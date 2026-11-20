Sasaki Rintarō, quien jugó béisbol universitario en la Universidad de Stanford antes de firmar con los Marlins de Miami, forma parte de una tendencia creciente: jugadores de béisbol de bachillerato japoneses que evitan la Liga Japonesa de Béisbol Profesional y se dirigen a universidades estadounidenses en busca de una carrera en las Grandes Ligas.

Sasaki rechaza una oferta de SoftBank

Sasaki Rintarō, figura destacada del béisbol de institutos en Japón, sacudió el mundo del béisbol japonés con su decisión de renunciar a la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB, por sus siglas en inglés) para jugar en las Grandes Ligas de Estados Unidos (MLB). En declaraciones a la prensa en Miami en julio, tras unirse a los Marlins, el poseedor del récord histórico de jonrones en el bachillerato japonés compartió sus ambiciones para su nuevo club.

Hablando en inglés, Sasaki admitió que “va a ser difícil” pero afirmó su determinación de triunfar en la MLB. “Trabajaré para mejorar. El bateo, la defensa, el corrido de bases, todo lo físico”. También mencionó entre sus objetivos mejorar su inglés y aprender español, un guiño a la herencia multilingüe de Miami.

Sasaki, quien jugó para el instituto Hanamaki Higashi en la prefectura de Iwate, sigue los pasos de otros exalumnos del mismo centro que ahora están en la MLB: Ohtani Shōhei de los Dodgers y Kikuchi Yūsei de los Ángeles Angels. Su padre, Sasaki Hiroshi, también es una figura muy conocida, ya que entrenó tanto a Ohtani como a Kikuchi en Hanamaki.

Todas las miradas estaban puestas en el joven Sasaki, quien durante su etapa en el bachillerato conectó la cifra récord de 140 jonrones. Sin embargo, en lugar de seguir el camino convencional hacia la liga profesional japonesa tras graduarse, Sasaki se dirigió a Estados Unidos para jugar béisbol universitario en la poderosa Universidad de Stanford.

En Japón, los estudiantes universitarios que aspiran a convertirse en profesionales deben esperar hasta al menos su cuarto año para poder presentar una solicitud a la Federación de Béisbol Universitario de Japón.

Sasaki cumplió los requisitos para el draft de la MLB al cumplir 21 años en abril de 2026, lo que, bajo una regla especial para jugadores universitarios, también lo habilitó para el draft de la NPB del año anterior. En otoño de 2025, tanto los Fukuoka SoftBank Hawks como los Yokohama DeNA BayStars compitieron por Sasaki, y los Halcones ganaron los derechos de negociación.

Jōjima Kenji, director de béisbol de los Halcones de Softbank, habla con los periodistas después de que el equipo asegurara los derechos para negociar con el jugador de cuadro interior de la Universidad de Stanford, Sasaki Rintarō, en el draft de la NPB de 2025, en un hotel de Tokio el 23 de octubre de 2025. (© Fotografía de agencia/Jiji)

A pesar de los intentos de los Halcones por convencer a Sasaki, él se mantuvo enfocado en jugar béisbol en la MLB y fue seleccionado por los Marlins en la octava ronda del draft de julio.

Durante mucho tiempo ha sido una práctica habitual que los jugadores japoneses que esperan jugar en las Grandes Ligas comiencen sus carreras profesionales en un club japonés antes de pasar a un equipo de la MLB. Ohtani se enfrentó a la difícil elección de convertirse en profesional en Japón o aspirar a la MLB, y finalmente decidió unirse a los Hokkaidō Nippon-Ham Fighters. De manera similar, Kikuchi demostró su valía durante nueve años con los Saitama Seibu Lions.

Sin embargo, la maniobra elusiva de Sasaki causó conmoción en el béisbol japonés por desafiar el statu quo. Esto ofrece a los jugadores un nuevo enfoque, uno que les proporciona más libertad para elegir su trayectoria profesional.

Ya hay jugadores jóvenes que buscan saltarse Japón. Se esperaba con naturalidad que Oda Shōki, un lanzador estrella del instituto Yokohama, ingresara al draft de la NPB, pero más tarde anunció su decisión de explorar sus opciones en Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de asistir a una universidad estadounidense.

Ohtani Shōhei (en el centro) responde preguntas en una rueda de prensa para anunciar su firma con los Hokkaidō Nippon-Ham Fighters en diciembre de 2012. (© Jiji)

Un camino inaugurado por Nishida Rikuu

El jugador japonés Nishida Rikuu, jardinero de los Chicago White Sox, fue noticia cuando fue ascendido a las Grandes Ligas por primera vez a mediados de esta temporada. Con solo 1,68 metros de altura y 68 kg de peso, Nishida es pequeño para ser un jugador profesional, pero demostró que el tamaño no era un obstáculo en su debut en mayo contra los Minnesota Twins, lanzando un tiro al plato desde el jardín derecho y logrando su primer imparable en las Grandes Ligas.

Aunque es oriundo de Osaka, Nishida asistió al instituto Tōhoku en Miyagi, una potencia del béisbol de la que surgió Darvish Yū de los San Diego Padres. Sin embargo, durante el tiempo que Nishida estuvo allí, la escuela no logró clasificarse para el Kōshien, el torneo nacional de béisbol de institutos. Tras graduarse, Nishida optó por asistir a la universidad en Estados Unidos y fue seleccionado por los White Sox en la undécima ronda del draft de la MLB de 2023, convirtiéndose en el primer jugador japonés en llegar a las Mayores a través de una universidad estadounidense.

Nishida reflexionó sobre su trayectoria en una entrevista posterior a su debut: “Conecté un triple en las pruebas de mi universidad, lo que me llevó a recibir una oferta de la escuela. Ha sido un camino difícil, pero gracias a ese batazo pude jugar béisbol universitario en Estados Unidos, lo que me ha llevado a donde estoy hoy”.

Aunque Nishida fue enviado a las ligas menores poco después de unirse a los White Sox, registró números impresionantes jugando para la filial de Triple A de Chicago, los Charlotte Knights.

El jardinero de los Chicago White Sox, Nishida Rikuu, conecta un imparable contra los Minnesota Twins en su debut en las Grandes Ligas en mayo de 2026. (© AFP/Jiji)

Becas obtenidas gracias al rendimiento en el campo

Es de esperar que la atención que han atraído Sasaki y Nishida inspire a otros estudiantes de bachillerato japoneses a postularse para estudiar y jugar en universidades de Estados Unidos.

Nishida recibió apoyo para estudiar en el extranjero de Athlete Brand Japan, una empresa que ayuda a estudiantes y deportistas japoneses que desean estudiar y jugar fuera del país. Nemoto Shingo, presidente de la empresa, trabajó en el pasado en la sede estadounidense del fabricante japonés de artículos deportivos Mizuno. Se marchó para fundar Athlete Brand Japan en 2003 con el objetivo de ampliar las oportunidades profesionales de los deportistas japoneses. Hasta la fecha, la empresa ha ayudado a casi 1400 atletas japoneses, principalmente jugadores de béisbol y fútbol, a estudiar en Estados Unidos.

“Las cifras han aumentado en estos últimos dos años”, afirma Nemoto. “Ha habido un interés abrumador desde que los medios de comunicación destacaron el ingreso de Sasaki a una institución tan prestigiosa como la Universidad de Stanford. Esto ha contribuido a un rápido aumento de las empresas que ofrecen apoyo a los estudiantes para formarse en el extranjero”.

Este verano, Athlete Brand llevó a cabo dos rondas de selección en Japón dirigidas a estudiantes de tercer año de bachillerato que juegan o han jugado en equipos de béisbol de pelota dura (kōshiki yakyū), y unos 40 estudiantes se unieron a sus sesiones de entrenamiento. Se enviaron videos de su forma de jugar a varias universidades estadounidenses para medir el interés de las escuelas. A esto le siguieron dos sesiones de selección en Estados Unidos en septiembre y octubre. Según la empresa, cada año participan unos 20 jugadores de media, y entre 10 y 15 deciden finalmente estudiar en Estados Unidos.

Las tasas académicas y los gastos de manutención para estudiar en Estados Unidos suelen oscilar entre 20.000 y 25.000 dólares al año, una carga pesada para las familias. Sin embargo, las universidades estadounidenses ofrecen programas de becas para deportistas de alto rendimiento, que los estudiantes japoneses con suficiente talento pueden conseguir.

Un futuro más allá del béisbol

Nemoto describe a Nishida como un “caso modelo” de estudio en el extranjero para jugar béisbol. Inicialmente, Nishida jugó durante dos años en el Mount Hood Community College, una institución de dos años en Oregón. Luego fue transferido a la Universidad de Oregón, una escuela de la División I de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés). Después de jugar durante un año con una beca, fue seleccionado en el draft de la MLB.

Nishida dice que sueña con ser empresario en el futuro, y mientras sigue jugando, ya ha creado su propia empresa para ayudar a los jugadores de béisbol japoneses y a otros a estudiar en el extranjero. Ahora está explorando nuevas posibilidades basándose en su propia experiencia y en los conocimientos lingüísticos que adquirió.

Su ejemplo sugiere que los jugadores de béisbol de instituto que deciden estudiar en el extranjero pueden hacerlo no solo para avanzar en sus carreras deportivas, sino también para aprender inglés y abrirse nuevos caminos profesionales.

Estudiantes de bachillerato japoneses participan en unas pruebas de béisbol universitario celebradas en Estados Unidos en septiembre de 2025. (© Athlete Brand Japan)

El deporte como lengua franca

En los últimos años, el número de japoneses que estudian en el extranjero ha disminuido, y muchos han señalado que los jóvenes miran cada vez más hacia dentro. El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón contabiliza el número de estudiantes japoneses en el extranjero (principalmente estudiantes a largo plazo que buscan obtener un título) basándose en las cifras publicadas por instituciones internacionales. El número alcanzó un máximo de unos 80.000 alrededor del año 2000, pero cayó a poco más de 50.000 en 2023 y aún no ha recuperado el nivel previo a la pandemia de 62.000.

En el año fiscal 2024, una encuesta del ministerio sobre las actitudes de los estudiantes de bachillerato hacia los estudios en el extranjero reveló que el 65,2 % de los encuestados no deseaba estudiar fuera, citando razones como las barreras lingüísticas, la preocupación por la seguridad, la ansiedad por el proceso de solicitud y problemas económicos.

Pero parece estar surgiendo la tendencia opuesta en los estudios en el extranjero relacionados con el deporte. El mundo deportivo es cada vez más global, y ahora hay más jugadores japoneses dejando su huella en las ligas deportivas de Europa y Norteamérica. La tendencia es especialmente notable en el béisbol y el fútbol. Los jóvenes que aspiran a jugar a un nivel superior están utilizando el deporte como lengua franca para superar las barreras idiomáticas y embarcarse en nuevos retos.

Nemoto explica que “los estudiantes japoneses muestran una gran destreza en el deporte y la música por el esfuerzo que realizan desde categorías inferiores. Esto les proporciona una poderosa herramienta para conectar con el mundo, incluso si sus conocimientos de idiomas son limitados”. Los ejemplos de estos jóvenes atletas japoneses pueden sugerir un nuevo enfoque para ayudar a más jóvenes a dar el salto y esforzarse por alcanzar su verdadero potencial.