El acoso por parte de clientes, conocido en Japón como kasuhara (del inglés customer harassment), incluye insultos y agresiones físicas. Según una encuesta, el 15 % de las empresas sufrió este tipo de abusos en el último año. Desde octubre de 2026 está en vigor una ley que obliga a las empresas a adoptar medidas contra estas conductas, por lo que muchas se apresuran a ponerlas en práctica.

Algunas empresas aseguran que “no les queda más remedio que soportarlo”

Según una encuesta realizada en septiembre de 2026 por Teikoku Databank entre 22.095 empresas (con una tasa de respuesta del 46,3 %), el 15,3 % declaró haber sufrido acoso por parte de clientes en los 12 meses anteriores. Según el tamaño de la entidad, el porcentaje alcanzó el 23,9 % entre las grandes empresas, el 13,8 % entre las pymes y el 12,3 % entre las empresas más pequeñas, lo que refleja que las compañías de mayor tamaño, con un mayor contacto directo con los clientes, tienden a verse más expuestas.

Por sectores, el comercio minorista registró la mayor incidencia, con un 31,1 %, ya que sus trabajadores atienden directamente a los clientes y reciben numerosas reclamaciones sobre devoluciones y precios. Le siguieron el sector financiero, el inmobiliario y los servicios, lo que pone de relieve la frecuencia de estos abusos en actividades “B2C” (business to consumer, “negocio hacia el cliente”), orientadas al consumidor final.

Por otra parte, también se dan casos de acoso en sectores “B2B”, en los que predominan las operaciones entre empresas, cuando las compañías subcontratistas sufren abusos por parte de quienes les encargan los trabajos. Un mayorista de piedra para la construcción y productos cerámicos explicaba: “Nos hallamos en una posición muy débil en la relación comercial y, para proteger el sustento de nuestros empleados no tenemos más remedio que soportar ciertos abusos injustificados por parte del contratista principal”.

El 1 de octubre de 2026 entró en vigor la reforma de la Ley de Promoción Integral de las Políticas Laborales, que obliga a las empresas a establecer medidas para prevenir el acoso de clientes, en lugar de dejar la respuesta a esos incidentes en manos de cada trabajador. En la encuesta de Teikoku Databank, el 68,9 % de las empresas respondió que ya estaba adoptando medidas o que tenía previsto hacerlo.

Un 30 % de las empresas aún no ha adoptado medidas; Teikoku Databank señala que “ante el agravamiento de la escasez de mano de obra y la importancia de captar y retener empleados, cada vez resulta más necesario crear un entorno en el que se pueda trabajar con tranquilidad”.