso consiste, para mí, el Edo kiriko”.

Una elección propia y no una simple herencia

Tras graduarse en la universidad, Horiguchi entró en la empresa Horiguchi Glass, una compañía fundada por su abuelo Ichio —el primero en tomar el nombre artístico “Shūseki”—. Allí, pulió sus habilidades bajo la tutela del que fuera el mayor discípulo de su abuelo, Shūseki II, para después independizarse en 2008 y fundar Horiguchi Kikiko. En casa nunca le habían pedido que se hiciera cargo del negocio familiar; fue él mismo, cuando era estudiante de escuela secundaria, quien tomó la decisión de dedicarse al cristal tallado.

Los cuatro aprendices de Horiguchi son jóvenes sin ningún parentesco con él a los que ha traído hasta aquí su fascinación por el Edo kiriko. Horiguchi explica que, ya que decidieron escoger la vida del artesano tradicional pese a todas las opciones existentes, quiso diseñar el taller de manera que pudieran trabajar de la manera más agradable posible.

Horiguchi junto a sus cuatro aprendices. Las batas de trabajo hechas a medida rezuman estilo.

Las batas de trabajo hechas a medida también son una elección de Horiguchi. Al estar hechas de lino, son transpirables y ligeras, y cuentan también con amplios bolsillos. En la parte trasera tienen una larga apertura para poder sentarse fácilmente a hacer tareas de talla o pulido, mientras que en la zona superior de la espalda lucen una alforza que hace que se pueda inclinar el torso sin problemas.

La parte posterior tiene una alforza o pliegue diseñado para poder inclinarse hacia adelante, algo frecuente en las labores del taller.

La culminación de la pieza llega al darle uso

La industria del cristal tallado en Japón se enfrenta actualmente a un panorama difícil, marcado por la competencia con los precios de productos extranjeros y un menguante número de fábricas en el país. Pese a esto, Horiguchi trabaja duro para garantizar la fiabilidad de su marca.

En contraste con aquellas obras que reflejan el carácter individual de cada artesano, para las piezas vendidas bajo su marca Horiguchi ha creado detallados manuales de producción. Cada producto tiene un dossier propio que además de mostrar un minucioso plano, incluye más de 30 fases del proceso de elaboración.

Según explica, se ha de evitar que ni siquiera alguien del gremio pueda tomar una pieza y reconocer exactamente quién la talló. El poder mantener una calidad constante y sin diferencias entre piezas independientemente del artesano que las haya creado es, afirma Horiguchi, un orgullo como fabricante.

“Lo normal suele ser dejar de vender los modelos anteriores cuando se lanza un nuevo producto, pero en Horiguchi Kiriko rara vez hacemos eso”. La idea es poder atender a la demanda de aquellos usuarios que quieren el mismo producto, ya sea porque se les ha roto una pieza a la que tenían mucho cariño o porque uno de los vasos de un juego se ha resquebrajado, por ejemplo. Fiel a su noción de que “la culminación de la pieza llega al darle uso”, Horiguchi siempre tiene así al usuario en mente.

Documento para la elaboración de una pieza, con minuciosas instrucciones como el ángulo de cada corte individual o su profundidad. Este material se comparte en Horiguchi Kiriko como un recurso para el control de calidad.

Durante nuestra entrevista, Horiguchi observa con atención los movimientos del fotógrafo mientras éste toma fotos de algunas piezas de cristal. Mueve las vitrinas para que el fotógrafo pueda moverse más cómodamente, quita alguna mota de polvo; todo con la dedicación de un verdadero asistente de fotografía.

“Cada vez que vienen a sacar fotos de mi cristal tallado, me siento como si fuera una supermodelo de revista”, ríe con ironía. Sin duda es un producto del deseo de que las fotografías reflejen al máximo el atractivo de sus obras.

Echando un vistazo a las fotos tomadas en la cámara, su voz se enciende, entusiasmado:

“Ni yo había visto hasta ahora esta faceta del Edo kiriko”.