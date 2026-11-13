Keiko Fujimori, descendiente de japoneses de tercera generación que asumió la presidencia de Perú en julio de este año, visitará Japón y se reunirá con la primera ministra Takaichi Sanae. Además de la ampliación del comercio y la inversión entre ambos países, abordarán el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos, entre otros temas. Repasamos las relaciones entre Japón y Perú hasta la fecha.

Alrededor de 200.000 peruanos con raíces japonesas

Perú fue el primer país de América Latina con el que Japón estableció relaciones diplomáticas, en 1873. Entre 1899 y 1923, numerosos japoneses emigraron al país bajo contrato y trabajaron en plantaciones de caña de azúcar y otros sectores. Tras superar diversas etapas difíciles, como la ruptura de relaciones diplomáticas durante la guerra, en la actualidad alrededor de 200.000 descendientes de japoneses (nikkei) forman parte de la sociedad peruana.

Alberto Fujimori, quien asumió la presidencia de Perú en 1990, era descendiente de japoneses de segunda generación, hijo de padres que emigraron desde Kumamoto; por su parte, la presidenta Keiko Fujimori, que tomó posesión del cargo en julio de este año, es su hija mayor y pertenece a la tercera generación.

Asimismo, el primer alcalde del pueblo de Machu Picchu, situado al pie de las ruinas homónimas del antiguo Imperio inca, fue Nouchi Yokichi, originario de la aldea de Ōtama, en la prefectura de Fukushima, quien llegó a Perú como inmigrante contratado en 1917. Nouchi se ganó la confianza de los habitantes al canalizar agua del río para mejorar las cosechas y llevar electricidad al pueblo mediante energía hidroeléctrica, entre otras iniciativas. Cuando la localidad sufrió un grave deslizamiento de tierra, participó activamente en las labores de reconstrucción.

En el billete de 200 soles, el de mayor denominación de Perú, en circulación desde diciembre de 2023, figura el retrato de la pintora nikkei Tilsa Tsuchiya. Hija de un inmigrante japonés y de una mujer de ascendencia china, pertenecía a la segunda generación de descendientes de japoneses. Con un estilo singular que incorporaba elementos europeos a la mitología indígena peruana, está considerada una de las figuras más influyentes del arte peruano del siglo XX.

Japón importa recursos como el cobre, el petróleo y el gas natural licuado

En el comercio entre Japón y Perú, el predominio de las importaciones japonesas se ha consolidado desde la década de 2000. En 2025, las importaciones procedentes de Perú ascendieron a 529.600 millones de yenes, frente a los 121.800 millones de yenes en exportaciones desde Japón. Japón importa principalmente recursos minerales y energéticos, como cobre, petróleo, gas natural licuado (GNL), zinc y mineral de hierro. Por su parte, las exportaciones desde Japón se centran en equipos de transporte, como automóviles, y maquinaria.

Principales acontecimientos entre Japón y Perú

1873 - Establecimiento de relaciones diplomáticas (las primeras de Japón en América Latina).

1899 - Llegan a Perú 790 japoneses a bordo del Sakura Maru, en la primera inmigración japonesa organizada a América del Sur.

1941-1942 - Ruptura de relaciones diplomáticas a raíz de la guerra del Pacífico. Parte de la población nikkei es trasladada a campos de internamiento en Estados Unidos.

1952 - Restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

1990 - Alberto Fujimori, descendiente de japoneses de segunda generación, asume la presidencia.

1996-1997 - Toma de la residencia del embajador de Japón en Perú por una guerrilla armada (resuelta unos cuatro meses después mediante una operación militar).

2000 - El presidente Fujimori anuncia su renuncia durante una visita a Japón y permanece en el país.

2011 - Firma del Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y Perú.

2012 - Entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y Perú.

2016 - Ambos países se reconocen mutuamente como “socios estratégicos”.

2023 - 150.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

2024 - Celebración de la cumbre de líderes del APEC en Lima. En la reunión bilateral, se acuerda una declaración conjunta para fortalecer la asociación estratégica y una hoja de ruta para el período 2024-2033.

2026 - Keiko Fujimori, descendiente de japoneses de tercera generación, asume la presidencia.